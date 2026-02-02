前「J2咪神」險被騙30萬 水費詐騙短訊隨時清空戶口
前J2女神陳欣茵昨日在社交平台緊急發片警告，揭露自己差點墮入水費詐騙陷阱，險被騙走超過30萬元。這宗最新詐騙案手法極其狡猾，騙徒偽冒水務署發送繳費短訊，受害者一旦點擊連結輸入信用卡資料，戶口資金隨時被完全清空。陳欣茵坦言今次詐騙手法異常逼真，連她這樣有防範意識的人都差點中招，呼籲市民必須提高警覺。
16元水費變4萬5千元 商戶名稱露出破綻
陳欣茵透露事發當日收到一個看似來自水務署的短訊，提醒她有水費過期未交，並附上付費連結。由於她經常忘記交水費，因此毫不懷疑便直接按下連結。初時網頁版面顯示她需要繳交16元水費，但當她輸入姓名和信用卡號碼後，金額竟然突然跳升至4萬5,000多元。更令她警覺的是，付款頁面顯示的商戶名稱並非水務署，而是一間完全不知名的公司，她才驚覺誤中騙局，立即拒絕付款。
連環詐騙手法曝光 總金額高達27萬元
然而拒絕付款並非事件終結，陳欣茵發現騙徒採用連環詐騙手法，陸續還有第二筆和第三筆款項需要繳交。三筆款項合共高達約27萬多元，金額之巨大令她震驚不已。她連忙聯絡銀行緊急封鎖信用卡，並要求核實是否有任何可疑交易記錄。幸好銀行確認沒有任何異常交易，她才終於放下心來，慶幸今次沒有任何金錢損失。
朋友曾中煤氣公司詐騙 損失1萬7千元
陳欣茵在片中進一步分享，其實她之前也收過類似的詐騙短訊，但從未試過像今次般逼真。她提到有朋友曾經誤墮假冒煤氣公司的短訊陷阱，騙徒最厲害之處是製作了一個完全仿冒煤氣公司的網站，令人完全降低疑心。結果該名朋友不幸中招，損失了1萬7,000多元。她強調騙徒手法日益精進，提醒大家收到短訊時要仔細留意有沒有串錯字等破綻。
網民分享類似經歷 呼籲加強防範意識
陳欣茵的分享引起大量網民共鳴，紛紛留言分享類似經歷。有網民表示「我都收過呢類短訊，好彩冇點入去」，亦有人感謝她的提醒「多謝分享，真係要小心啲」。不少網民都認為現時詐騙手法越來越高明，「連藝人都差點中招，我哋呢啲普通人更加要小心」。
圖片來源：ig@yanyaascyy、IG@yanyaascyy、HOYTV資料或影片來源：原文刊於新假期