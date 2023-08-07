霍哥周永恆拳擊戰記者會火藥味濃 地上扭作一團互打30秒

鍾培生早前宣布拿出1000萬港幣籌備「無敵盃」拳擊擂台賽，並邀請到近期話題多多的前微辣成員霍哥（霍俊邦），將與曾自認是「人渣」的周永恆對打，話題度十足引起全城關注！今日（7日）霍哥及周永恆一同舉行記者會現場，2人由言語上不斷瘋狂挑釁對方火藥味濃，合照時更互打30秒，未開賽已經火花四濺，滿地花生！