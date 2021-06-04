微辣霍哥自抽接受TVB訪問兼寸埋周柏豪 網民：香港澳門你玩晒啦﹗

微辣霍哥日前被發現接受無綫新聞訪問，以市民霍身份講澳門消費劵，網民震驚霍哥為何亮相無綫，搞到霍哥要兩度現身解釋，自嘲從此多咗個稱號「市民霍」後，霍哥更拍片自抽，仲寸埋被封為「人棄歌手」的周柏豪，網民大讚睇得過癮﹗

文：東方新地｜圖：微辣片段截圖、辣粉團專頁