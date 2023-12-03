霍哥贏比賽畀女圍兼攬到實 有人場外打氣講明：贏咗畀你「….」
《培生擂台：無敵盃》霍哥最終戰勝周永恆
霍哥贏比賽 一班靚女攬到賽 網民超羨慕
霍哥的一眾女性好友亦有現身支持，包括前微辣的蘇霖、樂宜、莊韻澄等。比賽完結後，她們也向霍哥合照，其中樂宜與莊韻澄等衝向霍哥攬到佢實一實，令唔少網民非常羨慕！
樂宜場外大叫「贏咗畀你…」 網民要求找數
場外亦有一段小插曲發生，有一把女聲大叫：「霍哥！贏咗畀你『…』！」原來這把聲音便是樂宜，打完拳後十分累的霍哥就回答：「係咪呀？」樂宜亦將當晚與霍哥的合照放上IG，她寫道：「大家覺得我洗唔洗找數，笑死，橫掂霍哥苦笑，即係唔洗找數」。
當然霍哥也有留言要求找數：「你欠我一揸」，另外不少網民都撐霍哥，要求樂宜「找數」。莊韻澄也留言說：「你想樂宜幾時找數？」而樂宜的好姊姊馬婉雯也說：「休息夠就記得要提樂宜找數」。樂宜有回覆傳媒，笑言是因為想霍哥贏比賽，當刻才會說出這句話，仲講當日霍哥已有心無力了，等佢精神狀態好再找數，時間地點霍哥決定。
早前獲邀上ViuTV節目《戀講嘢》大爆自己情史的「DJ女神」樂宜（Lokyi）再度成為網民話題，她在香港DJ界頗有名氣，並經常以性感形象示人，受到不少網民及樂迷關注。日前在社交網與粉絲玩「你問我答」，不少網民都問及有關愛情觀的問題，樂宜竟暗示戀情生變，疑似與拍拖6年的男友分手！
「DJ女神」樂宜與男友分手6年情告終
樂宜（Lokyi）接受傳媒訪問時，表示和男友已分手兩個多月，她解釋為何分手，直認是大家的工作和目標不一致，又提到男友不喜歡自己太性感，亦對自己「狂野DJ」的稱號反感，但她自己堅持喜歡做DJ。
樂宜前男友唔鍾意性感示人
樂宜直言兩人感情上的缺口已經是多年來日積月累，曾經因為前男友不喜歡自己性感，她去年轉行去做美容，不過最後生意遇上拆夥。而加上去年疫情關係DJ騷少了很多，大騷都只是接過幾場。今年有望找到更多工作機會，因為無錢所以要出來工作。
樂宜強調唔靠男人養
向來有不少網民在討論區直指樂宜靠男朋友養，樂宜就表示她都有不時上討論區看看，亦慣了大家對她的看法。她直認前男友經濟能力是比較好，但都與自己無關，她一直都是靠自己能力養自己，再加上她一直與屋企人租住三萬蚊的樓，她表示自己都要負擔起一半的租金。而以往與前男友出街食飯、旅行，她透露：「食飯一時時啦，一時係佢畀一時我畀，一人一餐咁。旅行就係佢出機票、酒店，不過買嘢都係我自己畀，講真又唔係去得好多次。Staycation嗰啲有sponsor㗎嘛，」樂宜坦言明白網民的想法，會感到無奈，不過她亦言已經習慣了，都控制不了他人的想法，唯有自己努力做好DJ的工作。
樂宜10年只拍過兩次拖：我應該見識多啲
樂宜與前男友拍拖6年多，實在是一段不短的時間，她坦言一堆「分手遺物」都是一堆公仔，一些無用的東西，她不知如何處理。亦坦言10年裡面只拍過兩次拖，表示自己老了，浪費了十年青春，亦後悔就這樣度過了女仔最靚的10年：「我應該見識多啲」！
樂宜提及兩段情各留低一隻貓
問到樂宜和前男友分手的原因，她直言不喜歡他太「長氣」。她坦言對方太長氣又固執，亦不時對她說道理，分手亦無鬧交，因為大家都不喜歡傾偈，最後寧願傾隻貓。她又表示兩人拍拖時一起養了一隻貓，不過隻貓喺佢度，她又笑言兩段感情都有一個共通點，她提及當年與Toyz（劉偉健）分手同樣留下了一隻貓。
樂宜翻撻「輝總」後搬入3000萬獨立屋
有傳「輝總」因不滿樂宜經常公開在IG晒性感火辣相，為此經常嘈交鬧意見，直至去年底曾一度分手。分手後，「輝總」始終對樂宜念念不忘，相隔幾個月後成功箍煲，復合後更勝從前。男方在朋友圈中承認了樂宜的女友身份，二人關係變為公開的秘密，女方亦正式進駐男友位於沙田市值逾3,000萬元獨立屋，展開同居試婚生活，愛得癡纏！
樂宜愛著超高衩泳衣晒神秘三角
身為宅男女神的樂宜經常社交網向網民大派福利，尤其愛著超高衩泳衣，突出其極地領域之餘，亦令其腰腿間的紋身清𥇦可見。
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