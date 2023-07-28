靈戲逼人｜龔嘉欣向張振朗道別 演技爆發勁感人 結尾疑為續集鋪路
《靈戲逼人》大結局劇透
靈戲逼人｜雲柳芳終與雲哥相認
今晚大結局，雲柳芳（龔嘉欣飾）在眾人幫助下，終於踏上台板唱戲，期望可令曲行雲（張振朗分飾）出現。另邊廂，呂智傑（吳子冲飾）發現了某人的意圖，趕往阻止。龔嘉欣等候行雲的出現，張振朗終於知道自己就是曲行雲，最終得償所願，彼此恍如隔世。
靈戲逼人｜Big Boss終極復仇
不過，江志強此時破壞好事，令龔嘉欣卻突然現身，大家見到鬼後嚇得觀眾雞飛狗走，引起騷動，觀眾爭相走避。張振朗帶龔嘉欣逃離現場，並追趕壞人江志強。張振朗原本想要求江志強幫忙施法救，但其後錄音機響起，才爆出他當年殺人放火的陰謀。
靈戲逼人｜龔嘉欣突然使出「龜波氣功」
及後，江志強被揭穿陰謀後，決心要收拾龔嘉欣，張振朗上前阻止，三人混亂當中，江志強正要把張振朗殺人滅口時，龔嘉欣突然使出類似「龜波氣功」打向江志強身上，成功幫張振朗解圍，江志強亦奄奄一息。不過張振朗與人糾纏間意外昏迷。對於龜波氣功呢一幕，唔少網民笑指「變咗笑片」、「點解大台啲CG咁膠」。
靈戲逼人｜龔嘉欣2分鐘忍住眼淚 演技爆發
張振朗一直昏迷不醒，龔嘉欣入夢查看，發現原來張振朗在夢中生活愉快，不願醒來。龔嘉欣幾經辛苦才喚醒張振朗，但她亦到了將要消失的時候，一人一鬼終於要作生離死別。龔嘉欣為張振朗煮完最後一餐晚飯，之後吃過飯後到海灘散步。張振朗想挽留龔嘉欣，但龔嘉欣說人鬼相隔，她的故事已經結束，叫張振朗找一個愛他的人好好生活下去。龔嘉欣2分鐘忍住眼淚唔喊情深道別，演技非常細膩自然，令觀眾動容！
靈戲逼人｜結尾二人重遇 疑為續集鋪路
最後，龔嘉欣帶張振朗潛入水中，兩人相擁作最後道別。過了一段時間，故事最後交代張振朗參加歌唱比賽時，在台上再遇見，在後面又出來了是龔嘉欣的轉世，張振朗還說出一句:「難道我哋嘅故事仲未完？」。結尾二人重遇，相當感人！更留下伏筆，疑為續集鋪路。
靈戲逼人｜龔嘉欣：多謝大家喜歡我們這一對
大結局播畢後，龔嘉欣亦有在IG晒出多張與張振朗合照，並感謝大家的支持：
曲行雲 雲柳芳
前世今生 終於完結
多謝大家喜歡我們這一對
感謝拍檔總是投以信任
才能產生這麼好的火花
期待四搭
我知道 這個戲
打破了大家對於靈界的睇法👻
這個阿芳確實很可愛 任勞任怨
做家務 下廚 什麼也難不到她
一直默默守護 陪伴她愛的人
多謝大家喜歡阿芳
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