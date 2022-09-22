微辣霍哥自稱「KOL契弟」 獲封「清泉」唔享受：快啲搵人沾污我

微辣霍哥近日參演由黃德斌、Anson、Jeffrey等人主演的ViuTV新劇《百萬同居計劃》。早前在接受「Viu1」訪問的時候，霍哥謙虛自認為KOL中的契弟，最近更改口叫自己「霍仔」。除此之外，霍哥更在訪問中分享了不少拍攝當時與一眾主角的趣事呢！