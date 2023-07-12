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靈戲逼人｜29歲蔚雨芯預告將離巢？自揭「忽然富貴」真相

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近日蔚雨芯（Rainky）在TVB劇《靈戲逼人》中，飾演張振朗女友Karen，後來卻與李日朗發生關係，戲份頗多，不過蔚雨芯卻向傳媒透露，今次劇集隨時會是她的告別作。

靈戲逼人 蔚雨芯在《靈戲逼人》中飾演張振朗女友Karen，有不少Sweet戲份。
蔚雨芯在《靈戲逼人》中飾演張振朗女友Karen，有不少Sweet戲份。（圖片來源：《靈戲逼人》劇照）
靈戲逼人 蔚雨芯在《十月初五的月光》同郭子豪有親熱戲，笑言指螢幕初吻獻咗畀對方，幸好大家本身相熟，拍時不感尷尬﹗郭子豪演的金勝，當年由唐文龍飾演﹗
蔚雨芯對上一次正式拍攝的劇集，已是兩年前的《十月初五的月光》。（圖片來源：[email protected]

《靈戲逼人》蔚雨芯相隔兩年再拍劇

蔚雨芯下月將踏入30歲，她接受傳媒訪問時，就透露打算暫停拍劇，專注打理美容生意的計劃。蔚雨芯自2014年加入TVB，2019年更簽下經理人合約，升呢做TVB「親生女」，不過之後她只在2021年拍了一部《十月初五的月光》和客串《法言人》，以及今次相隔兩年後再演出的《靈戲逼人》。

靈戲逼人 劇中李日朗借醉與蔚雨芯發生關係。
劇中李日朗借醉與蔚雨芯發生關係。（圖片來源：《靈戲逼人》劇照）
靈戲逼人 事後蔚雨芯後悔痛哭一幕，演技備受網民讚賞。
事後蔚雨芯後悔痛哭一幕，演技備受網民讚賞。（圖片來源：《靈戲逼人》劇照）

宣告暫別觀眾棄演從商

蔚雨芯憶述今次與張振朗拍第一場戲就要錫錫，尤其拍廠景有好多人望住，真係好有壓逼感，幸好她早幾年拍綜藝節目時已認識張振朗，加上對方經驗豐富，才免去一些尷尬感覺。她直言雖然鍾意拍劇，但始終拍劇要花好多時間，所以決定短期內都不會再拍下一部劇集，專注打理其美容生意，引來不少網民猜測她是否會離巢TVB。

靈戲逼人 蔚雨芯同張振朗拍第一場戲就要錫錫！
蔚雨芯同張振朗拍第一場戲就要錫錫！（圖片來源：《靈戲逼人》劇照）

揭父母中港兩地都有樓收租

講到經常被指「忽然富貴」，蔚雨芯就解釋父母本身係白手興家，做旅遊巴生意做到好成功，在她小學時期就已經可以退休，加上父母鍾意投資，現在中港兩地都有物業收租。以往她亦曾在訪問中，透露過父母最高峰時有超過50架旅遊巴，後來他們將生意重心轉移去內地，但香港仍有十幾架旅遊巴，家境不俗。

靈戲逼人 蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，近年熱愛健身，經過大曬努力成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」。
蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，近年熱愛健身，經過大曬努力成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」。（圖片來源：[email protected]

想學古天樂內地起學校

蔚雨芯又重申自己初入行收入已經好好好，加上五年前搞美容生意，賺到人生第一桶金，所以早已財務自由，更希望學習古天樂在內地起學校，或者助養小朋友，以回饋社會。據知蔚雨芯公司的業務蒸蒸日上，開業兩年已經回本，平均月賺過百萬，於2020年舉行的公司周年晚宴上，更邀請到姜濤擔當晚宴嘉賓，足證公司財力雄厚。

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蔚雨芯經營美容用品生意，年前更請得人氣偶像姜濤任公司周年晚宴嘉賓，公司財力雄厚！（圖片來源：[email protected]

對未來另一半有兩大要求

而感情方面，已單身多年的蔚雨芯，就笑言雖然細佬已生了兩個小朋友，但媽咪仍想再抱孫，所以不斷向她催婚。她坦承有追求者，但還在了解中，她表示希望能搵到一個專一又夾得來的另一半，若有好消息一定會通知大家。

靈戲逼人 蔚雨芯入行已有11年，但現在也只是29歲，已被媽咪催婚。
蔚雨芯入行已有11年，但現在也只是29歲，已被媽咪催婚。（圖片來源：[email protected]

去年花7位數投資美容診所

近年刻意減產轉型做美容及健康食品生意的蔚雨芯，去年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本，並寄望今年可以開分店。蔚雨芯與另一股東樂宜更不時性感出擊，為診所做生招牌大造宣傳。

靈戲逼人 樂宜 蔚雨芯今年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本
蔚雨芯去年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本（圖片來源：[email protected]

回顧蔚雨芯奮鬥史

29歲的蔚雨芯（Rainky）在屯門山景邨長大，𡃁模出身、選過校花、選過港姐，2012年獲簽約做歌手正式入行，不過演藝事業平平，直到近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，除了投資自家美容品牌和醫學美容中心生意外，早前又宣布投資七位數進軍NFT市場，堪稱圈中小富婆！

靈戲逼人 樂宜 蔚雨芯 美容院 蔚雨芯貴為老闆，生活指數大升呢，疫情期間坐大遊艇出海﹗
蔚雨芯現時貴為老闆娘，生活指數大升呢，疫情期間坐豪華遊艇出海﹗（圖片來源：[email protected]

澄清忽然富貴與大馬富男友無關

蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，曾以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。

靈戲逼人 樂宜 蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關
蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關（圖片來源：[email protected]
靈戲逼人 蔚雨芯 蔚雨芯晒出大大張支票，原來送200萬給母親做母親節禮物﹗
去年蔚雨芯曾豪送一張200萬的支票給媽媽作母親節禮物，引來網民極大迴響，指她想借機炫富。（圖片來源：[email protected]

進駐千萬豪宅 衣帽間設百萬手袋專櫃

蔚雨芯生意愈做愈大，生活升呢十級跳，由公屋進駐千萬豪宅，屋內有露天大泳池，主人房連大型衣帽間大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗

靈戲逼人 樂宜 蔚雨芯 美容院 蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池，大晒弗爆身材﹗
蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池，大晒弗爆身材﹗（圖片來源：[email protected]
靈戲逼人 蔚雨芯 櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗
大晒波邊的蔚雨芯不但晒身材，更大晒巨型名牌手袋櫃，櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗（圖片來源：[email protected]

生活升呢 樣貌再進化

除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，蔚雨芯就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。

靈戲逼人 樂宜 生活升呢 樣貌再進化
蔚雨芯現時雙眼皮大眼睛、鼻樑筆直，就連下巴輪廓都變精緻，幸好還有「魔鬼胸」做標記。（圖片來源：[email protected]
靈戲逼人 蔚雨芯 蔚雨芯11年出道做歌手，與現時個樣分別很大！
20121年出道做歌手時的蔚雨芯，與現時個樣分別很大！（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：《靈戲逼人》劇照、[email protected]、新傳媒照片庫

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