霍哥被爆日本密會人妻KOL雪兒 回顧合作過8位性感網紅

霍哥近日被爆與KOL雪兒在日本親密旅行，網民更發現為雪兒拍攝性感照片的竟然是霍哥本人。爆料者貼出兩人頭貼頭依偎的短片，雖然未見霍哥正面，但身高體型完全吻合，而且翻查霍哥Instagram確實顯示他當時也在日本。有網民直指雪兒已背叛老公，與霍哥發展地下情，現在更膽敢一起出國旅行，關係曝光令人震驚。

日本旅行親密片段流出

網民在社交平台爆料，貼出雪兒與一名男子頭貼頭依偎的短片，指出「Suet E 同霍哥拍拖拖 頭貼頭 既相 同片」。雖然片段中沒有拍到霍哥正面，但從身高體型判斷完全吻合，而且翻查霍哥的Instagram確實顯示他當時也在日本。目擊網民表示「我都唔係好想影到佢地，只怪佢地係我前面，事後睇返成個相簿都係影到佢地既片」，意外捕捉到兩人的親密時刻。

霍哥暫未回應拍拖傳聞

截至目前，霍哥尚未就與雪兒的拍拖傳聞作出任何回應。雪兒方面同樣保持沉默，沒有在社交平台上澄清或承認相關傳聞。兩人的IG帳戶依然正常更新，但都避免提及彼此或日本旅行的詳細內容，似乎刻意迴避外界關注。

網民熱議背叛老公傳聞

網民對這次爆料反應激烈，有人直指雪兒已經背叛老公，與霍哥發展地下情。「之前還偷偷摸摸，現在已經夠膽一起去日本旅行」、「呢啲咪就係出軌囉」、「霍哥又搞一個人妻」等留言不斷湧現。部分網民則質疑爆料的真實性，認為僅憑身型判斷未必準確，要求更多證據才能確認兩人關係。不過大部分網民都對這個傳聞表示震驚，紛紛討論霍哥的感情生活和雪兒的婚姻狀況。

大食女神日本睇煙花自私行為遭炮轟 網民質疑出軌重提盜竊黑歷史

霍哥過往與眾多性感KOL合作

回顧霍哥的拍片歷程，他曾與無數網紅KOL合作，每個都以性感身材見稱。包括曾現身《戀講嘢》的「Baby梓」，兩人合作拍攝「世界大愛」系列影片時親近合照；DJ女神樂宜更曾在活動上對霍哥大叫「贏咗畀你X」，最後要「找數」合照；還有「澳門小姐」李芊蔓、「空中躍薈CEO」金霸麗、網紅Hayley Wong、蘇小小、大馬女神黃潔琪和湘兒等，都曾與霍哥合作拍攝各種內容。這些合作夥伴大多擁有傲人身材和大量粉絲，令霍哥的影片更具吸引力。

回顧合作過的8位性感網紅

1 ｜「Baby梓」

2｜DJ女神樂宜

3｜「澳門小姐」李芊蔓

4｜「空中躍薈CEO」金霸麗

5｜網紅Hayley Wong

6｜蘇小小

7｜大馬女神黃潔琪

8｜湘兒

