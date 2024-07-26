動漫節2024 6位寫真女神逐個數 霍哥任監製大戰「Double May」
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霍哥日前與6位「Double May」 IG女神一起出席動漫節寫真發佈會。霍哥在訪問中透露今次出謀獻策，擔任6位女神寫真監製。6位「Double May」 IG女神各有各魅力，以下就為大家逐個簡單介紹一下！
6位「Double May」 IG女神逐個數：
1 |秀秀（IG：sausau_lsm/Follower：198K）
有「後生版徐子淇」之稱的秀秀在IG上粉絲接近20萬，時不時上傳健身影片和性感美照大派福利。今次拍寫真更獲霍哥大讚夠專業，令網民都非常期待她的火辣寫真！
2 |Baby梓（IG：kaikai_babyg /Follower：171K）
22歲性感網紅「Baby梓」係來自香港本地4人女子組合Osidori 成員，短髮、細細粒身型再加上猛料上圍，IG人數突破17萬。Baby梓向來同霍哥多來往，唔知今次會唔會又有新火花呢！
3 | Bonnie（IG：bonnie_the.poop /Follower：82K）
Bonnie向來以Cosplayer現身，兩年前已經參加過動漫節，今年捲土重來直接出寫真！
4 |Yuki（IG：_yuki.l_ /Follower：60.2K）
現年23歲的Yuki經常在IG大曬性感身材，雖然Follower唔夠前幾位多，但依然深得霍哥歡心，霍哥仲親自餵食雪糕添！
5 | Water（IG：waterladysy /Follower：53.6K）
有「水爺」之稱的Water IG只得43張相，但已經擁有過五萬名Follower。每次Water在IG派福利都會獲大批網民留言激讚，連霍哥都有親自留言話要「快約」！
6 |Copy Lo（IG：copy.lo /Follower：6.4K）
人氣車模盧可瑤(Copy Lo)有「港版桃乃木」之稱，IG有唔少同車有關嘅福利，正宗香車配美人！
圖片來源：IG@sausau_lsm、IG@waterladysy、IG@_yuki.l_ 、IG@kaikai_babyg、IG@bonnie_the.poop、東方新地