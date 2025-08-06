霍金預言恐成真 哈佛學者稱神秘星體「有敵意」逼近地球

英國著名理論物理學家史蒂芬·霍金曾多次警告人類，不應輕易接觸先進外星文明。隨著哈佛學者最新警告，一顆名為「3I/ATLAS」的神秘星體正以驚人速度接近地球，這場宇宙級危機會否如他預言般上演，引發全球熱議……