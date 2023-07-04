靈戲逼人丨龔嘉欣認最後一套存貨 暗示外闖做老闆娘 談愛情用11字回應
龔嘉欣：很想在40歲前闖一闖
33歲龔嘉欣受訪時宣布將在尖沙嘴某商場開餐廳做老闆，嘉欣又指今年尾34歲，很想在40歲前闖一闖，在所有事上搏到盡，她坦言會有很大壓力，要再努力。至於有冇高人指教？龔嘉欣表示緋聞甜品師男友、新劇《企業強人》拍檔陳豪有畀意見。
談到感情生活用11字回應
談到感情生活，龔嘉欣表示大家都說組織家庭要趁早，但坦言仍在尋覓，但自覺沒時間能花在這方面。她又分享日前去湊好姊妹陳凱琳的小朋友及自己的契仔契女時，覺得很大責任、很恐怖。龔嘉欣不禁表示：「要等自己和未來的另一半準備好，才會實行，但我真的很喜歡小朋友。」她又指唔會雪卵，最理想是能同時拍劇、做生意及有感情生活三方面一齊做。
龔嘉欣一直與視后無緣
龔嘉欣入行15年，的確是近年肯捱肯博的花旦之一，出道後做過「路人甲」，後來參演《怒火街頭》、《幕後玩家》、《香港愛情故事》、《殺手》等劇集入屋，演技亦漸獲認同。16年龔嘉欣憑《幕後玩家》獲得「最佳女配角」，20年憑《香港愛情故事》在獲得「最受歡迎電視女角色」獎，並憑《殺手》獲得「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」獎，以及首度入圍「最佳女主角」最後五強，不過一直與視后無緣。今年龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》繼續演技大爆發，可惜此劇收視和反應都一般，有指她難以憑這角色爭獎。
龔嘉欣與父母關係疏離一直恨結婚
龔嘉欣坦言生活也很獨立，雖然現時單身，也不乏追求者，但她卻不急於拍拖結婚，龔嘉欣表示以前好需要愛情，很容易墮入情惘，由於父母在深圳經營塑膠用品生意，自細與雙親關係疏離，好想有人依賴好恨結婚，但踏入33歲的她，坦言現在的相法同以前完全相反了﹗
龔嘉欣前男朋友曾向她動粗
龔嘉欣對愛情想法大大改變，跟過去經歷有莫大關係，自爆曾遭前度男友家暴，她表示在一次吵架時，前度大力把她推向門，令她腰間撞正門鎖，但當時的嘉欣卻因不想孤單而選擇原諒對方，更為對方找藉口，以為愛情應該是這樣，現在回想起，當然覺得自己很傻，亦令本來一直渴慕愛情的龔嘉欣從此睇法不同，發誓唔靠男人！
龔嘉欣 14歲做Model
龔嘉欣（Katy）在今次《萬千星輝頒獎典禮2020》中，同時憑劇集《殺手》入圍「最佳女主角」及以《香港愛情故事》入圍「最受歡迎電視女角色」獎，龔嘉欣初出道時只為人熟悉的是她在08年參演無綫青春劇《盛裝舞步愛作戰》做「四葉女」，但唔講唔知，原來在加入無綫之前，只有17歲的龔嘉欣便擔任過有線財經資訊台、體育台、世界盃等節目主持。
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