青年心城｜林正峰激烈床戰TVB長腿小花彭翔翎 同游嘉欣原來未係最激
文：東方新地｜圖：《青年心城之撐起青春》截圖、[email protected]
青年心城｜林正峰一晚床戰兩女
《青年心城之撐起青春》第三集一開始便激烈床戲，林正峰和彭翔翎一段長達分半鐘的女上男下床戲，相當激烈，打破無綫過去以畫面交代的床戲﹗
《青年心城》第三集一開首彭翔翎女上男下騎在林正峰身上，彭翔翎上身除剩小背心，不時近鏡對準其上圍及面部表情，在無綫劇集中甚為罕見，畫面露骨又激烈，近分半鐘床戲睇到觀眾幾乎窒息﹗
林正峰呢段激烈床戲其實是其回憶片段，因為在混亂中被游嘉欣身壓在床上而令他回想之前跟彭翔翎的床戲﹗一晚床戰兩女的林正峰被指大飽艷福﹗而對手之一的彭翔翎是第29期無綫藝訓班學員，曾演過不少劇集，曾在《迷惘》中成功搶fo，主角高海寧都被搶鏡﹗
小花彭翔翎搶fo撼低高海寧
無綫劇《迷網》由楊明同高Ling擔大旗做男女主角，觀眾嫌配搭冇新意，不過劇中高Ling揸fit嘅婚禮策劃店就有一班養眼姊妹，連帶佢個死對頭下屬Ada(彭翔翎飾演)都有位出。無綫小花彭翔翎在劇集飾演wedding planner，露胸色誘飾演許大狀的游莨維，甚為亮眼。
其中一集講述彭翔翎做事頻頻出錯且態度惡劣，為許大狀(一蚊Joe游莨維)試禮服時竟然出盡姣功冧仔，高Ling見狀即有微言兼叫佢唔使再跟嗰單生意，點知姣婆遇著脂粉客，彭翔翎成功搭上許大狀，告枕頭狀架空高Ling。試禮服一幕彭翔翎更犧牲色相踎低身晒波，又摸身摸勢色誘男方，姣出位。
翻版林夏薇
入行三年的彭翔翎，暱稱叫釘釘，今年28歲，做極都係大配角，早前在《把關者們》飾演黃智雯的同事，又曾在人氣處境劇《愛．回家之開心速遞》演美女侍應因甜美臉孔曾受到關注，喺劇集《解決師》中又曾演過其中一位美女啦啦隊隊員，當時因被指樣貌跟女藝人林夏薇相似已在網上引起討論！
曾選校花撼低蘇皓兒
2008年，年僅15歲的彭翔翎曾參加雜誌舉辦的校花校草選舉，成功打入四強，同屆的長腿女神蘇皓兒Chloe及鍾晴Karlie都輸畀佢，只能廿強止步。
樣唔算好標緻嘅彭翔翎，好在有對長腿，早前亦有份客串新劇《超能使者》。（圖片來源：[email protected]）