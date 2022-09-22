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微辣霍哥自稱「KOL契弟」 獲封「清泉」唔享受：快啲搵人沾污我

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微辣霍哥近日參演由黃德斌、Anson、Jeffrey等人主演的ViuTV新劇《百萬同居計劃》。早前在接受「Viu1」訪問的時候，霍哥謙虛自認為KOL中的契弟，最近更改口叫自己「霍仔」。除此之外，霍哥更在訪問中分享了不少拍攝當時與一眾主角的趣事呢！

霍哥 霍哥謙虛自認為KOL中的契弟，最近更改口叫自己「霍仔」。
霍哥謙虛自認為KOL中的契弟，最近更改口叫自己「霍仔」。（圖片來源：[email protected] HK）

微辣霍哥改叫自己霍仔 自認為KOL契弟

微辣出身的KOL霍哥最近參演ViuTV新劇《百萬同居計劃》，人氣高企的他被外界稱為KOL界的明星。對於此稱號，霍哥謙虛表示他只是「KOL界的契弟」，並不是甚麼明星。霍哥更表示最近新晉KOL們遇到自己時都會向自己鞠躬，令他覺得不知所措。他認為KOL界比演藝界較為平等，所以希望一眾新穎KOL們叫自己「霍仔」便可。

霍哥 人氣高企的他被外界稱為KOL界的明星，霍哥謙虛表示他只是「KOL界的契弟」，並不是甚麼明星。
人氣高企的他被外界稱為KOL界的明星，霍哥謙虛表示他只是「KOL界的契弟」，並不是甚麼明星。（圖片來源：[email protected] HK）

大爆Jeffrey、黃德斌常於片場講廢話

談及到拍攝片場氣氛的時候，霍哥表示與他想象中的氣氛相差甚大，一眾工作人員到所有出演演員都對他十分友好。霍哥更表示他對Jeffrey的印象有180度轉變，看似木獨高傲的Jeffrey原來在片場非常活潑，甚至比霍哥還要更加健談。霍哥大爆Jeffrey和黃德斌經常在片場滔滔不絕，經常「講廢話」。

霍哥 微辣霍哥近日參演由黃德斌、Anson、Jeffrey等人主演的ViuTV新劇《百萬同居計劃》
微辣霍哥近日參演由黃德斌、Anson、Jeffrey等人主演的ViuTV新劇《百萬同居計劃》（圖片來源：[email protected] HK）
霍哥 霍哥表示看似木獨高傲的Jeffrey原來在片場非常活潑，甚至比霍哥還要更加健談。
霍哥表示看似木獨高傲的Jeffrey原來在片場非常活潑，甚至比霍哥還要更加健談。（圖片來源：[email protected]

拍劇後與Jeffrey瞬間變熟

霍哥表示自己在拍攝《百萬同居計劃》的同時，與交流最多的Jeffrey和黃德斌變熟。霍哥提及到自己曾經與Jeffrey玩拗手瓜，Jeffrey竟然成功拗贏身高193體重高達200磅的霍哥，令霍哥當時「冇曬Face」自尊心受創！此外，霍哥亦表示雖然劇集在兩個月前已經煞科，但Jeffrey依然會經常在週末邀請自己一起去踩單車，可見兩人的確變得好Friend呢！

霍哥 兩人在煞科後依然保持聯絡，更常常約出來踩單車！
兩人在煞科後依然保持聯絡，更常常約出來踩單車！（圖片來源：[email protected]_224）

[email protected]應援物貼滿房

當被問到最想與哪一位女明星合作的時候，霍哥毫不猶豫地回答：「Candy」。他表示自己在香港見得最多的人便是COLLAR的Candy。原因為Candy的粉絲們在兩人合作拍攝MV之後，經常為霍哥送上Candy的應援物，而且每當行街行過油麻地的時候，就會有人派Candy的應援物給自己，所以自己成間酒店房都充滿著Candy的照片。

霍哥 霍哥曾經與Collar的Candy一齊出演193《再次Puppy Love》MV
霍哥曾經與Collar的Candy一齊出演193《再次Puppy Love》MV（圖片來源：[email protected] HK）
霍哥 霍哥自爆自己將Candy的應援物貼滿酒店房！
霍哥自爆自己將Candy的應援物貼滿酒店房！（圖片來源：[email protected]

霍哥被稱為微辣清泉 網民激讚謙虛態度

低調謙虛的霍哥一直被香港網民大讚為「微辣唯一清泉」，霍哥表示不敢當，並笑言自己並不想當清泉，希望有人能夠快點玷污自己。

霍哥 霍哥笑言自己並不想當清泉，希望有人能夠快點玷污自己。
霍哥笑言自己並不想當清泉，希望有人能夠快點玷污自己。（圖片來源：[email protected] HK）
霍哥 霍哥經常於美女嘉賓合作，但依然少有傳出緋聞！
霍哥經常於美女嘉賓合作，但依然少有傳出緋聞！（圖片來源：[email protected]_224）
霍哥 網民對霍哥的評價都好好，大讚他為微辣中的唯一清泉！
網民對霍哥的評價都好好，大讚他為微辣中的唯一清泉！（圖片來源：[email protected]_224）

即刻睇霍哥訪問：

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當Jeffrey遇上Jeffrey

圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_224、[email protected] HK資料或影片來源：[email protected] HK

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