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青年心城｜林正峰以行動洗清白 正印女友Yuki晒合照宣示主權

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撰文：東方新地

早前27歲的林正峰被指背住正印女友Yuki，暗撻游嘉欣，在劇集《青年心城之撐起青春》中不但有大量親熱戲，游嘉欣坦言拍時心跳加速，林正峰更加話好唔捨得游嘉欣，之後二人被周刊拍得態度親暱遊車河，緋聞甚囂塵上。林正峰為證明對女友一條心，拍拖3周年在社交網晒拖手照，正印Yuki亦禮尚往來。

文：東方新地｜圖：《青年心城之撐起青春》截圖、[email protected]_lamcf、[email protected]

《青年心城》撮合緋聞男女

林正峰與游嘉欣傳出緋聞後，又拍床戲又遊車河，真是水洗都唔清，不過他就好識做氹番正印女友Yuki，日前慶祝拍拖3周年，林正峰在社交網po出與Yuki手拖手的合照，非常甜蜜，力證關係未變，女友得一個。

林正峰與女友拍拖3周年，晒拖手合照公開放閃。（圖片來源：IG@niklas_lamcf）
林正峰與女友拍拖3周年，晒拖手合照公開放閃。（圖片來源：[email protected]_lamcf）
（圖片來源：IG@niklas_lamcf）
（圖片來源：[email protected]_lamcf）
林正峰女友Yuki青春甜美，二人拍拖3年依然甜蜜。（圖片來源：IG@niklas_lamcf）
林正峰女友Yuki青春甜美，二人拍拖3年依然甜蜜。（圖片來源：[email protected]_lamcf）

拖正印女友歡度萬聖節

林正峰識做補鑊，女友Yuki照單全收，日前更一齊過萬聖節。Yuki在其社交網po出與林正峰扮鬼扮馬的合照，原來二人當日去了海洋公園應節，更一齊打扮成無臉男，正印現身宣示主權，游嘉欣冇行喇！

林正峰在社交網限時動態出po，透露萬聖節去了海洋公園玩。（圖片來源：IG@niklas_lamcf）
林正峰在社交網限時動態出po，透露萬聖節去了海洋公園玩。（圖片來源：[email protected]_lamcf）
正印女友Yuki就放了多張與林正峰一齊過節的合照。（圖片來源：IG@yuki.tung）
正印女友Yuki就放了多張與林正峰一齊過節的合照。（圖片來源：[email protected]
二人一齊扮無臉男，玩得好開心。（圖片來源：yuki.tung）
二人一齊扮無臉男，玩得好開心。（圖片來源：yuki.tung）

《青年心城》游嘉欣床戰林正峰

21歲A0游嘉欣自稱「老處女」而被肥媽質疑一度成為佳話，游嘉欣和林正峰備受無綫力捧，擔正劇集《青年心城之撐起青春》，今次是二人繼《香港愛情故事》後再度合作拍劇，默契十足﹗在劇中有不少親密情節更有床戲﹗

青年心城 游嘉欣 林正峰 床戲
游嘉欣和林正峰一齊擔正拍《青年心城》。（圖片來源：《青年心城》發相）

車廂談情三十分鐘

游嘉欣、林正峰日前出席《青年心城》宣傳活動，林正峰對女方照顧周到，車出車入又為她提物品。活動完結，林正峰駕駛其八十萬新座駕車游嘉欣去灣仔會展中心，到達後二人未有下車，在車廂內聊天良久，期間游嘉欣被林正峰氹得不時甜笑﹗之後雙雙下車去會合友人，然後前往參觀一個藝術展﹗離開時林正峰和游嘉欣與友人告別後往取車，林正峰開車出馬路並停在一旁，繼續在車廂內談情足三十分鐘﹗然後林正峰才一臉不捨開車送游嘉欣返回葵涌寓所，到達後更下車護送女方﹗看來關係非一般拍檔、同事關係﹗

