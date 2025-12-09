霍哥被爆日本密會人妻KOL雪兒 回顧合作過8位性感網紅
霍哥近日被爆與KOL雪兒在日本親密旅行，網民更發現為雪兒拍攝性感照片的竟然是霍哥本人。爆料者貼出兩人頭貼頭依偎的短片，雖然未見霍哥正面，但身高體型完全吻合，而且翻查霍哥Instagram確實顯示他當時也在日本。有網民直指雪兒已背叛老公，與霍哥發展地下情，現在更膽敢一起出國旅行，關係曝光令人震驚。
日本旅行親密片段流出
網民在社交平台爆料，貼出雪兒與一名男子頭貼頭依偎的短片，指出「Suet E 同霍哥拍拖拖 頭貼頭 既相 同片」。雖然片段中沒有拍到霍哥正面，但從身高體型判斷完全吻合，而且翻查霍哥的Instagram確實顯示他當時也在日本。目擊網民表示「我都唔係好想影到佢地，只怪佢地係我前面，事後睇返成個相簿都係影到佢地既片」，意外捕捉到兩人的親密時刻。
霍哥暫未回應拍拖傳聞
截至目前，霍哥尚未就與雪兒的拍拖傳聞作出任何回應。雪兒方面同樣保持沉默，沒有在社交平台上澄清或承認相關傳聞。兩人的IG帳戶依然正常更新，但都避免提及彼此或日本旅行的詳細內容，似乎刻意迴避外界關注。
網民熱議背叛老公傳聞
網民對這次爆料反應激烈，有人直指雪兒已經背叛老公，與霍哥發展地下情。「之前還偷偷摸摸，現在已經夠膽一起去日本旅行」、「呢啲咪就係出軌囉」、「霍哥又搞一個人妻」等留言不斷湧現。部分網民則質疑爆料的真實性，認為僅憑身型判斷未必準確，要求更多證據才能確認兩人關係。不過大部分網民都對這個傳聞表示震驚，紛紛討論霍哥的感情生活和雪兒的婚姻狀況。
霍哥過往與眾多性感KOL合作
回顧霍哥的拍片歷程，他曾與無數網紅KOL合作，每個都以性感身材見稱。包括曾現身《戀講嘢》的「Baby梓」，兩人合作拍攝「世界大愛」系列影片時親近合照；DJ女神樂宜更曾在活動上對霍哥大叫「贏咗畀你X」，最後要「找數」合照；還有「澳門小姐」李芊蔓、「空中躍薈CEO」金霸麗、網紅Hayley Wong、蘇小小、大馬女神黃潔琪和湘兒等，都曾與霍哥合作拍攝各種內容。這些合作夥伴大多擁有傲人身材和大量粉絲，令霍哥的影片更具吸引力。
回顧合作過的8位性感網紅
1 ｜「Baby梓」
2｜DJ女神樂宜
3｜「澳門小姐」李芊蔓
4｜「空中躍薈CEO」金霸麗
5｜網紅Hayley Wong
6｜蘇小小
7｜大馬女神黃潔琪
8｜湘兒
圖片來源：Threads圖片、網上圖片、IG@jeffreyfok_224、IG@kaikai_babyg、IG@ jeffreyfok_224、IG@kayiileikk、IG@missniaka、[email protected]、IG@zoeso0930、IG@mikowong、IG@shanewsy資料或影片來源：原文刊於新假期