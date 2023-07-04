靈戲逼人 龔嘉欣

靈戲逼人丨龔嘉欣認最後一套存貨 暗示外闖做老闆娘 談愛情用11字回應

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新劇《靈戲逼人》正式播出，故事圍繞張振朗與龔嘉欣之間人鬼淒美愛情故事。 龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕等昨天（3日）出席劇集宣傳活動，龔嘉欣表示《靈戲逼人》是她在TVB的最後一套存貨，希望會有好成績，更大爆將會開餐廳做老闆，事業路再升呢！

龔嘉欣：很想在40歲前闖一闖

33歲龔嘉欣受訪時宣布將在尖沙嘴某商場開餐廳做老闆，嘉欣又指今年尾34歲，很想在40歲前闖一闖，在所有事上搏到盡，她坦言會有很大壓力，要再努力。至於有冇高人指教？龔嘉欣表示緋聞甜品師男友、新劇《企業強人》拍檔陳豪有畀意見。

靈戲逼人 龔嘉欣 龔嘉欣事業搏到盡做埋老闆娘。
龔嘉欣事業搏到盡做埋老闆娘。（圖片來源：[email protected]

談到感情生活用11字回應

談到感情生活，龔嘉欣表示大家都說組織家庭要趁早，但坦言仍在尋覓，但自覺沒時間能花在這方面。她又分享日前去湊好姊妹陳凱琳的小朋友及自己的契仔契女時，覺得很大責任、很恐怖。龔嘉欣不禁表示：「要等自己和未來的另一半準備好，才會實行，但我真的很喜歡小朋友。」她又指唔會雪卵，最理想是能同時拍劇、做生意及有感情生活三方面一齊做。

靈戲逼人 龔嘉欣 龔嘉欣在《靈戲逼人》與張振朗演一對。
龔嘉欣在《靈戲逼人》與張振朗演一對。（圖片來源：[email protected]

龔嘉欣一直與視后無緣

龔嘉欣入行15年，的確是近年肯捱肯博的花旦之一，出道後做過「路人甲」，後來參演《怒火街頭》、《幕後玩家》、《香港愛情故事》、《殺手》等劇集入屋，演技亦漸獲認同。16年龔嘉欣憑《幕後玩家》獲得「最佳女配角」，20年憑《香港愛情故事》在獲得「最受歡迎電視女角色」獎，並憑《殺手》獲得「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」獎，以及首度入圍「最佳女主角」最後五強，不過一直與視后無緣。今年龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》繼續演技大爆發，可惜此劇收視和反應都一般，有指她難以憑這角色爭獎。

靈戲逼人 龔嘉欣 龔嘉欣日前在頒獎禮上感觸落淚。
2016年，龔嘉欣才憑《幕後玩家》一劇成功上位。 （圖片來源：TVB）

龔嘉欣與父母關係疏離一直恨結婚

龔嘉欣坦言生活也很獨立，雖然現時單身，也不乏追求者，但她卻不急於拍拖結婚，龔嘉欣表示以前好需要愛情，很容易墮入情惘，由於父母在深圳經營塑膠用品生意，自細與雙親關係疏離，好想有人依賴好恨結婚，但踏入33歲的她，坦言現在的相法同以前完全相反了﹗

靈戲逼人 龔嘉欣 龔嘉欣自言喜歡宅在家，所以投資在置業上，幾辛苦都值，只因她想要個安樂窩。
龔嘉欣自言喜歡宅在家，所以投資在置業上，幾辛苦都值，只因她想要個安樂窩。（圖片來源：[email protected]

龔嘉欣前男朋友曾向她動粗

龔嘉欣對愛情想法大大改變，跟過去經歷有莫大關係，自爆曾遭前度男友家暴，她表示在一次吵架時，前度大力把她推向門，令她腰間撞正門鎖，但當時的嘉欣卻因不想孤單而選擇原諒對方，更為對方找藉口，以為愛情應該是這樣，現在回想起，當然覺得自己很傻，亦令本來一直渴慕愛情的龔嘉欣從此睇法不同，發誓唔靠男人！

靈戲逼人 龔嘉欣 龔嘉欣自揭曾遭舊愛家暴，發誓唔靠男人！
龔嘉欣自揭曾遭舊愛家暴，發誓唔靠男人！（圖片來源：[email protected]
靈戲逼人 龔嘉欣 龔嘉欣入行十二年，表示若可選擇，她定必以事業為重。
龔嘉欣入行十二年，表示若可選擇，她定必以事業為重。（圖片來源：[email protected]

龔嘉欣 14歲做Model

龔嘉欣（Katy）在今次《萬千星輝頒獎典禮2020》中，同時憑劇集《殺手》入圍「最佳女主角」及以《香港愛情故事》入圍「最受歡迎電視女角色」獎，龔嘉欣初出道時只為人熟悉的是她在08年參演無綫青春劇《盛裝舞步愛作戰》做「四葉女」，但唔講唔知，原來在加入無綫之前，只有17歲的龔嘉欣便擔任過有線財經資訊台、體育台、世界盃等節目主持。

靈戲逼人 龔嘉欣 《萬千星輝頒獎典禮2020》視后大熱龔嘉欣奮鬥史 絕密純純兔三點式曝光
龔嘉欣透露自己在06年17歲時為有線拍咗段世界盃宣傳片，之後就順利加入咗有線做主持。（圖片來源：東方新地）
靈戲逼人 龔嘉欣 《萬千星輝頒獎典禮2020》視后大熱龔嘉欣奮鬥史 絕密純純兔三點式曝光
龔嘉欣初出道曾在有線做過節目《潮流旗鑑店》的主持，主要負責介紹旅遊、飲食及潮流產品。（圖片來源：東方新地）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB、東方新地

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