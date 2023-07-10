靈戲逼人｜觀眾競猜殺害龔嘉欣「Big Boss」 呢3位老戲骨最大嫌疑！

無綫劇集《靈戲逼人》主題圍繞「女鬼」柳芳（龔嘉欣飾）夥拍Ivan（張振朗飾）尋找昔日愛郎雲哥足跡，開播時一場張振朗險被利刀殺害的惡夢成功引爆網民好奇心，劇集播至第二集時，網民已開始在網上競猜當年殺死龔嘉欣的「Big Boss」是誰，而被列入嫌疑人物的一律為老戲骨，包括李成昌、魯振順及謝雪心！