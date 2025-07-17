霍汶希14歲愛女激罕曝光正面樣 母女首度合作拍雜誌封面獲讚遺傳基因強大
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金牌經理人霍汶希今日迎來52歲生日，收到一份超級特別的禮物，就是與14歲女兒Hanni首次合作拍攝雜誌封面。這不僅是Hanni人生第一次登上雜誌封面，更是母女二人的珍貴時刻，讓霍汶希感動不已，直言是今年最好的生日驚喜。
霍汶希母女首度同框拍雜誌封面
霍汶希在社交平台興奮分享這個「生日彩蛋」，感慨女兒成長神速：「Hanni一眨眼已經高過我，已經係可以同我並肩企係鏡頭面前淡定擺pose嘅少女喇！」14歲的Hanni完美遺傳了媽咪的優良基因，首次面對鏡頭零怯場，表現從容自信，讓霍汶希大讚女兒勇敢。
化妝期間母女鬥嘴 搞笑對話曝光
拍攝期間更爆出母女搞笑日常，化妝set頭時，Hanni竟然投訴：「媽咪用假睫毛瞪我。」霍汶希立即反擊：「唔好成日用呢啲樣呀阿女，俾啲面好喎，大佬。」面對鏡頭時，Hanni瞬間變臉擺出乖巧樣，更串爆媽咪：「有鏡頭對住我就會咁樣。」霍汶希無奈回應：「你唔好扮嘢呀。」女兒不甘示弱：「你都唔好扮嘢。」最後霍汶希都忍不住笑了，溫馨說道：「我哋嘅關係真係好好㗎。」
女兒淡定回應首拍雜誌 媽咪大讚有自信
問到第一次拍雜誌的感受，Hanni淡定回應「好玩」，展現出超齡的從容。霍汶希大讚女兒：「佢好放鬆，係個有自信嘅女仔。」作為單親媽媽，霍汶希最重視女兒的品格教育：「我最重點教佢人品，因為做乜嘢人都好，人品最緊要。」
即將出國讀書 封面拍攝成珍貴留念
這次拍攝對母女二人別具意義，因為Hanni即將出國讀書，這次封面合作成為母女最甜蜜的留念。霍汶希坦言這份禮物對她們都意義非凡，記錄了重要的成長時刻。談到生日願望，霍汶希感性地對女兒送上祝福：「新嘅一歲，我最大心願依然係你能夠平安喜樂！」
網民激讚基因強大 母女同框美翻天
照片曝光後，網民紛紛激讚霍汶希基因強大，14歲的Hanni遺傳了媽咪的優良基因，五官精緻甜美，身材高挑，星味十足。不少網民大讚母女同框的畫面溫馨動人，直言兩人都是美人胚子，期待看到更多母女互動的溫馨時刻。
圖片來源：IG@manifokfok資料或影片來源：原文刊於新假期