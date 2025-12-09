霍哥被爆日本密會人妻KOL雪兒 回顧合作過8位性感網紅

霍哥近日被爆與KOL雪兒在日本親密旅行，網民更發現為雪兒拍攝性感照片的竟然是霍哥本人。爆料者貼出兩人頭貼頭依偎的短片，雖然未見霍哥正面，但身高體型完全吻合，而且翻查霍哥Instagram確實顯示他當時也在日本。有網民直指雪兒已背叛老公，與霍哥發展地下情，現在更膽敢一起出國旅行，關係曝光令人震驚。