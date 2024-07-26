動漫節2024 6位寫真女神逐個數 霍哥任監製大戰「Double May」

霍哥日前與6位「Double May」 IG女神一起出席動漫節寫真發佈會。霍哥在訪問中透露今次出謀獻策，擔任6位女神寫真監製。6位「Double May」 IG女神各有各魅力，以下就為大家逐個簡單介紹一下！

