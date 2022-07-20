霍哥獲封微辣清泉 3大重點網民護航：唔好為反而反！
霍哥剃鬚剪髮後被讚人帥心善
霍哥以往一頭長髮加滿面鬍鬚實被網民形容樣子猥瑣，近日霍哥一改形象剃鬚及剪短頭髮，網民紛紛大讚「靚仔」、「好睇好多」、「順眼返好多」、「冇鬚靚仔啲後生啲」、「應該唔會俾人話係變態佬」。更有網民藉此大讚霍哥人品「又有愛心、又會支持小眾運動、又樂於助人」。
霍哥3大重點成微辣清泉
1.撐小店關心小眾
霍哥雖然很多影片都有女嘉賓作招徠，但他近年有拍攝關於特色小店的影片，帶出小店因疫情關係經營困難甚至結業。網民大讚霍哥以行動支持小店。
另外，霍哥亦曾拍片宣傳香港小眾運動——競技啦啦隊。令更多觀眾了解本地競技啦啦隊和運動員背後所付出的心血。網民留言讚：「佢係好有心做，好有心度好橋，好為人著想」，並大讚霍哥拍片不為私利「用自己影響力去做啲好嘅事」。
2.親民有禮貌
霍哥在街上拍片時，期間被不少途人認出兼打招呼，他統統都會禮貌回應，甚至有途人要求合照時，他亦會友善與大家合照。亦有網民表示自己朋友做幕後曾與霍哥合作，紛紛都讚他好有禮貌。
3.做義工散播愛心正能量
霍哥間中會抽空做義工，早前他曾到「人人流浪狗澳門義工團」幫狗狗洗澡。日前，他在香港工作時主動到深水埗明哥做義工幫忙派飯，了解基層市民的需要。霍哥在片中更細心地列出步驟，告知大家如何支持和幫助基層市民。此舉令網民佩服，有網民表示雖然霍哥是澳門人，但都會了解香港基層的生活，大讚：「真係好服你！」
重溫微辣藝人各式緋聞 偷食、爭Job咩都有
微辣大文疑似偷食斷正！
早前有網民將一張疑似大文與一名陌生女子同遊香港的照片和影片上傳到討論區。影片可見疑似大文的男子拖住一位陌生女子於香港街頭，網民更聲稱「影唔切打茄輪」、「喺條街度狂打茄輪」。大文IG亦於近日上傳了一張香港餐廳的照片，看來大文的確真的來了香港。雖然女方身份未明，但網民亦即時幫手起底，發現一名網民為「dinewithyy」的女士無論衣著打扮以及身形都非常相似，斷定是同一個人。而「dinewithyy」的IG帳號亦不復存在，唔係就咁變「私人帳號」咁簡單！
大文突然宣布退出微辣幕前工作
大文被揭香港蜜會新佳人之後，突然在7月10日下午宣布退出演微辣的幕前工作，表示不想因為私人事影響公司，更在宣布退出的聲明中關掉留言功能。對於今次大文的「偷食」，網民持不同意見，有人認為大文原是單身所以不構成「出軌」；另一方面亦有人睇唔過眼微辣內部關係混亂，批評「辣粉」將出軌合理化。
思男發文護航 宣佈「已分手」
大文偷食的消息越傳越勁，思男今早亦馬上發文為大文護航。思南在IG Story除了開玩笑叫網民原諒沒有戴口罩的大文之外，更表示自己需要澄清清楚兩人的關係，寫道：「其實我哋由好朋友做番朋友都有一段時間啦。只係覺得冇必要專登講因為我地真係仲係朋友。正式宣佈兩人已分手！
思男IG Story全文
「你哋原諒佢啦，下次我會提佢帶番號個口罩。我負責任地都講番兩句啦好冇~ 首先多謝大家關心啦，一訓醒就睇到好嘢我覺得我有必要Stop呢件事嘅，去保護翻同等大家唔洗估估下。而且我哋睇到嘅嘢都未必係全部。但大家信又唔信又好，其實我哋由好朋友做番朋友都有一段時間啦。只係覺得冇必要專登講因為我地真係仲係朋友。（我有提佢係香港小心啲帶好口罩的）點知！好明顯佢冇聽我嘅勸告，搞到咁囉！係香港嘅朋友仔要小心啦，帶好啲口罩！我哋係澳門都會~因為我哋都爆到7彩。」
網民認為大文偷食得太張揚
在思南回應之前，有不少網民都質疑照片中是否真的是大文，認為身為公眾人物的大文偷食得太張揚。此外，亦有網民為大文憂心「你咁樣會搞到大文返唔到澳門」、「擺明叫x啦」、「同親戚家人都唔會咁拖手啦」、「佢咁既樣都一腳踏兩船」、「微辣班人個個都亂」、「大文RIP」。
微辣藝人 多感情糾紛
澳門影片創作頻道微辣（Manner）早在2013年由陸志豪（六毫子）與李偉麟共同創立，總部設立於澳門，2016至2018年發展迅速，香港分公司亦於2018年8月開始投入營運，不過旗下藝人不時傳出感情糾紛，先有「雲吞」被爆黑歷史，遭指控一腳踏兩船然後退出微辣（按此看詳情）。
去年再有經理人阿Jane與藝人兼編劇加蔥由幕前情侶變成分手怨侶，今年初女方更爆出「逼墮胎」糾紛，幾乎令加蔥被標籤成渣男，要勞動CEO六毫子及一眾幕後出面撐加蔥（按此看詳情），中間這位前經理人還爆出不少「搶Job搶Sponsor」爭議，事情令雙方兩敗俱傷； 就連不時上鏡、甚有觀眾緣的幕後晴子（Abby）亦被揭發在香港分公司出差期間偷食人夫H先生，雖然事件只有H先生妻子一方的指控，但晴子事後亦淡出幕前，將個人IG轉成私人帳號，
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