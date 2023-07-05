靈戲逼人 阮浩棕

靈戲逼人｜阮浩棕挑戰做文武生 連續三劇出街成飛躍男大熱 現實為梁舜燕孫仔

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新劇《靈戲逼人》已於昨日 （7月3日）首播，劇中現年32歲的阮浩棕（Nicholas）飾演文武生「方浩東」，阮浩棕連續三劇「出街」，明顯獲TVB力捧，更有機會角逐「飛躍進步男藝員」！

靈戲逼人 阮浩棕 阮浩棕連續三劇「出街」，明顯獲TVB力捧！
阮浩棕連續三劇「出街」，明顯獲TVB力捧！（圖片來源：[email protected]

靈戲逼人｜阮浩棕挑戰做文武生

談到阮浩棕今次學習演粵劇，他表示大戲妝扮唔簡單 ，吊眉嘅體驗原來非常辛苦，所以好佩服粵劇演員。 為了突出角色熱血及年青感，事前特意操大隻及曬黑，相當用心。劇中會擔任文武生的浩棕將大晒粵劇功架，對此他受訪時透露有特意上堂學習粵劇基本功，並坦言是一大挑戰：「慶幸現場有心姐（謝雪心）可以請教，劇組亦有搵嚟一位文武生到現場幫忙指導。好記得其中一場大戲場口，呢位文武生讚我有天分演到大戲嘅味道，嗰刻都幾有成功感！」

靈戲逼人 阮浩棕 阮浩棕喺劇中嘅劇團入面飾演文武生，佢事前特意上堂學習粵劇基本功。
阮浩棕喺劇中嘅劇團入面飾演文武生，佢事前特意上堂學習粵劇基本功。（圖片來源：TVB）
靈戲逼人 阮浩棕 劉穎鏇左起）、吳子冲及阮浩棕嘅演出值得大家關注。
劉穎鏇（左起）、吳子冲及阮浩棕嘅演出值得大家關注。（圖片來源：TVB）

阮浩棕《隱門》做黃智雯細佬

早前播畢的《隱門》，阮浩棕同黃智雯有不少對手戲，發揮空間亦多，他飾演的張逸風人設相對較「平」，為人任勞任怨，凡事以家姐心月（黃智雯飾）及其家人行先，情緒整體沒有太大起伏，但仍成功突圍，獲不少幕後人員讚好戲。

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阮浩棕在新劇做黃智雯細佬（圖片來源：[email protected]
靈戲逼人 阮浩棕 隱門 阮浩棕 阮浩棕Nicholas）飾演的張逸風人設相對較「平」，為人任勞任怨，凡事以家姐心月黃智雯飾）及其家人行先
阮浩棕（Nicholas）飾演的張逸風人設相對較「平」，為人任勞任怨，凡事以家姐心月（黃智雯飾）及其家人行先（圖片來源：TVB）
靈戲逼人 阮浩棕 隱門 阮浩棕
（圖片來源：TVB）

阮浩棕《隱形戰隊》演二世祖「鏗少」

阮浩棕在《隱形戰隊》飾演小時候被戴手鏈繼母欺負的二世祖「鏗少」，專門捉拿及射殺戴手鏈的女士作射擊遊戲，第5集因為狙擊脅持劉穎鏇而獲監製點名讚好。

靈戲逼人 阮浩棕 隱形戰隊 阮浩棕 「狩獵四人組」真正頭目原來係鏗少阮浩棕飾），角色有童年陰影。
「狩獵四人組」真正頭目原來係鏗少（阮浩棕飾），角色有童年陰影。（圖片來源：《隱形戰隊》）
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（圖片來源：《隱形戰隊》）
靈戲逼人 阮浩棕 隱形戰隊 阮浩棕 「狩獵四人組」分別為阮浩棕、容天佑、葉泓聲及陳國麟，阮浩棕表示「現實做唔到二世祖，就係戲入面做」。
「狩獵四人組」分別為阮浩棕、容天佑、葉泓聲及陳國麟，阮浩棕表示「現實做唔到二世祖，就係戲入面做」。 （圖片來源：yuenhochungnicholas）

32歲阮浩棕科大畢業 2014年考藝員訓練班入行

阮浩棕是已故資深女星梁舜燕的孫仔，父親阮惠源則為前亞洲監製，畢業自喇沙書院和香港科技大學，畢業後未有投身銀行界，反而在2014年投考第27期無綫藝員訓練班入行，同期同學包括「李莫愁」張詩欣和「艾頓壯」焦浩軒，都在近年憑《愛·回家之開心速遞》成功入屋。

