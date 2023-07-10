靈戲逼人｜觀眾競猜殺害龔嘉欣「Big Boss」 呢3位老戲骨最大嫌疑！
預告片已有劇透？
《靈戲逼人》剛開播時，有網民已發現在最初的預告片中，找到一些關鍵線索，包括張振朗險被一名男子用利刀殺害，至於龔嘉欣是誰人所殺，則未有確實交代。
《靈戲逼人》再玩估「Big Boss」
《靈戲逼人》跟以往的劇集一樣，「估Big Boss」這條公式依然出現於《靈戲逼人》裡！網民已開始在網上競猜當年殺死龔嘉欣的「Big Boss」是誰，而被列入嫌疑人物的一律為老戲骨，包括李成昌、魯振順及謝雪心！
嫌疑人物對白暗藏殺機
另有網民發現，在預告片中，不少老戲骨的對白值得細味，其中謝雪心在化寶時表示：「你將以前嘅嘢忘記晒佢啦，唔好咁執着啦！」，另一幕是李成昌同魯振順交談中，李成昌更指：「都係我哋疏忽，佢一定係你攞債㗎啦。」似乎3位都有一些不可告人的秘密。
羅毓儀激動用剪刀攻擊龔嘉欣
在劇中飾演周允的羅毓儀，因為喜愛粵劇，不理家人反對私下找謝雪心學藝，因其戀愛腦的性格，更與龔嘉欣飾演的女鬼「雲柳芳」成為情敵！羅毓儀早前曾劇透，其中一幕她因十分激動，甚至想用剪刀攻擊龔嘉欣，此事更可能「雲柳芳」之死有莫大關連！
https://www.youtube.com/watch?v=XLNsYuZ2PV8
將來還有什麼演唱會值得留意？
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