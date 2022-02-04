青春不要臉｜丁子朗戴祖儀重演星爺梅小惠經典一幕 向《他來自江湖》致敬
《青春不要臉》重現多套八十年代劇集經典場口，向經典大作及前輩們致敬，昨日3日播出一集，丁子朗和戴祖儀重現周星馳和梅小惠在《他來自江湖》經典一幕，丁子朗直言不停翻看舊片，希望演活星爺的神髓﹗
文：東方新地｜圖：《青春不要臉》截圖
青春不要臉｜重演1989年《他來自江湖》經典一幕
《青春不要臉》溫楚瑜（戴祖儀飾）及齊輕舟（丁子朗飾）接吻戲中戲，其實是向經典劇集《他來自江湖》致敬，當小瑜成面血喊住問舟仔：「咁係咪冇人要我，你要我先？」以及舟仔說畢「冇人要你，我要你」後的行雷閃電畫面，完全令觀眾回憶返晒嚟，除了大談當年這套經典劇集外，更大讚舟瑜感情線感人，網民留言：「梅小惠流晒血，當年劇情好好笑」、「舟仔咁長情」、「佢兩個條感情線好睇」。
翻睇《他來自江湖》好多次
丁子朗受訪時則坦言能夠向《他來自江湖》致敬，大感幸運：「當時星爺同小惠呢個場口好Iconic，我哋拍之前都睇咗好多次。我哋好希望觀眾睇完後會有共鳴，如果做得唔好，希望大家多多包容。」
他來自江湖｜星爺圍揼梅小惠、硬啃爆缸「甩頭芝」
1989年播出的《他來自江湖》第三十集大結局，當中超經典一幕，周星馳（何鑫淼）與梅小惠（甩頭芝）被人捉去後，為睇《伙頭智多星》大結局，氹掂看守他們的人暫放出來一齊睇，梅小惠趁機用壘球棍扑暈對方欲偷走，事敗後，星爺為自保竟打埋一份甚至用到壘球棍鑿梅小惠。事後星爺問被圍毆的梅小惠傷勢，小惠回眸一望血流披面，周星馳辯稱用壘球棍替她擋其他人的拳腳棍，小惠怒罵他不負責任。星爺話一定會負責，小惠即表示：「係咪我冇人要你要我先？」星爺指如果你冇人要我要你，言畢即行雷閃電，小惠冧爆話：「咁你放心啦，我冇人要㗎！」場面爆笑。