微辣霍哥自稱「KOL契弟」 獲封「清泉」唔享受：快啲搵人沾污我
微辣霍哥改叫自己霍仔 自認為KOL契弟
微辣出身的KOL霍哥最近參演ViuTV新劇《百萬同居計劃》，人氣高企的他被外界稱為KOL界的明星。對於此稱號，霍哥謙虛表示他只是「KOL界的契弟」，並不是甚麼明星。霍哥更表示最近新晉KOL們遇到自己時都會向自己鞠躬，令他覺得不知所措。他認為KOL界比演藝界較為平等，所以希望一眾新穎KOL們叫自己「霍仔」便可。
大爆Jeffrey、黃德斌常於片場講廢話
談及到拍攝片場氣氛的時候，霍哥表示與他想象中的氣氛相差甚大，一眾工作人員到所有出演演員都對他十分友好。霍哥更表示他對Jeffrey的印象有180度轉變，看似木獨高傲的Jeffrey原來在片場非常活潑，甚至比霍哥還要更加健談。霍哥大爆Jeffrey和黃德斌經常在片場滔滔不絕，經常「講廢話」。
拍劇後與Jeffrey瞬間變熟
霍哥表示自己在拍攝《百萬同居計劃》的同時，與交流最多的Jeffrey和黃德斌變熟。霍哥提及到自己曾經與Jeffrey玩拗手瓜，Jeffrey竟然成功拗贏身高193體重高達200磅的霍哥，令霍哥當時「冇曬Face」自尊心受創！此外，霍哥亦表示雖然劇集在兩個月前已經煞科，但Jeffrey依然會經常在週末邀請自己一起去踩單車，可見兩人的確變得好Friend呢！
[email protected]應援物貼滿房
當被問到最想與哪一位女明星合作的時候，霍哥毫不猶豫地回答：「Candy」。他表示自己在香港見得最多的人便是COLLAR的Candy。原因為Candy的粉絲們在兩人合作拍攝MV之後，經常為霍哥送上Candy的應援物，而且每當行街行過油麻地的時候，就會有人派Candy的應援物給自己，所以自己成間酒店房都充滿著Candy的照片。
霍哥被稱為微辣清泉 網民激讚謙虛態度
低調謙虛的霍哥一直被香港網民大讚為「微辣唯一清泉」，霍哥表示不敢當，並笑言自己並不想當清泉，希望有人能夠快點玷污自己。
即刻睇霍哥訪問：
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當Jeffrey遇上Jeffrey
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