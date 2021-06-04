微辣霍哥自抽接受TVB訪問兼寸埋周柏豪 網民：香港澳門你玩晒啦﹗
文：東方新地｜圖：微辣片段截圖、辣粉團專頁
霍哥接受無綫新聞訪問
霍哥被網民指身為微辣一份子，竟然亮相無綫，霍哥連番現身解釋「一落街被人隊支咪嚟」、「遇到個記者學妹隊支咪埋嚟」、「為咗禮貌…」。霍哥指被同事以「市民霍」笑咗成日，既然被人笑被討論，霍哥索性拍片自抽、更抽埋政府水同寸埋周柏豪，精彩﹗
霍哥化身市民霍現身六點半新聞報道
微辣六點半新聞報道，蘇霖擔任新聞主播，訪問路過的霍哥，指前一晚黑色暴雨令澳門多處地方水浸，問市民霍有冇受到影響？市民霍就話：「冇，我見條街浸得咁開心呢，我仲落咗街沖咗個涼㖭﹗」聽到蘇霖眼都凸﹗
霍哥飾演市民霍先寸政府
霍哥飾演的市民霍指水浸係好事：「我哋澳門嗰條渡船街，依家真係有人渡船，水上街市真係變咗水上街市喎，最勁係嗰個新開海濱公園呀，以前係得皇朝啲人去蒲之嘛，依家成個澳門變咗海濱公園啦，人人受惠，好嘢好嘢﹗」
霍哥曲線話政府防水災措施
霍哥與蘇霖拍片背景，正正在耗資逾一億元的內港北雨水泵前，又是一個靚抽，雨水泵是澳門政府為解決多年澳門的水浸問題所建，但日前一場暴雨，澳門多處地方再次嚴重水浸，行政長官賀一誠以「未調教好」來解釋﹗霍哥繼續靚抽指向後面雨水泵：「之前先話用幾多錢起呢個水泵，澳門真係一塊福地，一場大雨見真章﹗我哋市民係了解嘅，個泵咁真一定係未調校好啦﹗」
霍哥繼續化身市民霍發表：「政府都係體恤我哋市民嘅，無耐之前咪開咗個水上樂園嘅，知道我哋市民唔係人人去到玩，依家成個澳門變咗水上樂園，仲有免費水上電單車，拎個大水泡跳落去玩激流㖭呀，你夠膽可以喺二樓跳水㖭﹗」
霍哥靚抽周柏豪
市民霍在片中曲線大讚政府防災措施做得好，突然搶「咪」話忍唔住要唱首歌去鼓勵政府，然後唱出周柏豪的《一事無成》，新聞記者蘇霖想走，市民霍捉住支「咪」唔放繼續放聲唱﹗明寸日前在公益金活動上，周柏豪對失業人士唱出《一事無成》，被插揀錯歌出事﹗被網民洗版洗足幾日﹗
霍哥自抽寸埋澳門政府，仲可以寸埋近排話題人物「人棄男神」周柏豪﹗近排周柏豪話題多多，先是被指唱《一事無成》出事，下周商場舉行的online粉絲見面會，又令該商場吸萬個嬲最後刪post，周柏豪更被封為「人棄男神」，依家再被霍哥化身市民霍大大力抽水﹗