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青年心城｜游嘉欣濕身透視玩到泳衣移位 林正峰又有床戲

最新娛聞
撰文：東方新地

游嘉欣主演的《青年心城之撐起青春》周日十點檔播出，話題貼地成功引起話題，劇中游嘉欣和林正峰有不少親熱戲更成賣點，第三集一開播即撒鹽花激烈床戰、游嘉欣攀石露出深長事線後，第四集更直播濕身透視玩到泳衣移位，睇到網民嘩嘩聲﹗

文：東方新地｜圖：《青年心城之撐起青春》劇照

青年心城｜游嘉欣濕身洗衰運

《青年心城》將於本周日（31日）晚十點翡翠台播出第四集。是集亮點首推游嘉欣、林正峰及施焯日三人的「碌柚葉清洗衰運」戲碼，游嘉欣更大玩濕身透惑，相當養眼﹗

游嘉欣 青年心城 濕身
游嘉欣飾、林正峰飾（左）及施焯日（中）濕身開直播，原來係進行「碌柚葉清洗衰運」儀式。（圖片來源：《青年心城》劇照）
游嘉欣 青年心城 濕身
大家焦點當然落在濕身的游嘉欣身上。（圖片來源：《青年心城》劇照）

游嘉欣被兩男整濕

《青年心城》每集雖只有半小時，但第四集劇情依然充滿討論性。先是游嘉欣為幫施焯日谷Like，而去夜探鬼屋遇險，林正峰最後關頭趕到救駕，恐怖又緊張。為了慶祝「逃出生天」三人被安排「碌柚葉清洗衰運」儀式，穿上泳衣的游嘉欣和兩男在天台的吹氣水池中玩直播，期間游嘉欣不停被兩男夾攻潑水，好快身上白色背心盡濕，連頭髮都全濕，不過仍獲網民大讚好吸睛﹗

游嘉欣 青年心城 濕身
游嘉欣與兩男忘形嬉水，背心走晒位令三點式現形，網民大讚游嘉欣好索﹗（圖片來源：《青年心城》劇照）
游嘉欣 青年心城 濕身
游嘉欣白色背心透出內裡三點式泳衣﹗（圖片來源：《青年心城》劇照）
游嘉欣 青年心城 濕身
游嘉欣嬉水真係好好睇，畫面靚之餘亦滲透著濃厚青春氣息。（圖片來源：《青年心城》劇照）

游嘉欣拍劇真玩工作人員遭殃

事後三人透露當日拍攝順利，雖然中途下雨一度要停拍，卻因而遇上「雨後陽光」，令拍出來效果更好；談到拍攝趣事，游嘉欣笑謂：「嗰日我哋係咁玩水槍，連副導同cam man都畀我哋射水槍玩到濕晒。」

（圖片來源：《青年心城》劇照）
（圖片來源：《青年心城》劇照）
游嘉欣 青年心城 濕身
（圖片來源：《青年心城》劇照）
游嘉欣 青年心城 濕身
游嘉欣幫林正峰呢場吹頭戲，有好多「粉紅」氣泡，更有網民指幻想自己係林正峰。（圖片來源：《青年心城》劇照）
游嘉欣 青年心城 濕身
網民大讚游嘉欣GFable﹗（圖片來源：《青年心城》劇照）

林正峰大飽艷福又有床戲

另一重點場口，則落在林正峰與施焯日的「床戲」。劇中飾演情敵的二人突然大被同床、十指緊扣，施焯日因劇情需要更一度將頭枕在阿峰膊頭，不過林正峰似乎唔多受落，更露出厭惡樣。其實林正峰與施焯日合作無間，除了《#後生仔傾吓偈》外，二人在J2全新綜藝節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》更齊齊擔任主持，私底下感情要好。

游嘉欣 青年心城 濕身
（圖片來源：《青年心城》劇照）

該場戲拍攝期間發生小意外，事緣Arthur要躲在被竇中等待林正峰轉身，但混亂間正峰卻一腳踢在Arthur頭上，Arthur「慘慘豬」硬食頭獎；正峰則透露拍攝時最大難度是要一直忍笑：「因為未試過同佢哄到咁埋，所以一直好想笑。」

