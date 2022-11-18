曾志偉好記仇 爆當年紅歌手好友冇義氣 為保形象拒為桑拿店剪綵
曾志偉嬲爆紅歌星好友
曾志偉在《霎時再感動》中重提往事，憶述與一位歌手好友因為一件事反面，他沒有指及道姓，只說當時那位好友比他紅得多：「有一次應承其中一個朋友，我哋兩個一齊去為對方剪綵。到剪綵嘅前一、兩日，突然間我好兄弟打電話俾我，話『死啦死啦，呢次剪綵我唔去得』，我哋已經應承咗人哋喎，佢就話『因為係桑拿鋪，我係歌星，去剪綵會影響我形象，我歌星同你哋地位唔同㗎』。」曾志偉坦言聽完很生氣，覺得對方沒有義氣，於是嬲了幾日，二人沒見面也沒通電話。直至有一日如常上廁所，他在想是否大家自此「唔傾偈」？
自言大人不記小人過
當時的曾志偉唔明白對方的出發點，只覺得對方唔夠義氣，釋懷後自覺唔想失去這位好朋友，曾志偉說︰「人生能夠遇見已經難，成為朋友更難，成為知己更加要珍惜，為件咁嘅事就唔傾偈？當時就諗點呢？好簡單，我當佢係小人，我係大人，大人不記小人過，咁就可以囉！我即刻攞起電話打俾佢『喂點呀你，好耐冇見，飲茶吖』，之後飲茶時又回復以往般談笑風生。」二人和好如初後亦有重提當年這件事，對方亦有再解釋。
曾志偉亦諒解，他說：「我達唔到佢嘅境界，或者我唔係佢同佢身分，所以唔明白呢啲事。」他領悟到有時同朋友發生摩擦，只要站在對方的立場諗下，好容易就會釋懷，友誼亦都會長久！
曾志偉開估當紅朋友是譚詠麟
其實早年曾志偉到台灣宣傳《一念無明》時曾經公開提及，大家都估這位當紅好友是譚詠麟，二人相識大半生，情同兄弟出生入死，曾志偉在節目中說：「我曾經喺台灣做過一個訪問，講番呢件事，個主持聽完即刻喊，到廣告嘅時候佢同我講，曾志偉，真係多謝你呀！我啱啱呢兩日都發生咗件咁嘅事，我依家即刻起身去探呢個朋友……」曾志偉語重心長同大家講，做人最緊要釋懷。但似乎記仇多啲喎
方丈真係好記仇！
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