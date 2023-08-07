霍哥周永恆拳擊戰記者會火藥味濃 地上扭作一團互打30秒
霍哥：流血吖嘛，流吖！
2人將會於12月打75KG級別的賽事，霍哥表示現正積極備戰中，88KG的他這一刻最重要的目標就是減磅：「我要跌30磅同阿周先生打，所以我希望周先生可以真真正正練到，唔好好似上次Steven（張致恆）咁被人打就算，希望周先生真係練到嘢，唔好我跌咗落嚟30磅喇，跟住頭2 round就搞掂，咁就唔好睇！」他又表示放馬過來，完全不怕流血：「鍾生話流血吖嘛，流吖！」
周永恆叫霍哥做「霍仔」
周永恆一開口即瘋狂向霍哥挑機，更帶有恥笑的語氣：「你要減30磅？我要加5磅啊，你要攰少少，你都要加油！」周永恆近年曾因多次打女人而鬧上法庭，他在記者會上亦不忘「自抽」：「我經常都會有啲唔合法嘅情緒發洩，好多謝今次畀呢個擂台我，簽咗份約可以好合法咁去情緒發洩，阿霍仔你就小心啲喇喎，我好鍾意打交㗎，流血就一定㗎喇！」
自抽專打女人
霍哥隨即不示弱：「我睇新聞都見到你好多打人嗰啲，但唔係打男人！」周永恆即被挑釁成功：「我唔係打男人㗎，我專打女人㗎嘛係咪啊？」周永恆又不斷叫霍哥小心點，表示從曾在霍哥拳賽上做拳證的人口中得知，霍哥於第一回合已經「擘口」，並表示「我驚你第2 round已經抖唔到氣，你小心喇下！」現場亦接受記者提問，周永恆被問到，曾經做腦部手術切除腫瘤的他會否擔心有生命危險：「依家OK，多謝大家嘅擔心。」鍾培生表示2人有提交健康申報，而且亦已通過，兼且比賽時亦有專業的醫療團隊。相信不會有大問題。被問及2人有沒有目標想用多少時間來KO對方，大家都表示盼能一回合內就勝出。
「爛仔格」盡現互打30秒
記者會尾聲，霍哥與周永恆在對峙環節中讓在場記者影相，周永恆即「爛仔格」盡現一邊伸脷一邊向霍哥挑釁，霍哥即怒啤對方，周永恆突然伸手大力推對方，霍哥馬上怒摑周永恆，未幾2人扭作一團，要鍾培生在中間調停，但2人仍然未肯投降，在地上繼續打個夠，後來2人才一同站起來，握手言和。
澄清打交冇夾好
霍哥於記者會後更新IG限時動態，對於被指2人當眾打交時宣傳伎倆，他隨即否認：「我都成個人騎左（咗）係（喺）上邊，佢唔拍我放手就繼續㗎啦！」他又形容對方「幼稚打埋啲爛仔交」，兼表示12月的時候再放馬過來。
首次公開回應微辣事件
另外，早前微辣因為前經理人阿晶（Jane）離世而引起滿城風雨，霍哥在記者會上亦被問到，事件會唔會有少少影響打拳擊在的心理狀態，他大方回應「 點都會有少少」，再有記者追問如果加蔥做他對手他會不會接受，霍哥即笑容滿面說：「我OK，邊個做我對手都無任歡迎！」 不過被問及關於微辣運作上的問題，霍哥即割席：「呢樣嘢佢哋會自己宣布，始終因為我已經離開咗，佢哋開咗咩會、會發佈啲咩，我就唔係太清楚佢哋會點做，你等遲啲佢哋有咩發布再留意，我都留意緊。（會唔會覺得可惜？） 點都會有啲，始終咁多年。」
鍾培生講明會有血流
今次安排兩人拳賽，據悉酬勞不錯，有指周永恒收5位數字酬勞，霍哥就收6位數。鍾培生回覆傳媒指，提到二人都是受爭議人物，又稱有些人好不喜歡他，有些人看不過眼。他補充，二人磅數差不多，相信大家都見到他們努力、至於他們實力會如何，鍾培生指：「總之會有血流！」
網民建議拳手換人：搵加蔥啦
今次鍾培生邀請兩位話題王霍哥同周永恆參賽，未開記招已經引起網民高度關注。不過不少網民都表示霍哥同周永恆大纜都扯唔埋，建議將參賽者換成近期人氣跌至谷底的加蔥同六豪子：「霍轉加蔥啦」、「幾個大纜都扯唔埋嘅」、「如果有六豪子 炒到十萬張飛都得」等。
霍哥曾代表澳門業餘拳手出賽
霍哥一直有打開拳，早起在個人Youtube頻道中亦經常上傳打拳短片，2017年更曾經參加過於澳門舉辦的《澳門英雄匯-世界格鬥王者爭霸賽》，當時剛學泰拳半年嘅霍哥就以澳門業餘拳手身份上擂台參加表演賽，最後差3分輸給香港選手林皓皓。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！