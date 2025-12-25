霍哥與人妻傳緋聞後有新歡？四眼正妹Hayley背景曝光 曾爆被跟蹤恐怖經歷
霍哥Hayley合作拍片互動頻密引關注
霍哥與四眼正妹網紅Hayley近期頻頻合作拍片，兩人在鏡頭前的化學反應十分自然，互動親密程度令不少網民開始猜測兩人關係。今年5月，霍哥出席慈善活動時，被發現與戴著眼鏡、身材惹火的網紅Hayley 結伴同場，兩人全程互動親暱，一邊談笑一邊頻頻舉杯影相留念，毫不避嫌。細看雙方社交平台，亦可見不少合照與親密互動的片段，難怪外界都指霍哥感情世界相當精彩。即使事後他在雪兒的帖文下留言道歉，卻始終沒有正面回應二人是否情侶關係，彷彿仍想保持「無腳雀仔」身份，繼續自由來去。
Hayley爆料曾被瘋狂粉絲跟蹤恐怖經歷
四眼正妹網紅Hayley在IG有超高人氣，粉絲人數接近20萬，身材出眾，又出過寫真。除了同霍哥合作，亦曾試過搵蝦條哥操刀影水著相，福利勁高質！今年7月接受艾力的訪問中，Hayley首次公開分享自己作為網紅面對的陰暗面，透露曾經歷被瘋狂粉絲跟蹤的恐怖經歷，表示「真係好驚，成日覺得有人跟住我」。她透露這名stalker不但會在她經常出沒的地方等候，更會跟蹤她回家，令她感到極度不安全。最嚴重的一次，這名跟蹤者甚至出現在她住所附近，迫使她不得不報警求助。Hayley坦言這段經歷令她對外出約會變得格外謹慎，「而家出街都要睇下後面有冇人跟住」。
網絡留言意外觸動芳心承認曾被撩到
除了恐怖的跟蹤經歷，Hayley更在節目中爆出另一個令人意外的秘密。她承認曾經因為一個陌生網民的留言而心動，「佢只係留咗一句好簡單嘅說話，但係莫名其妙就覺得好有feel」。雖然Hayley沒有透露具體是什麼留言內容，但她表示那句話讓她印象深刻，甚至主動去查看對方的社交媒體資料。不過最終這段網絡緣分並沒有發展下去，因為她發現對方原來已經有女朋友。
約會安全意識提高拒絕單獨見面
經歷過被跟蹤的恐怖事件後，Hayley表示自己對約會的安全意識大大提高。她在節目中分享現在的約會原則，「第一次見面一定要係人多嘅地方，絕對唔會單獨見面」。Hayley更透露會事先告知朋友約會地點和時間，確保有人知道她的行蹤。她強調作為公眾人物，必須時刻保持警覺，「唔可以太信任陌生人，安全第一」。
網民熱議Hayley真性情獲讚賞
訪問播出後，網民對Hayley的真誠分享反應熱烈，不少人在社交平台留言支持她。有網民表示「Hayley好真實，唔會扮嘢」、「佢講出咗好多網紅唔敢講嘅嘢」、「終於有人肯講網紅嘅陰暗面」。