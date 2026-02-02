前「J2咪神」險被騙30萬 水費詐騙短訊隨時清空戶口

前J2女神陳欣茵昨日在社交平台緊急發片警告，揭露自己差點墮入水費詐騙陷阱，險被騙走超過30萬元。這宗最新詐騙案手法極其狡猾，騙徒偽冒水務署發送繳費短訊，受害者一旦點擊連結輸入信用卡資料，戶口資金隨時被完全清空。陳欣茵坦言今次詐騙手法異常逼真，連她這樣有防範意識的人都差點中招，呼籲市民必須提高警覺。