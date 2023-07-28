霍哥IG刪微辣相關資料疑割席 多名藝人跟大隊被嘲「大難臨頭各自飛」
霍哥：她對我的恩，我當然記得
霍哥於阿晶離世後，昨晚（7月27日）在IG限時動態以黑底白字透露心聲：「收到很多訊息，但現在著眼點不應在於我，死者為大，讓家屬先好好處理後事，我的事，容後再說。」又感觸表示：「她對我的恩，我當然記得。」
默默刪除微辣相關資料疑似割席
有眼尖的網民發現，霍哥已靜悄悄更改IG個人簡介，原本與微辣有關的工作聯絡及查詢電郵及IG亦已經被刪走，而他本來用作IG頭像的微辣10周年騷照片亦換成另一張霍哥的個人照片。
霍哥向網紅Sean Lam承認退出微辣
雖然有不少網民表示，刪除微辣的聯絡方法並不等於真的要退出，但網紅Sean Lam在IG公開霍哥與自己的私訊對話，他向霍哥說「退出啦」，霍哥回覆表示「我會」。再加上霍哥曾經在以前的影片中講過，除非公司倒閉，否則他是不會離開的，如此忠心的員工，突然作出上述種種的舉動，不少網民都表示相信他已經感到相當心灰意冷。
多名微辣藝人跟大隊
另外，亦有網民發現除了霍哥之外，江流、Tina、Amilia、Cass，以及早前在阿晶離世後火速衝出來澄清自己沒有霸凌對方、被網民封作「涼薄姊妹花」的佩男及思男，都悄悄換頭像兼刪除微辣工作聯絡的字眼，疑似集體與微辣割席，不過依然有不少網民表示不賣帳，更狠批眾人「大難臨頭各自飛」！
加蔥退出微辣｜重申無威逼墮胎 承認自己須負上責任
阿晶的最後發文當中曾透露因墮胎而患上抑鬱症，而令胎兒經手人加蔥（林茂發）昨晚（26日）宣布，與公司商量後決定退出微辣：「首先好對唔住大家，對唔住阿Jane，對唔住我啲同事，發生咗啲咁嘅嘢，我覺得做咗嘢要負責任，首先呢我就會退出微辣，唔希望因為我自己做過嘅嘢影響到其他唔關事嘅人。」
他說：「咁阿Jane呢件事我覺得我點都有份要負責，始終有小朋友呢件事令到佢情緒唔好，我覺得我係要為我做嘅嘢而負責任，我都唔想網上面一啲人亂咁帶風向，或者亂咁造謠，所以我都想講返成件事嘅時間線。」加蔥的言談間亦表明澄清是為了再被人亂帶風向，亦想保護另一半不再受到外界的言語攻擊。「我都想講返個時間線，因為我唔想影響到我嘅另一半，佢都受咗好多委屈」。
加蔥退出微辣｜強調當時二人經商量過後 決定唔要小朋友
加蔥亦在直播中再次強調他並沒有威逼阿晶進行墮胎，並澄清有關事件的時間線，重申他與阿晶之間並不存在第三者或者當時未分手已有異心之說法，加蔥指與阿晶是在2019年3月尾的時間左右知道有小朋友，4月份墮胎：「咁呢到講返，好多人講話我逼佢，我都講過好多次，我真係無逼到，成件事就係由有小朋友開始，我話可以生出嚟一齊養，無問題，到後面大家開始傾咗好多，慢慢傾下覺得好似真係唔咁適合，咁所以我就唔想要小朋友，咁最後係大家傾完決定唔要嘅，呢個係事實。」他理解很多人想為阿晶討回公道，不過也有很多人都是食花生，及亂帶風向，或是未了解成件事，他覺得有必要為自己澄清一下。之後加蔥為自己當日無陪阿晶去墮胎，而選擇到香港工作，加蔥承認做錯，而當日選擇缺席的理由亦無必要再提。
加蔥退出微辣｜1月已與阿晶分手 10月與儀仔一齊
加蔥澄清當時分手的時間線：「咁我同佢係2021年1月份分手，呢啲上網亦可以睇到，就唔存在第三者或者當時已經想追第二個。而我同儀仔係2021年10月份一齊，咁中間嘅長同短交畀你哋去決定啦。」加蔥最後指他所講的全部都有證據，大家上網都會睇到，他都澄清無必要講大話，反正他決定退出微辣。加蔥續說阿晶才剛剛離去，表示：「好多嘢要拎出嚟講都唔係依個時候，我同大家講對唔住、同阿晶講對唔住、同同事講對唔住，因為呢件事影響好多無辜嘅人，就係咁，再見大家！」
加蔥退出微辣｜官網已關閉
微辣YouTube Channel刪除了近期包括十週年的片，而官方網站亦已經關閉，睇嚟一班微辣成員要各自另覓去路了。
廣告商紛紛割席
