電視大戰｜TVB與ViuTv黃金檔劇集正面交鋒 連開電視都轉陣分一杯羹
郭羨妮領「TVB倒戈軍」接受挑戰
新劇《冥冥之中》由郭羨妮、劉心悠、栢天男等主演，主要演員還包括早年離巢TVB的李天翔、前TVB主播陳嘉倩，就連監製黃偉賢亦曾在TVB監製過多部經典包括《與敵同行》、《法證先鋒III》以及《溏心風暴3》等，新劇陣容堪稱「TVB倒戈軍」！
《冥冥之中》故事：講述一間公司負責產生連鎖效應的死亡事件，從而平衡世界人口。隨著香港分公司的主理人蘇麗珍（郭羨妮 飾）決定退休後，三名經理彭森（栢天男 飾）、心兒（劉心悠 飾）及寶玲（袁綺雯 飾）在辦公室內展開一場明爭暗鬥。一連串事件令現世界摧毀，繼而分裂出異世界。
相關文章：冥冥之中｜47歲郭羨妮被批膠樣好難認 獲網民力撐：正就得！
睇埋預告片：
出爐視帝譚俊彦再成就經典《十八年後的終極告白2.0》
兩年前的前作《十八年後的終極告白》口碑好收視高，全劇平均收視26.5點，大結局跨平台收視更達至29.7點，當時更成功在網上掀起不少討論，因此今次第二輯在播出之前已經令TVB粉絲滿心期待！加上日前TVB硬Cut《雙生陌生人》5集提早散Band，改以《十八年後的終極告白2.0》應戰ViuTV同時段的《冥冥之中》，不難令觀眾對它更有期望。
《十八年後的終極告白2.0》陣容包括有：譚俊彥、譚凱琪、龔嘉欣及陳山聰等，嚴陣以待。
故事簡介：劇情關於十八年前的一段孽戀看似被淡忘，但隨著一幅封塵的畫作重現，和這段孽緣有關的人和事被一一抖出，引起軒然大波，一發不可收拾……
預告片有唔少鹽花：
《十八年後的終極告白2.0》劇情：
尚謙（譚俊彥）熱愛畫畫，努力多年，仍藉藉無名，生活拮據決定由英國回流返港，直至一個畫廊老闆志浩（陳山聰），發現尚謙十八年前的一幅舊作，決定幫尚謙成名，謙的這幅舊作被浩視為「滄海遺珠」，經浩大肆宣傳，謙終於一嚐成名滋味。但尚謙根本開心不起，因為這幅舊作，不是出自他手筆，只是尚謙因為等這個成名機會太久，遂決定將真相隱藏，那知一時的虛榮，令尚謙放棄一直堅守的原則，亦因為名利，讓尚謙跌進萬劫不復之地。
其實這幅舊作的真正作畫人是尚謙的十八年前的學生，沈越（龔嘉欣）。兩個人，一個為了成名，一個為了生存，二人因利益走在一起，因接觸而滋生感情，十八年後沈越突然再次出現謙眼前，不斷纏繞著謙，似懷有不可告人目的，令謙再一次墮進感情深淵……最終引發一單離奇命案，死者竟就是尚謙的妻子（譚凱琪）！原來婷瞞著謙發展婚外情，但卻發現謙竟也有外遇。婷找私家偵探調查謙，循著線索追尋到一工廈，期間被神秘人襲擊，她由天台墮下，倒卧血泊中，驚悉眼前的神秘人竟是……
開電視都轉陣！
其實香港的免費電視台還有「開電視」！雖然開電視未有推出自家製作劇集，但它於平日一至五晚上在9點半時段亦以韓劇《上流人生》應戰。而由於不少香港巿民都誤會開電視只有一個名為日本外購節目《空間改造王》，所以為了「澄清」開電視有自家製作品，日前它就於Facebook 分享了一張自嘲製圖，上面顯示開電視節目時間表都是《空間改造王》不同版本以自抽，並寫道：
今日開電視播空間改造王同空間改造王，仲有空間改造王！？NONONO，我知空間改造王的確好睇，但冤枉啊！我哋唔止一個節目㗎，我就推介你睇下《旅遊達人II出走》呢個偽旅行節目，以旅遊為名，其實係想走入主持內心世界嘅真人Show!
仲有仲有‼️《疫境中的餐桌》每集都會請唔同嘉賓上嚟教你喺屋企輕鬆煮出高汁嘅美食。由今日起，大家一齊睇多啲開電視啦！
讀者留言