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施焯日（右）話拍攝期間，工作人員有嫌過佢哋唔夠親密，好彩後尾都拍得出嗰份親密同默契。（圖片來源：）

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青年心城｜A0游嘉欣首擔女一即傳緋聞

游嘉欣與同為《後生仔》主持的林正峰在《青年心城之撐起青春》首度擔正，近日二人傳出緋聞，有指27歲的林正峰背住拍拖三年女友，對21歲A0游嘉欣獻殷勤，車出車入，被斷正在車廂談情﹗這對緋聞情侶擔演的劇集本周日播出第三集，游嘉欣透露在劇中挑戰攀石，為此抽空上堂，不過網民焦點全放在她深長事業線及嫩滑肌膚上，網民瘋狂派心﹗

青年心城 游嘉欣 林正峰
21歲游嘉欣樣子甜美，擁一雙長腿，IG追蹤人數逾六萬﹗（圖片來源：[email protected]_yau）
（圖片來源：IG@ kayan_yau）
（圖片來源：[email protected] kayan_yau）

游嘉欣攀石晒深長事業線

游嘉欣在最新一集《青年心城之撐起青春》首度挑戰攀石。本身熱愛運動的游嘉欣，為了以最佳狀態拍攝，事前專誠抽空學攀石，相當專業。 雖然做足準備，但游嘉欣坦言拍攝時依然險象環生，更拍至手心冒汗：「嗰場戲需要我吊喺半空嗌救命，因為我真係驚嘅，當時我只能靠隻手掹住啲石，對腳係冇任何嘢畀我踩住，所以其實我嗰刻真係驚到出晒手汗，我嗌救命係真心㗎！不過整體成件事係好玩嘅，係拍完第二日對手勁酸痛、手指又冇乜力。」

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游嘉欣攀石嗌晒救命，但網民錯重點，落在她深長事業線上﹗（圖片來源：《青年心城之撐起青春》截圖）
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平時收收埋埋的游嘉欣，一件運動bra top將美好身段表露無遺。（圖片來源：《青年心城之撐起青春》截圖）

游嘉欣為慳錢兼修身 拒絕外食

游嘉欣本身熱愛運動但為了上鏡，努力修身，平時絕少出外食飯，慳錢之餘又可以食得健康，她開心Share節食心得：「盡量戒澱粉質，少油少鹽少糖，如果出街食通常只係食三文治或帶飯。另外我一路有做運動Keep住，因為如果唔KEEP再減過好辛苦。」

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（圖片來源：《青年心城之撐起青春》截圖）
青年心城 游嘉欣 林正峰
大家焦點同時落在游嘉欣滑溜肌膚上﹗（圖片來源：《青年心城之撐起青春》截圖）

在將會播出的第三集，游嘉欣將繼續發揮獨門可愛秘技，演繹大量表情包，包括期待、欣喜、傾慕及失望等，被網民指有齊Gfable特質。

青年心城 游嘉欣 林正峰
游嘉欣身穿一件貼身小背心便輕易盡展現其激凸身材﹗（圖片來源：[email protected]_yau）

除了表情豐富大放送。在劇中飾演熱血富家千金阿欣的游嘉欣，劇中角色是集更會展示「驚人」地獄級廚藝，更食到阿峰（林正峰飾）乸晒口臉，相當爆笑。游嘉欣強調現實生活中的自己並非如此：「我煮嘢食OK架，我媽咪識煮嘅我都識，最鍾意食釀豆腐同釀冬瓜。我下廚有冇烏龍嘢？都有嘅，我試過想整糖番茄，點知落錯咗鹽，好咸！」

青年心城 游嘉欣 林正峰
A0游嘉欣在劇中挑戰床戲，事後她透露心肝仔卜卜跳﹗（圖片來源：[email protected]_yau）
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游嘉欣和林正峰在劇中飾演一對情侶，有不少親密鏡頭，有齊咀戲床戲，呢集有餵食﹗（圖片來源：《青年心城之撐起青春》截圖）
青年心城 游嘉欣 林正峰
試想像，你女朋友咁嘅樣望住你，你又點會記得個No字點講。（圖片來源：《青年心城之撐起青春》截圖）

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