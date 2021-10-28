青年心城｜游嘉欣濕身透視玩到泳衣移位 林正峰又有床戲
文：東方新地｜圖：《青年心城之撐起青春》劇照
青年心城｜游嘉欣濕身洗衰運
《青年心城》將於本周日（31日）晚十點翡翠台播出第四集。是集亮點首推游嘉欣、林正峰及施焯日三人的「碌柚葉清洗衰運」戲碼，游嘉欣更大玩濕身透惑，相當養眼﹗
游嘉欣被兩男整濕
《青年心城》每集雖只有半小時，但第四集劇情依然充滿討論性。先是游嘉欣為幫施焯日谷Like，而去夜探鬼屋遇險，林正峰最後關頭趕到救駕，恐怖又緊張。為了慶祝「逃出生天」三人被安排「碌柚葉清洗衰運」儀式，穿上泳衣的游嘉欣和兩男在天台的吹氣水池中玩直播，期間游嘉欣不停被兩男夾攻潑水，好快身上白色背心盡濕，連頭髮都全濕，不過仍獲網民大讚好吸睛﹗
游嘉欣拍劇真玩工作人員遭殃
事後三人透露當日拍攝順利，雖然中途下雨一度要停拍，卻因而遇上「雨後陽光」，令拍出來效果更好；談到拍攝趣事，游嘉欣笑謂：「嗰日我哋係咁玩水槍，連副導同cam man都畀我哋射水槍玩到濕晒。」
林正峰大飽艷福又有床戲
另一重點場口，則落在林正峰與施焯日的「床戲」。劇中飾演情敵的二人突然大被同床、十指緊扣，施焯日因劇情需要更一度將頭枕在阿峰膊頭，不過林正峰似乎唔多受落，更露出厭惡樣。其實林正峰與施焯日合作無間，除了《#後生仔傾吓偈》外，二人在J2全新綜藝節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》更齊齊擔任主持，私底下感情要好。
該場戲拍攝期間發生小意外，事緣Arthur要躲在被竇中等待林正峰轉身，但混亂間正峰卻一腳踢在Arthur頭上，Arthur「慘慘豬」硬食頭獎；正峰則透露拍攝時最大難度是要一直忍笑：「因為未試過同佢哄到咁埋，所以一直好想笑。」
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游嘉欣與同為《後生仔》主持的林正峰在《青年心城之撐起青春》首度擔正，近日二人傳出緋聞，有指27歲的林正峰背住拍拖三年女友，對21歲A0游嘉欣獻殷勤，車出車入，被斷正在車廂談情﹗這對緋聞情侶擔演的劇集本周日播出第三集，游嘉欣透露在劇中挑戰攀石，為此抽空上堂，不過網民焦點全放在她深長事業線及嫩滑肌膚上，網民瘋狂派心﹗
游嘉欣攀石晒深長事業線
游嘉欣在最新一集《青年心城之撐起青春》首度挑戰攀石。本身熱愛運動的游嘉欣，為了以最佳狀態拍攝，事前專誠抽空學攀石，相當專業。 雖然做足準備，但游嘉欣坦言拍攝時依然險象環生，更拍至手心冒汗：「嗰場戲需要我吊喺半空嗌救命，因為我真係驚嘅，當時我只能靠隻手掹住啲石，對腳係冇任何嘢畀我踩住，所以其實我嗰刻真係驚到出晒手汗，我嗌救命係真心㗎！不過整體成件事係好玩嘅，係拍完第二日對手勁酸痛、手指又冇乜力。」
游嘉欣為慳錢兼修身 拒絕外食
游嘉欣本身熱愛運動但為了上鏡，努力修身，平時絕少出外食飯，慳錢之餘又可以食得健康，她開心Share節食心得：「盡量戒澱粉質，少油少鹽少糖，如果出街食通常只係食三文治或帶飯。另外我一路有做運動Keep住，因為如果唔KEEP再減過好辛苦。」
在將會播出的第三集，游嘉欣將繼續發揮獨門可愛秘技，演繹大量表情包，包括期待、欣喜、傾慕及失望等，被網民指有齊Gfable特質。
除了表情豐富大放送。在劇中飾演熱血富家千金阿欣的游嘉欣，劇中角色是集更會展示「驚人」地獄級廚藝，更食到阿峰（林正峰飾）乸晒口臉，相當爆笑。游嘉欣強調現實生活中的自己並非如此：「我煮嘢食OK架，我媽咪識煮嘅我都識，最鍾意食釀豆腐同釀冬瓜。我下廚有冇烏龍嘢？都有嘅，我試過想整糖番茄，點知落錯咗鹽，好咸！」