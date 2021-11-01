青年心城｜林正峰以行動洗清白 正印女友Yuki晒合照宣示主權
文：東方新地｜圖：《青年心城之撐起青春》截圖、[email protected]_lamcf、[email protected]
《青年心城》撮合緋聞男女
林正峰與游嘉欣傳出緋聞後，又拍床戲又遊車河，真是水洗都唔清，不過他就好識做氹番正印女友Yuki，日前慶祝拍拖3周年，林正峰在社交網po出與Yuki手拖手的合照，非常甜蜜，力證關係未變，女友得一個。
拖正印女友歡度萬聖節
林正峰識做補鑊，女友Yuki照單全收，日前更一齊過萬聖節。Yuki在其社交網po出與林正峰扮鬼扮馬的合照，原來二人當日去了海洋公園應節，更一齊打扮成無臉男，正印現身宣示主權，游嘉欣冇行喇！
《青年心城》游嘉欣床戰林正峰
21歲A0游嘉欣自稱「老處女」而被肥媽質疑一度成為佳話，游嘉欣和林正峰備受無綫力捧，擔正劇集《青年心城之撐起青春》，今次是二人繼《香港愛情故事》後再度合作拍劇，默契十足﹗在劇中有不少親密情節更有床戲﹗
車廂談情三十分鐘
游嘉欣、林正峰日前出席《青年心城》宣傳活動，林正峰對女方照顧周到，車出車入又為她提物品。活動完結，林正峰駕駛其八十萬新座駕車游嘉欣去灣仔會展中心，到達後二人未有下車，在車廂內聊天良久，期間游嘉欣被林正峰氹得不時甜笑﹗之後雙雙下車去會合友人，然後前往參觀一個藝術展﹗離開時林正峰和游嘉欣與友人告別後往取車，林正峰開車出馬路並停在一旁，繼續在車廂內談情足三十分鐘﹗然後林正峰才一臉不捨開車送游嘉欣返回葵涌寓所，到達後更下車護送女方﹗看來關係非一般拍檔、同事關係﹗
林正峰指女友知情
林正峰被指一腳踏兩船時，回應傳媒時表示當日同游嘉欣一起出席活動後再趕去出席友人展覽所以同車，至於被指車廂談情，林正峰解釋因為是避雨﹗他指拍拖三年的女友Yuki清楚事件，並指女友冇唔開心﹗
游嘉欣望外界焦點放在工作上
而其後游嘉欣和林正峰透過經理人公司回應緋聞，指當日二人出席宣傳活動後，趕去出席朋友的藝術展覽，離開時基於朋友之道，林正峰驅車載游嘉欣，留在車廂傾偈是因為當時紅雨為避雨而停在路旁，並強調二人是朋友及同事關係，希望請外界能把焦點放在二人的工作上﹗
林正峰恨同游嘉欣一直CP下去
游嘉欣和林正峰曾提及劇中床戲，大家都好回味，游嘉欣接受訪問時拍攝時心跳加速「心肝仔卜卜跳」，更被收音師問是否太緊張，因為聽到心跳得好勁﹗而林正峰說拍攝時好緊張，劇集煞科他坦言好唔捨得游嘉欣﹗又讚游嘉欣有一雙大眼睛演戲時好有感染力，見到對方拍喊戲都會受觸動，直言希望呢對熒幕情侶可以一直延續下去﹗
林正峰有個拍拖三年索女友
27歲的林正峰樣子敦厚戇直，但追女有一手，本身有一個拍拖三年的索女友，女友Yuki不時在網上唱歌，林正峰透露是網上認識對方，然後展開追求，當時女方有另一異性追求，最後林正峰都能成功追到手，二人不時在社交平台放閃﹗出身自單親家庭的林正峰，與母及兩姊一家四口從小靠綜緩生活，家境貧困﹗但最近卻在訪問中被游嘉欣篤爆他以八十萬購入座駕，林正峰解釋家住太遠，來回車費太貴，並指雖然現時未能有自己一間房，但心態是寧買車不買樓﹗