靈戲逼人 龔嘉欣

靈戲逼人｜觀眾競猜殺害龔嘉欣「Big Boss」 呢3位老戲骨最大嫌疑！

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無綫劇集《靈戲逼人》主題圍繞「女鬼」柳芳（龔嘉欣飾）夥拍Ivan（張振朗飾）尋找昔日愛郎雲哥足跡，開播時一場張振朗險被利刀殺害的惡夢成功引爆網民好奇心，劇集播至第二集時，網民已開始在網上競猜當年殺死龔嘉欣的「Big Boss」是誰，而被列入嫌疑人物的一律為老戲骨，包括李成昌、魯振順及謝雪心！

靈戲逼人 龔嘉欣 《靈戲逼人》主題圍繞「女鬼」柳芳龔嘉欣飾）夥拍Ivan張振朗飾）尋找昔日愛郎雲哥足跡
《靈戲逼人》主題圍繞「女鬼」柳芳（龔嘉欣飾）夥拍Ivan（張振朗飾）尋找昔日愛郎雲哥足跡（圖片來源：TVB）

預告片已有劇透？

《靈戲逼人》剛開播時，有網民已發現在最初的預告片中，找到一些關鍵線索，包括張振朗險被一名男子用利刀殺害，至於龔嘉欣是誰人所殺，則未有確實交代。

靈戲逼人 龔嘉欣 雲哥可能有危險！
雲哥可能有危險！（圖片來源：TVB）
靈戲逼人 龔嘉欣 張振朗險被一名男子用利刀殺害。
張振朗險被一名男子用利刀殺害。（圖片來源：TVB）
靈戲逼人 龔嘉欣 這名男子究竟是誰？
這名男子究竟是誰？（圖片來源：TVB）

《靈戲逼人》再玩估「Big Boss」

《靈戲逼人》跟以往的劇集一樣，「估Big Boss」這條公式依然出現於《靈戲逼人》裡！網民已開始在網上競猜當年殺死龔嘉欣的「Big Boss」是誰，而被列入嫌疑人物的一律為老戲骨，包括李成昌、魯振順及謝雪心！

靈戲逼人 龔嘉欣 早前劇情講述戲班班主雪海李成昌飾）因有感粵劇行業搵食艱難，一直苦勸兒子阿東阮浩棕飾）轉行。
早前劇情講述戲班班主雪海（李成昌飾）因有感粵劇行業搵食艱難，一直苦勸兒子阿東（阮浩棕飾）轉行。（圖片來源：TVB）
靈戲逼人 龔嘉欣 謝雪心在劇中是一位戲班刀馬旦，藝名為花劍秋。
謝雪心在劇中是一位戲班刀馬旦，藝名為花劍秋。（圖片來源：TVB）
靈戲逼人 龔嘉欣 魯振順是一名香枝鋪老闆，同劇中李成昌等人有不少對手戲。
魯振順是一名香枝鋪老闆，同劇中李成昌等人有不少對手戲。（圖片來源：TVB）

嫌疑人物對白暗藏殺機

另有網民發現，在預告片中，不少老戲骨的對白值得細味，其中謝雪心在化寶時表示：「你將以前嘅嘢忘記晒佢啦，唔好咁執着啦！」，另一幕是李成昌同魯振順交談中，李成昌更指：「都係我哋疏忽，佢一定係你攞債㗎啦。」似乎3位都有一些不可告人的秘密。

靈戲逼人 龔嘉欣 謝雪心在化寶時表示：「你將以前嘅嘢忘記晒佢啦，唔好咁執着啦！」
謝雪心在化寶時表示：「你將以前嘅嘢忘記晒佢啦，唔好咁執着啦！」（圖片來源：TVB）
靈戲逼人 龔嘉欣 李成昌同魯振順交談中，李成昌更指：「都係我哋疏忽，佢一定係你攞債㗎啦。」
李成昌同魯振順交談中，李成昌更指：「都係我哋疏忽，佢一定係你攞債㗎啦。」（圖片來源：TVB）

羅毓儀激動用剪刀攻擊龔嘉欣

在劇中飾演周允的羅毓儀，因為喜愛粵劇，不理家人反對私下找謝雪心學藝，因其戀愛腦的性格，更與龔嘉欣飾演的女鬼「雲柳芳」成為情敵！羅毓儀早前曾劇透，其中一幕她因十分激動，甚至想用剪刀攻擊龔嘉欣，此事更可能「雲柳芳」之死有莫大關連！

靈戲逼人 龔嘉欣 羅毓儀早前曾劇透，其中一幕她因十分激動，甚至想用剪刀攻擊龔嘉欣，此事更可能「雲柳芳」之死有莫大關連！
羅毓儀早前曾劇透，其中一幕她因十分激動，甚至想用剪刀攻擊龔嘉欣，此事更可能「雲柳芳」之死有莫大關連！（圖片來源：TVB ）

https://www.youtube.com/watch?v=XLNsYuZ2PV8

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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