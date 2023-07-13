「微辣清泉」霍哥Dry足7年終成功出pool？網民懷疑得米娜美 女方兩字回應！
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被封為「微辣清泉」的霍哥，最近經常同娜美出雙入對，早前在IG攬到實兼拍片「送上門」，已令不少網民認為二人已過電，正在熱戀中，不過霍哥最終都無承認到。近日霍哥又孖娜美出post，仲要一齊展開台灣之旅，再次引起網民熱議：「佢哋一定有路！」
霍哥堅．出手攬娜美同遊台灣
霍哥近日出post大曬「台灣之旅～～」，第一張相就係同緋聞女友娜美的合照，唔少眼利的網民即刻留意到今次合照似乎曝光2人關係，事關今次霍哥真係「出手」！之前唔少美女都興同霍哥玩「古惑的手」合照，扮被霍哥攬腰，不過今次同娜美的合照就唔同，係堅．霍哥之手。娜美被霍哥攬腰，整個人輕輕靠著霍哥，右手似乎都有回應霍哥，2人更露出甜笑。
網民：今次堅攬腰喎！仲帶埋一齊去旅行，仲唔係女友？
照片一出即引起網民熱議，齊齊恭喜霍哥得米抱得美人歸，仲係咁叫霍哥快啲承認戀情，話一定會祝福2人：「真霍手！」、「今鋪真·霍哥隻手」「通常一個大話講得多、多人講，就會變成真。所以我相信霍哥而家係有女」、「表情唔同咗，應該真係一齊咗」、「今次堅攬腰喎！仲帶埋一齊去旅行，仲唔係女友？」、「霍哥你係咪拍拖呀，係就講岀黎啦。個個都會祝福你哋㗎」、「恭喜霍哥搵到真愛」、「霍哥廚房應該已成歷史，變霍美廚房」、「個個都第一時間都係放大黎睇係咪真係阿霍隻手」、「佢哋一定有路」、「抱得美人歸！」、「咪以為淨係fok哥攬住，其實nami都有架」不過都有網民認為霍哥都係脫唔到單，原因係見到娜美衣領上有帶咪，可能只係一同去工作，加上除咗第一張合照外，第4張有出現微辣的Black Joe，笑指娜美只係煙幕「點睇都係似同joe一齊多啲」。
娜美兩字回應：亂講！
娜美其後在IG Story就用「亂講」兩個字，疑似回應同霍哥拍拖的傳聞，之後又po出與一名膚色白淨的男士在露天餐廳對坐的相片，寫上：「我愛男友系列！！」似乎暗示自己已有正牌男友！
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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]_224、[email protected]