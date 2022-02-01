青春不要臉｜伍樂怡被讚100%還原小龍女 「翻版李若彤」猛料背景曝光

伍樂怡在《青春不要臉》首次擔正，被讚完美還原小龍女，港姐出身的伍樂怡早有「翻版李若彤」之稱，其甜美笑容笑起來有笑窩令觀眾留下深刻印象﹗29歲的伍樂怡17年參選港姐成為大熱，更被封為「民選港姐冠軍」，向來低調的伍樂怡，原來家庭背景唔簡單﹗