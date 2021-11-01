青年心城｜林正峰以行動洗清白 正印女友Yuki晒合照宣示主權

早前27歲的林正峰被指背住正印女友Yuki，暗撻游嘉欣，在劇集《青年心城之撐起青春》中不但有大量親熱戲，游嘉欣坦言拍時心跳加速，林正峰更加話好唔捨得游嘉欣，之後二人被周刊拍得態度親暱遊車河，緋聞甚囂塵上。林正峰為證明對女友一條心，拍拖3周年在社交網晒拖手照，正印Yuki亦禮尚往來。

文：東方新地｜圖：《青年心城之撐起青春》截圖、[email protected]_lamcf、[email protected]