青年心城 游嘉欣 林正峰 床戲
游嘉欣和林正峰曾在《香港愛情故事》中合作，劇中林正峰力追游嘉欣，但都只能做隻兵，在新劇《青年心城》終於演一對情侶，更有大量親熱戲﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣拍攝《撐起青春》到學校取景，大騷長腿﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣拍攝《青年心城》到學校取景，大騷長腿﹗（圖片來源：游嘉欣IG）

林正峰指女友知情

林正峰被指一腳踏兩船時，回應傳媒時表示當日同游嘉欣一起出席活動後再趕去出席友人展覽所以同車，至於被指車廂談情，林正峰解釋因為是避雨﹗他指拍拖三年的女友Yuki清楚事件，並指女友冇唔開心﹗

林正峰和女友不時公開晒恩愛﹗（圖片來源：Yuki@IG）
林正峰和女友不時公開晒恩愛﹗（圖片來源：[email protected]

游嘉欣望外界焦點放在工作上

而其後游嘉欣和林正峰透過經理人公司回應緋聞，指當日二人出席宣傳活動後，趕去出席朋友的藝術展覽，離開時基於朋友之道，林正峰驅車載游嘉欣，留在車廂傾偈是因為當時紅雨為避雨而停在路旁，並強調二人是朋友及同事關係，希望請外界能把焦點放在二人的工作上﹗

游嘉欣和林正峰多次合作後，甚有默契﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣和林正峰多次合作後，甚有默契﹗（圖片來源：游嘉欣IG）

林正峰恨同游嘉欣一直CP下去

游嘉欣和林正峰曾提及劇中床戲，大家都好回味，游嘉欣接受訪問時拍攝時心跳加速「心肝仔卜卜跳」，更被收音師問是否太緊張，因為聽到心跳得好勁﹗而林正峰說拍攝時好緊張，劇集煞科他坦言好唔捨得游嘉欣﹗又讚游嘉欣有一雙大眼睛演戲時好有感染力，見到對方拍喊戲都會受觸動，直言希望呢對熒幕情侶可以一直延續下去﹗

撐起青春｜A0游嘉欣失守被林正峰攻陷 斷正車廂談情 男方回味床戲嗌唔捨得
21歲游嘉欣去年初加入《後生仔傾吓偈》，她曾透露曾打算選港姐﹗去年在貼地劇《香港愛情故事》中飾演大學生而成功入屋﹗曾參與劇集包括《青春不要臉》、《青年心城》擔女一及正在拍攝《四十二章經》。（圖片來源：游嘉欣IG）
撐起青春｜A0游嘉欣失守被林正峰攻陷 斷正車廂談情 男方回味床戲嗌唔捨得
游嘉欣首拍床戲，坦言當時「心肝仔卜卜跳」，拍咀戲時又被林正峰笑住投訴太大力，游嘉欣指因為自己無實戰經驗﹗（圖片來源：《青年心城》發相）

林正峰有個拍拖三年索女友

27歲的林正峰樣子敦厚戇直，但追女有一手，本身有一個拍拖三年的索女友，女友Yuki不時在網上唱歌，林正峰透露是網上認識對方，然後展開追求，當時女方有另一異性追求，最後林正峰都能成功追到手，二人不時在社交平台放閃﹗出身自單親家庭的林正峰，與母及兩姊一家四口從小靠綜緩生活，家境貧困﹗但最近卻在訪問中被游嘉欣篤爆他以八十萬購入座駕，林正峰解釋家住太遠，來回車費太貴，並指雖然現時未能有自己一間房，但心態是寧買車不買樓﹗

（圖片來源：）
林正峰和索女友Yuki拍拖三年，不時在IG放閃﹗（圖片來源：林正峰IG）
林正峰女友Yuki人靚聲甜，不時在IG晒水著﹗（圖片來源：Yuki@IG）
林正峰女友Yuki人靚聲甜，不時在IG晒水著﹗（圖片來源：[email protected]
撐起青春｜A0游嘉欣失守被林正峰攻陷 斷正車廂談情 男方回味床戲嗌唔捨得
林正峰在《星空下的仁醫》擔任實習醫生，同鍾嘉欣有不少對手戲﹗（圖片來源：林正峰IG）

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