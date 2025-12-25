霍哥與人妻傳緋聞後有新歡？四眼正妹Hayley背景曝光 曾爆被跟蹤恐怖經歷

霍哥繼早前與人妻雪兒傳出緋聞後，有媒體大爆霍哥與四眼正妹網紅Hayley「蜜蜜」斟，兩人合作拍片互動親密，引起網民熱議。靚女Hayley在社交媒體十分活躍！除咗同霍哥拍片，今年7月接受艾力訪問透露自己曾遭瘋狂粉絲跟蹤，恐怖行為令人震驚！