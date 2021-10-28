青年心城｜游嘉欣濕身透視玩到泳衣移位 林正峰又有床戲

游嘉欣主演的《青年心城之撐起青春》周日十點檔播出，話題貼地成功引起話題，劇中游嘉欣和林正峰有不少親熱戲更成賣點，第三集一開播即撒鹽花激烈床戰、游嘉欣攀石露出深長事線後，第四集更直播濕身透視玩到泳衣移位，睇到網民嘩嘩聲﹗

文：東方新地｜圖：《青年心城之撐起青春》劇照