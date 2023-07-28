霍哥IG刪微辣相關資料疑割席 多名藝人跟大隊被嘲「大難臨頭各自飛」

29歲微辣前經理人阿晶（Jane）於周三（25日）在家中輕生離世，死訊傳出之後轟動全網絡。她於生前在Instagram揭露自己曾遭恐嚇及欺凌而患上了抑鬱症，「最後感言」矛頭疑直指微辣及一眾微辣舊同事，令微辣的社交網站以及眾成員們被網民洗版式鬧爆。微辣人氣藝人霍景耀（霍哥）於阿晶離世之後曾經在Instagram透露對方對自己有恩，隨後被網民發現他的社交網站上已將微辣相關資料刪除，此舉疑似是與微辣割席。