靈戲逼人 阮浩棕 隱形戰隊 阮浩棕 前年8用劇集拜神時 ，阮浩棕已經公開了其角色造型。
前年8用劇集拜神時 ，阮浩棕已經公開了其角色造型。（圖片來源：yuenhochungnicholas）
靈戲逼人 阮浩棕 隱形戰隊 阮浩棕 梁舜燕孫仔阮浩棕重返無綫 拍《愛．回家》追「熊心如」
阮浩棕初入行時並無公開自己「星三代」的身份，而是自行投考無綫第27期訓練班入行，和他同期的同學有張詩欣和焦浩軒。（圖片來源： [email protected]
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「上等人」梁舜燕已在前年離世，享年90歲，阮浩棕在離開無綫後才公開了自己是梁舜燕孫仔的身份。（圖片來源：[email protected]
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阮浩棕同嫲嫲梁舜燕感情好好，以前一得閒就會一齊去街。（圖片來源：[email protected]

在無綫三年期間，阮浩棕主要擔任《Think Big天地》及《Think Big大明星》等兒童節目主持，直到他在2017年離巢去北京發展。

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阮浩棕曾與黃碧蓮、余德丞、李雯希、黃愷怡和林希靈一同主持兒童節目。（圖片來源：[email protected]

曾到內地拍劇

阮浩棕在內地兩年拍過《招搖》、《七劍下天山之修羅眼》及《狄仁杰探案之天煞孤鸞》等劇集及電影，全部都係古裝作品，但戲份都比他在無綫劇演閒角多，令他在內地人氣急升。

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阮浩棕回巢無綫前最後拍的一部內地作品，是在去年7月播映的網絡電影《狄仁杰探案之天煞孤鸞》。（圖片來源：[email protected]

重返無綫爭取機會

2020年9月，阮浩棕重返無綫拍劇，同時又加入了邵氏兄弟，在回巢短短幾個月內就參演了《我家無難事》和《智能愛(AI)人》兩部劇集。在《我家無難事》 中，阮浩棕就飾演關禮傑角色的年輕版，再次回巢後，阮浩棕就被監製看中有種亦正亦邪嘅感覺，形象與劇中角色年青版忠石十分適合，因而得到演出機會。同時間，阮浩棕在角色上也下了不少苦功，特意留意關禮傑演繹郭忠石時的動態，亦在造型上、打鬥的動作設計上下了功夫。劇集播出後，有不少網民都大讚阮浩棕似足陳曉東及鍾漢良，獲得一置好評，看來成功靠這次的角色入屋！

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早前阮浩棕曾參演劇集《我家無難事》，飾演關禮傑角色的年輕版。（圖片來源：[email protected]

客串愛回家追求「熊心如」

前年前阮浩棕亦在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演新加入的角色「米剛」，在陳師奶的穿針引線下，有機會追求熊家乖乖女「熊心如」！

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飾演「熊心如」的蘇韻姿被阮浩棕「壁咚」，表情似乎好期待。（圖片來源：[email protected]

首次同阮浩棕演對手戲，蘇韻姿大讚對方好友善又好專業：「今次係我同佢第一次合作，因為會有少少親密戲，所以我初頭都有啲緊張，不過都好期待可以有新感情線！」

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蘇韻姿透露今次劇情係講阿爸劉丹因為想阿女「熊心如」有拖拍，所以搵咗劇中陳師奶幫手做媒人。（圖片來源：[email protected]

劇中要靠陳師奶幫手介紹識女仔，現實中阮浩棕高大又靚仔，又操到手瓜起𦟌，應該不愁搵對象，2019年初他就曾在社交網上晒出一張拖手相，自稱已成功「脫毒」。

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入行近七年的阮浩棕話依家已經慢慢習慣咗自己星三代的身份。（圖片來源：[email protected]
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2019年初仍身在內地的阮浩棕晒出一張拖住隻女仔手的相片，自爆終於有拖拍！（圖片來源：[email protected]

「星三代」身份有壓力

如今阮浩棕等到多個演出機會，相信將來必定會看到他更多的演出作品，不過阮浩棕亦不敢鬆懈，購入大量演技書籍的同時亦會向前輩請教，十分好學。阮浩棕坦言初時入行因「星三代」的身份會有壓力，怕影響嫲嫲的名譽，如今想通了自覺做好本份就足夠，希望嫲嫲可以快點在天上見到自己的成績。

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（圖片來源：[email protected]
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB

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