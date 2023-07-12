靈戲逼人｜29歲蔚雨芯預告將離巢？自揭「忽然富貴」真相
《靈戲逼人》蔚雨芯相隔兩年再拍劇
蔚雨芯下月將踏入30歲，她接受傳媒訪問時，就透露打算暫停拍劇，專注打理美容生意的計劃。蔚雨芯自2014年加入TVB，2019年更簽下經理人合約，升呢做TVB「親生女」，不過之後她只在2021年拍了一部《十月初五的月光》和客串《法言人》，以及今次相隔兩年後再演出的《靈戲逼人》。
宣告暫別觀眾棄演從商
蔚雨芯憶述今次與張振朗拍第一場戲就要錫錫，尤其拍廠景有好多人望住，真係好有壓逼感，幸好她早幾年拍綜藝節目時已認識張振朗，加上對方經驗豐富，才免去一些尷尬感覺。她直言雖然鍾意拍劇，但始終拍劇要花好多時間，所以決定短期內都不會再拍下一部劇集，專注打理其美容生意，引來不少網民猜測她是否會離巢TVB。
揭父母中港兩地都有樓收租
講到經常被指「忽然富貴」，蔚雨芯就解釋父母本身係白手興家，做旅遊巴生意做到好成功，在她小學時期就已經可以退休，加上父母鍾意投資，現在中港兩地都有物業收租。以往她亦曾在訪問中，透露過父母最高峰時有超過50架旅遊巴，後來他們將生意重心轉移去內地，但香港仍有十幾架旅遊巴，家境不俗。
想學古天樂內地起學校
蔚雨芯又重申自己初入行收入已經好好好，加上五年前搞美容生意，賺到人生第一桶金，所以早已財務自由，更希望學習古天樂在內地起學校，或者助養小朋友，以回饋社會。據知蔚雨芯公司的業務蒸蒸日上，開業兩年已經回本，平均月賺過百萬，於2020年舉行的公司周年晚宴上，更邀請到姜濤擔當晚宴嘉賓，足證公司財力雄厚。
對未來另一半有兩大要求
而感情方面，已單身多年的蔚雨芯，就笑言雖然細佬已生了兩個小朋友，但媽咪仍想再抱孫，所以不斷向她催婚。她坦承有追求者，但還在了解中，她表示希望能搵到一個專一又夾得來的另一半，若有好消息一定會通知大家。
去年花7位數投資美容診所
近年刻意減產轉型做美容及健康食品生意的蔚雨芯，去年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本，並寄望今年可以開分店。蔚雨芯與另一股東樂宜更不時性感出擊，為診所做生招牌大造宣傳。
回顧蔚雨芯奮鬥史
29歲的蔚雨芯（Rainky）在屯門山景邨長大，𡃁模出身、選過校花、選過港姐，2012年獲簽約做歌手正式入行，不過演藝事業平平，直到近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，除了投資自家美容品牌和醫學美容中心生意外，早前又宣布投資七位數進軍NFT市場，堪稱圈中小富婆！
澄清忽然富貴與大馬富男友無關
蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，曾以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。
進駐千萬豪宅 衣帽間設百萬手袋專櫃
蔚雨芯生意愈做愈大，生活升呢十級跳，由公屋進駐千萬豪宅，屋內有露天大泳池，主人房連大型衣帽間大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗
生活升呢 樣貌再進化
除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，蔚雨芯就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！