自從阿晶離世後，網民在網上公開呼籲抵制與微辣合作所有品牌和廣告商，今日（27日）陸續有廣告商出聲明割席，包括迷你倉公司24 STORAGE及健身公司24/7 FITNESS。24 STORAGE早前與微辣旗下藝人阿丞合作拍廣告，今日發聲明表示將停止與阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。另外，原本冠名贊助一連3場《微辣 十周年聯歡晚會》的24/7 FITNESS，亦宣布暫停贊助及相關宣傳。
微辣文化出公告表示遺憾 僅以「前員工」稱呼
得悉阿晶不幸離世的消息後，微辣文化以「關於微辣文化前員工離世之公告」為題於IG出post，全文以「前員工」來稱呼阿晶，並表示「對此深感哀慟及遺憾」：「自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。」微辣文化又表示微辣十周年的現場表演會延期，並呼籲社會各界給予逝者家人多一點空間和保持同理心。
本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。
自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。
微辣文化仝人僅此再次對前員工遽然離世表達惋悼，並向其家人致以深切慰問。另外，微辣十周年之現場表演亦將會延期，直至另行通知。最後，微辣文化呼籲社會各界給子逝者家人多一點空間和保持同理心，並謹記珍惜生命。
微辣文化
二零二三年七月二十六日
微辣思男「衝出嚟」開直播重提「喊相」
微辣藝人思男於阿晶死訊傳出後，於昨晚大約凌晨12點在IG開直播，解釋阿晶離職時，微辣眾人以「喊相」揶揄並不是欺凌：「其實我份人唔鍾意有誤會，我希望大家會解決到，我唔介意畀大家話，我要澄清冇做過，喊嗰個Filter，可能我個陣都冇Follow導演，見到幾得意就同家姐玩咗，我唔鍾意畀人屈。」她更企硬表示：「我同家姐都唔知佢因為呢個filter唔開心，佢無講過，我哋又唔知。」當時曾有1萬5千多人同時看她的直播。
阿晶：那天po過哭臉的人我一一跑去道歉
阿晶離世前在社交平台公開最後感言，提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，相信是指2021年阿晶離職時，曾開live指六毫子喊住留自己，其後微辣卡特即po出六毫子的「喊相」表示：「六毫子真係好鍾意喊」阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等亦跟隊貼喊相，被指是集體寸爆阿晶，阿晶說：
然後呀…那天po過哭臉的人我一一跑去道歉，這是人生最委屈的一天了吧。聲明書打來，「我是想和你和好的，我們簽了這份聲明書我請你吃餐飯」我：「你是不是回來了？平時都是你請我食飯今次我請你吧。」喔…石沉大海的信息。簽了聲明便消失了。
思男反駁：我都唔知點解你哋話我厚面皮！
不過，唔少網民對於思男「衝出嚟」解釋一律不收貨！湧入她的直播留言喪鬧，思男亦在直播中反駁：「你覺得我消費緊人，咁你哋呢？」、「我都唔知點解你哋話我厚面皮！」思男又稱更不介意被鬧：「我開直播預咗畀你哋話，但我希望你哋了解到事實嘅全部先去鬧，如果你哋覺得我抵鬧都可以鬧，但係我今日一知呢件事（阿晶離世）我係覺得，點解要為咗呢間公司而咁樣呢，呢個係我最直接嘅睇法。」而微辣前藝人李宇軒亦有留言叫思男先關直播，因微辣已經出了聲明。
家姐佩男：我從來都不會霸凌任何人
另外於阿晶過身後，家姐佩男都在IG否認欺凌：「清者自清！我從來都不會霸凌任何人，因為我被霸凌過，我知道並不好受，而且我一直把時間專注在自己的事情上，別人的事情與我無關。與其一直被你們網暴，倒不如為自己發聲一次。」
兩姊妹急急澄清冇欺凌，但網民的罵聲有增無減，佩男、思男本於今個周末會來港出席愉景灣的《恒生銀行90周年呈獻：TheNextwave》音樂節，大會今日（27日）於社交平台宣布兩人將不參與音樂節，就連其餘兩位微辣藝人劉蘊晴（Rachel）及馬檇鏗，都不參與音樂節。
防止自殺求助熱線
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