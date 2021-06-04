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微辣霍哥自抽接受TVB訪問兼寸埋周柏豪 網民：香港澳門你玩晒啦﹗

東方新地 - 娛聞

微辣霍哥日前被發現接受無綫新聞訪問，以市民霍身份講澳門消費劵，網民震驚霍哥為何亮相無綫，搞到霍哥要兩度現身解釋，自嘲從此多咗個稱號「市民霍」後，霍哥更拍片自抽，仲寸埋被封為「人棄歌手」的周柏豪，網民大讚睇得過癮﹗

文：東方新地｜圖：微辣片段截圖、辣粉團專頁

霍哥接受無綫新聞訪問

霍哥被網民指身為微辣一份子，竟然亮相無綫，霍哥連番現身解釋「一落街被人隊支咪嚟」、「遇到個記者學妹隊支咪埋嚟」、「為咗禮貌…」。霍哥指被同事以「市民霍」笑咗成日，既然被人笑被討論，霍哥索性拍片自抽、更抽埋政府水同寸埋周柏豪，精彩﹗

霍哥 微辣 市民霍 周柏豪
日前微辣霍哥接受無綫新聞訪問，從此多了個稱號「市民霍」（圖片來源：無綫新聞截圖）

霍哥化身市民霍現身六點半新聞報道

微辣六點半新聞報道，蘇霖擔任新聞主播，訪問路過的霍哥，指前一晚黑色暴雨令澳門多處地方水浸，問市民霍有冇受到影響？市民霍就話：「冇，我見條街浸得咁開心呢，我仲落咗街沖咗個涼㖭﹗」聽到蘇霖眼都凸﹗

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蘇霖飾演新聞記者拎住條青瓜訪問路人霍哥：「先生，請問點稱呼？」霍哥話自己姓霍，熒幕出現「霍先生 澳門居民」，跟無綫新聞一模一樣﹗

霍哥飾演市民霍先寸政府

霍哥飾演的市民霍指水浸係好事：「我哋澳門嗰條渡船街，依家真係有人渡船，水上街市真係變咗水上街市喎，最勁係嗰個新開海濱公園呀，以前係得皇朝啲人去蒲之嘛，依家成個澳門變咗海濱公園啦，人人受惠，好嘢好嘢﹗」

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澳門多年來的水浸問題未解決，霍哥曲線讚係好事﹗（圖片來源：微辣影片截圖）

霍哥曲線話政府防水災措施

霍哥與蘇霖拍片背景，正正在耗資逾一億元的內港北雨水泵前，又是一個靚抽，雨水泵是澳門政府為解決多年澳門的水浸問題所建，但日前一場暴雨，澳門多處地方再次嚴重水浸，行政長官賀一誠以「未調教好」來解釋﹗霍哥繼續靚抽指向後面雨水泵：「之前先話用幾多錢起呢個水泵，澳門真係一塊福地，一場大雨見真章﹗我哋市民係了解嘅，個泵咁真一定係未調校好啦﹗」

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霍哥指住後面的過億元的雨水泵未能在暴雨下起到任何作用﹗（圖片來源：微辣影片截圖）

霍哥繼續化身市民霍發表：「政府都係體恤我哋市民嘅，無耐之前咪開咗個水上樂園嘅，知道我哋市民唔係人人去到玩，依家成個澳門變咗水上樂園，仲有免費水上電單車，拎個大水泡跳落去玩激流㖭呀，你夠膽可以喺二樓跳水㖭﹗」

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市民霍指一場暴雨令全澳門變成水上樂園。

霍哥靚抽周柏豪

市民霍在片中曲線大讚政府防災措施做得好，突然搶「咪」話忍唔住要唱首歌去鼓勵政府，然後唱出周柏豪的《一事無成》，新聞記者蘇霖想走，市民霍捉住支「咪」唔放繼續放聲唱﹗明寸日前在公益金活動上，周柏豪對失業人士唱出《一事無成》，被插揀錯歌出事﹗被網民洗版洗足幾日﹗

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市民霍突然搶「咪」話要唱歌鼓勵政府﹗
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市民霍搶咪唱出周柏豪《一事無成》。

霍哥自抽寸埋澳門政府，仲可以寸埋近排話題人物「人棄男神」周柏豪﹗近排周柏豪話題多多，先是被指唱《一事無成》出事，下周商場舉行的online粉絲見面會，又令該商場吸萬個嬲最後刪post，周柏豪更被封為「人棄男神」，依家再被霍哥化身市民霍大大力抽水﹗

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霍哥相當留意自己在社交網的影響力，辣粉團貼出霍哥期望傳媒會使用的相片，與真實有好大落差。（圖片來源：辣粉團）
蘇霖（原名葉蘇霖）與霍哥是熒幕情侶，27歲的蘇霖16成為國際小姐澳門代表而入行，好高質﹗
蘇霖（原名葉蘇霖）與霍哥是熒幕情侶，27歲的蘇霖16成為國際小姐澳門代表而入行，好高質﹗

網民大讚霍哥：玩完澳門抽香港

微辣霍哥自抽接受TVB訪問兼寸埋周柏豪 網民：香港澳門你玩晒啦﹗ 微辣霍哥自抽接受TVB訪問兼寸埋周柏豪 網民：香港澳門你玩晒啦﹗

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