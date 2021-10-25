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青年心城｜林正峰激烈床戰TVB長腿小花彭翔翎 同游嘉欣原來未係最激

最新娛聞
撰文：東方新地

上位新人游嘉欣和林正峰被指合作《青年心城之撐起青春》戲假情真，林正峰被指背住拍拖三年索女友暗媾21歲A0游嘉欣，又公開指回味同對方的床戰﹗原來這段床戰未係最激，劇中林正峰還有一段長達分半鐘惹火床戲，拍檔是長腿小花彭翔翎，加入無綫三年的彭翔翎因為肯博肯露，曾成功撼贏高海寧﹗
文：東方新地｜圖：《青年心城之撐起青春》截圖、[email protected]

青年心城｜林正峰一晚床戰兩女

《青年心城之撐起青春》第三集一開始便激烈床戲，林正峰和彭翔翎一段長達分半鐘的女上男下床戲，相當激烈，打破無綫過去以畫面交代的床戲﹗

（圖片來源：IG@pangdandan）
彭翔翎是無綫29期藝訓班學員，18年正式簽約無綫成為合約藝員。（圖片來源：[email protected]

《青年心城》第三集一開首彭翔翎女上男下騎在林正峰身上，彭翔翎上身除剩小背心，不時近鏡對準其上圍及面部表情，在無綫劇集中甚為罕見，畫面露骨又激烈，近分半鐘床戲睇到觀眾幾乎窒息﹗

（圖片來源：《青年心城》截圖）
彭翔翎騎在林正峰身上。（圖片來源：《青年心城》截圖）
（圖片來源：《青年心城》截圖）
不時以男方視覺影住女方。（圖片來源：《青年心城》截圖）
（圖片來源：《青年心城》截圖）
林正峰在彭翔翎身上搵到胸墊。（圖片來源：《青年心城》截圖）

林正峰呢段激烈床戲其實是其回憶片段，因為在混亂中被游嘉欣身壓在床上而令他回想之前跟彭翔翎的床戲﹗一晚床戰兩女的林正峰被指大飽艷福﹗而對手之一的彭翔翎是第29期無綫藝訓班學員，曾演過不少劇集，曾在《迷惘》中成功搶fo，主角高海寧都被搶鏡﹗

（圖片來源：《青年心城》截圖）
林正峰回味同游嘉欣的親熱戲，原來未係最激﹗游嘉欣指當時「心肝卜卜跳」。（圖片來源：《青年心城》截圖）

小花彭翔翎搶fo撼低高海寧

無綫劇《迷網》由楊明同高Ling擔大旗做男女主角，觀眾嫌配搭冇新意，不過劇中高Ling揸fit嘅婚禮策劃店就有一班養眼姊妹，連帶佢個死對頭下屬Ada(彭翔翎飾演)都有位出。無綫小花彭翔翎在劇集飾演wedding planner，露胸色誘飾演許大狀的游莨維，甚為亮眼。

TVB小花彭翔翎搶fo露波撼高Ling
彭翔翎(暱稱釘釘)加盟無綫兩年一直做大配角，《迷網》中飾演發姣wedding planner 終於有得畀佢發揮。（圖片來源：[email protected]
日前彭翔翎出席宣傳活動戴晒口罩同劇中上司高Ling合照，觀眾對佢認識唔深，真係有啲難認。
彭翔翎出席宣傳活動戴晒口罩同劇中上司高Ling合照，觀眾對佢認識唔深，真係有啲難認。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@ pangdandan）
（圖片來源：[email protected] pangdandan）

其中一集講述彭翔翎做事頻頻出錯且態度惡劣，為許大狀(一蚊Joe游莨維)試禮服時竟然出盡姣功冧仔，高Ling見狀即有微言兼叫佢唔使再跟嗰單生意，點知姣婆遇著脂粉客，彭翔翎成功搭上許大狀，告枕頭狀架空高Ling。試禮服一幕彭翔翎更犧牲色相踎低身晒波，又摸身摸勢色誘男方，姣出位。

在劇中飾演Ada的彭翔翎，見到許大狀(由一蚊Joe游莨維飾演)來試禮受，竟然生滋貓入眼。
在劇中飾演Ada的彭翔翎，見到許大狀(由一蚊Joe游莨維飾演)來試禮服，竟然生滋貓入眼。
先係摸身摸勢貼身服侍。
先係摸身摸勢貼身服侍。
仲踎低身特登露波，攻心到呢!
仲踎低身特登露波，機心極重!
許大狀受晒，享受之餘仲大讚女方夠貼身。
許大狀受晒，享受之餘仲大讚女方夠貼身。
Ada打蛇隨棍，主動問許大狀拎手機。
Ada打蛇隨棍上，主動問許大狀拎手機。
入完自己電話，Ada同許大狀摸晒手仔。
入完自己電話，Ada同許大狀摸晒手仔。
上司高Ling睇唔過眼話咗Ada兩句。
上司高Ling睇唔過眼話咗Ada兩句。
Ada使橫手搞到高Ling畀大老闆責罵，放工時高Ling揭發Ada原來已經搭上許大狀，做小三介入對方與未婚妻之間。
Ada使橫手搞到高Ling畀大老闆責罵，放工時高Ling揭發Ada原來已經搭上許大狀，做小三介入對方與未婚妻之間。

翻版林夏薇

入行三年的彭翔翎，暱稱叫釘釘，今年28歲，做極都係大配角，早前在《把關者們》飾演黃智雯的同事，又曾在人氣處境劇《愛．回家之開心速遞》演美女侍應因甜美臉孔曾受到關注，喺劇集《解決師》中又曾演過其中一位美女啦啦隊隊員，當時因被指樣貌跟女藝人林夏薇相似已在網上引起討論！

被指似林夏薇嘅彭翔翎，唔知要捱幾多年先有薇姐嘅知名度呢?
被指似林夏薇嘅彭翔翎，唔知要捱幾多年先有薇姐嘅知名度呢？（圖片來源：[email protected]

曾選校花撼低蘇皓兒

2008年，年僅15歲的彭翔翎曾參加雜誌舉辦的校花校草選舉，成功打入四強，同屆的長腿女神蘇皓兒Chloe及鍾晴Karlie都輸畀佢，只能廿強止步。
樣唔算好標緻嘅彭翔翎，好在有對長腿，早前亦有份客串新劇《超能使者》。

樣唔算好標緻嘅彭翔翎，好在有對長腿，早前亦有份客串新劇《超能使者》。（圖片來源：[email protected]

有長腿﹗（圖片來源：IG@pangdandan）
有長腿﹗（圖片來源：[email protected]
彭翔翎熱愛運動﹗（圖片來源：IG@pangdandan）
彭翔翎熱愛運動﹗（圖片來源：[email protected]
彭翔翎性格樂天向外，社交網有不少遊山玩水照。
彭翔翎性格樂天向外，社交網有不少遊山玩水照。（圖片來源：[email protected]
彭翔翎玩祺袍Look恨拍古裝劇⋯⋯
彭翔翎玩旗袍Look恨拍古裝劇。（圖片來源：[email protected]
佢唔係葉劉個女。
佢唔係葉劉個女。（圖片來源：[email protected]
TVB小花彭翔翎搶fo露波撼高Ling
（圖片來源：[email protected]
TVB小花彭翔翎搶fo露波撼高Ling
（圖片來源：[email protected]

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