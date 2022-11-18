曾志偉好記仇 爆當年紅歌手好友冇義氣 為保形象拒為桑拿店剪綵

曾志偉在日前播出的一集《霎時再感動》擔任嘉賓，自爆多年前跟一位當紅歌手好兄弟幾近決裂，二人本來接了剪綵工作，點知對方突然縮沙，表示因為形象唔可以為桑拿店剪綵。曾志偉覺得對方好冇義氣嬲咗幾日，最後佢諗通咗，話自己大人不記小人過，不過就記足幾十年再重提囉！