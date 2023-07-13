「微辣清泉」霍哥Dry足7年終成功出pool？網民懷疑得米娜美 女方兩字回應！

被封為「微辣清泉」的霍哥，最近經常同娜美出雙入對，早前在IG攬到實兼拍片「送上門」，已令不少網民認為二人已過電，正在熱戀中，不過霍哥最終都無承認到。近日霍哥又孖娜美出post，仲要一齊展開台灣之旅，再次引起網民熱議：「佢哋一定有路！」