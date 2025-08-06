霍金預言恐成真 哈佛學者稱神秘星體「有敵意」逼近地球
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英國著名理論物理學家史蒂芬·霍金曾多次警告人類，不應輕易接觸先進外星文明。隨著哈佛學者最新警告，一顆名為「3I/ATLAS」的神秘星體正以驚人速度接近地球，這場宇宙級危機會否如他預言般上演，引發全球熱議……
哈佛教授驚爆外星來襲疑雲
近日哈佛大學著名天體物理學家阿維·勒布表示，主流天文界雖認為「3I/ATLAS」是一顆大彗星，但其異常軌道與速度讓他懷疑，這顆星體有可能是外星造訪的人工太空船。勒布警告說，若真屬外星文明，對人類來說未必是福，甚至有可能懷有敵意，建議全球應啟動應對措施。
霍金生前警告成最新討論焦點
霍金早於2004年就強調，歷史證明兩個文明層次懸殊的接觸往往以落後者毀滅作結，舉例如美洲原住民遇上哥倫布。他認為人類應以謹慎與消極方式面對外星訊號，不應主動發送地球坐標，這段話在今時今日的天文現象中，顯得格外令人深思。
地球自轉異常究竟意味著甚麼
除了神秘星體帶來的懸念，地球近日自轉速度也出現異常加速。7月9日創下今年「最短日」新紀錄，比平均縮短1.3毫秒。專家指出，地球自轉受天體引力如月球潮汐顯著影響，但此次加速原因卻尚無定論，引來諸多科學界討論。
火星現長碳鏈有機分子新生命線索
同時，美國太空總署的「好奇號」探測車在火星發現擁有12個連續碳原子的有機分子鏈，一如地球早期生命遺跡。最新研究更指，這些碳鏈於火星保存37億年未被摧毀。這一現象再度引起對生命起源與外星文明的熱烈猜測，也為探索宇宙奧秘投下新的震撼彈。
撰文：東方新地圖片來源：facebook@stephen hawking、facebook@professor Avi Loeb information、NASA資料或影片來源：原文刊於新假期