電視大戰｜TVB與ViuTv黃金檔劇集正面交鋒 連開電視都轉陣分一杯羹

2022年5月30日，TVB與ViuTV將會進行一輪新的電視大戰，TVB以硬Cut《雙生陌生人》而趕在當日正式播出的《十八年後的終極告白2.0》；而ViuTV即一早按排好由郭羨妮回歸電視圈的《冥冥之中》！但最意想不到，連一直比較狀況外的開電視都突然轉陣，唔通打算殺兩大巨頭一個措手不及？