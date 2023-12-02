鍾培生拳賽｜霍哥重提阿晶事件 無懼被抹黑：憎我的繼續憎我
《培生擂台：無敵盃》霍哥最終戰勝周永恆
台上再提阿晶
霍哥在終戰勝周永恆之後，台上講感言時都說道「好多人叫我唔好提呢樣嘢，但我都係要講啦」，他再次提及阿晶事件。他指自己要很多謝阿晶，又指感謝周永恆再次提起阿晶，令他想起網民一路逼問他「點解唔幫阿晶報仇」，他指其實並不是要「報仇」，而是要「報恩」。
他坦言自己如果要「報仇」的話，只要開Live數臭前公司微辣其實就可以達到目的，但他不會如此做，他只想好好「報答」阿晶。最後霍哥直言會將所有拳酬都捐去「澳門人人流浪狗義工團」，幫阿晶完成心願，希望眾人記起阿晶時，都會記得她是個天使。
霍哥賽前話2回合KO周永恆 最後失敗
賽前曾表示會兩回合KO周永恆，霍哥認是高估了自己75KG的磅數：「因為當時減磅減得太多，導致在賽場上動作也相當慢，在後台調查狀態時教練也一直罵我動作慢，指我一個星期前不是這樣。但我一個星期前還比現在重十多磅，所以我無法發揮到自己有練習的東西出來，唯有咬緊牙關去打。」
霍哥放棄放守 真係睇輕周永恆？
於第二和第三回合中，霍哥放棄防守，像是看輕周永恆，他解釋：「也不是的，想試一試周永恆的實力，也是「Take a Risk」，最後發現對方的確沒有力量，所以就決定埋身與他打近身戰。」
霍哥4回合都KO唔到周永恆 認台上早就冇體力
2人打足4回合，最後並沒有出現TKO，霍哥笑言4Round也是想Ko周永恆：「其實的真的想在第1回合就KO他，其實他第一回合也中了我幾下重拳。但我開始見到他進入狀態，本身以為他是一個「廢柴」會直接扮KO完場，但他都堅持住去完成4回合。而且其實我也相當累，動作上沒有表現出來，但其實去到後面都相當辛苦。」
霍哥：第4回合你見我都沒有再怎樣出拳
另外打足4回合，霍哥認體力早已消耗，他說：「一定是最後一個回合，第4回合你見我都沒有再怎樣出拳，也是以身法掌握距離並In and out拎分就算數，要回氣，不想令自己在台上「爆駄」。」
霍哥重提阿晶一事：憎我的繼續憎我，鍾意我的，多謝你。
最後焦點便是霍哥在台上提起阿晶一事，他表示忍了很久：「我一直想講，一直都想找機會講。我這陣子出什麼影片或拍廣告，下面都有很多網民逼我重提該事件，我忍得很辛苦。你知我個人也「搶口」，平時上網都周圍亂講。但這件事，很多人都說我避，說我是懦夫，但是我真的想在一個如此大的場合說這件事。大家都無法將我所說的東西斷章取義，但一定有些Haters會如此做，一定會將我由白變黑。所以我就想趁這個機會，在如此大的場合，在這樣說出來，讓人家都知道我心入面在想什麼。我開一個直播200,300人看沒有意思，Haters也能在直播中惡意剪輯，將我抹黑。所以不如就在這個公開場合說，一了百了。憎我的繼續憎我，鍾意我的，多謝你。」
Q：如果之前都有網民繼續討厭你呢？
A：當然一定會有，但都是這句，任何人都有人鬧，尹光，劉德華，姜濤，所有公眾人物你站在公眾就一定有機會被罵被憎恨。但沒問題，我知有人鍾意我便可以了。
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