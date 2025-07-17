霍汶希14歲愛女激罕曝光正面樣 母女首度合作拍雜誌封面獲讚遺傳基因強大

金牌經理人霍汶希今日迎來52歲生日，收到一份超級特別的禮物，就是與14歲女兒Hanni首次合作拍攝雜誌封面。這不僅是Hanni人生第一次登上雜誌封面，更是母女二人的珍貴時刻，讓霍汶希感動不已，直言是今年最好的生日驚喜。