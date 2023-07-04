靈戲逼人丨龔嘉欣認最後一套存貨 暗示外闖做老闆娘 談愛情用11字回應

新劇《靈戲逼人》正式播出，故事圍繞張振朗與龔嘉欣之間人鬼淒美愛情故事。 龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕等昨天（3日）出席劇集宣傳活動，龔嘉欣表示《靈戲逼人》是她在TVB的最後一套存貨，希望會有好成績，更大爆將會開餐廳做老闆，事業路再升呢！