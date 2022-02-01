青春不要臉｜伍樂怡被讚100%還原小龍女 「翻版李若彤」猛料背景曝光
撰文：東方新地 ｜ 圖片：《青春不要臉》截圖、《星空下的仁醫》截圖、[email protected]_
青春不要臉｜伍樂怡被封「翻版李若彤」
伍樂怡在《青春不要臉》重現多個八十年代經典場面，伍樂怡扮小龍女，被讚仙氣拍得住李若彤﹗伍樂怡17年參選港姐，已被封為「仙氣李若彤」成為大熱佳麗，最後五強止步，當年奪冠的雷莊𠒇備受爭議，而落敗的伍樂怡被選為「民選冠軍」﹗
青春不要臉｜伍樂怡喊戲被讚
自《青春不要臉》播出後，伍樂怡一直因聲線及演技等問題受到一定程度批評，其中一集她因榮仔小朋友脾氣發作拒絕對話、臨飛前在茶記孤單地吃牛奶蛋治一幕，成功演繹出離別愛人的不捨、心痛及無奈，不但觸動了同劇演員，就連網民亦大為感動，認為在不用應付對白的情況下，伍樂怡演技算是到位，更指她外型討好、有潛質爬上一線。
《星空下的仁醫》俏護士上位
《星空下的仁醫》播出以來童星演員和配角都引起熱話，當中飾演俏護士BoBo的伍樂怡（Kelly），演技自然被網民大讚演活一名愛心護士。
網民：難得靚女又唔作狀
伍樂怡在《星空下的仁醫》與飾演醫生的羅子溢是表兄妹，有不少對手戲，伍樂怡在劇中與郭子豪由鬥氣冤家變成情侶，戲份不少﹗伍樂怡在劇中演俏護士被網民大讚樣靚演得自然，有網民留言「難得靚女又唔作狀」、 「原來當年大熱倒灶，唔怪得咁索﹗」、「想呢位護士幫我探熱打針」、「笑得好甜」。
（圖片來源：《星空下的仁醫》截圖）
伍樂怡家底豐厚 家族生意年銷售額達數百萬！
出生於加拿大的她，原來屋企家底同樣不同凡響，她的爸爸主力在內地創業，以銷售女性內衣為主；而她的大哥則負責營銷，生意除了在內地，更遍佈多間大型連鎖店，並且更遠銷至世界各地，年銷售額達幾百萬。
伍樂怡升呢老闆娘搞生意 傳富二代男友打本
伍樂怡近來拍劇機會漸多，參演包括未出街的《金宵大廈2》、《超能使者》、《青春不要臉》、《隠形戰隊》﹗演藝工作以外，伍樂怡甚有生意頭腦，前年創立自家運動服裝品牌後，去年7月再度榮升老闆娘，開設健康Bagel網店，有傳是其富二代男友Fred打本，不過Kelly澄清並非事實，是她和哥哥斥資高達六位數字，由製作同送貨都要親力親為，但她有向男友取經﹗
伍樂怡《3日2夜》遊關島晒身材
一直有唔少潛質靚女都會喺無綫節目《3日2夜》跑出，有「氣質女神」之稱嘅鄺潔楹（Judy）及港姐伍樂怡（Kelly）同遊美國關島！呢對仙氣Twins唔單止外形討好，仲着上泳衣、短衫熱褲，全程帶著燦爛嘅笑容享受關島嘅陽光，除咗係「風光如畫」之外，就只能夠係「心曠神怡」啦！
流露真性情 好動加Fun
伍樂怡喺節目入面展現出活潑好動嘅一面，出海睇海豚更以「海豚音」超高頻叫聲試圖與海豚交流，流露童心同真性情，引嚟唔少笑聲，觀眾都對佢哋呢個組合非常受落。Kelly亦直認同Judy合拍，自己就直腸直肚，佢就大情大性，怪唔得之成個節目都可以一唱一和咁老友啦！
仙氣Twins變真閨密
首次去關島嘅仙氣Twins，拍完《3日2夜》之後，更變成了閨密。伍樂怡話自己其實極貪玩又好即興，同Judy走埋一齊好多火花。佢哋可以做返自己大玩特玩，感覺就最自然啦！咁就真係變咗真正嘅閨密遊。
晒完小蠻腰喺關島食到腫？！
閨密同遊的話，當然要享受美食啦。原來經常露出小蠻腰的伍樂怡，就因為今次拍攝而肥了幾磅。不過佢就話自己除咗條腰都冇咩好露，亦冇特別keep過，去到關島仲要食咗咁多嘢，好彩拍到尾聲先開始腫出嚟！
健康性感！運動風女神伍樂怡
其實Kelly不嬲行運動風，返到香港冇耐就瘦返晒，食多少少都冇有怕啦！佢當年參選時已經狂騷腹肌，身材靚又有線條，唔係剩係得男仔先會睇，好多女仔都勁羨慕Kelly個身形。
Kelly受訪時，曾表示身形咁Fit，唔需要特別節食，相反佢話要多食多運動，所以平時成日都會跑步鍛鍊。
雖然Kelly望落斯斯文文，不過原來佢幾鍾意戶外活動，成日有唔少騎馬、行山等等的靚相，生活都好健康！其中一張「回眸一笑」圖中，仲令人清楚睇到其玲瓏浮凸身材……
港姐大熱倒灶 做美女學徒有望跑出
2017年落選港姐伍樂怡(Kelly)雖然去年三甲不入，最近除咗有得拍《3日2夜》，仲成為美女學徒之一，Kelly表示自己喺加拿大時都經常下廚，三餸一湯無難度，節目中則會以「開心果牛油果焗三文魚」參賽！
大台力捧 疑被杯葛
《美女廚房》每集會有5分鐘的下廚時間讓3位學徒上鏡，其他學徒就變成人肉佈景板。有指頭兩集播出後，有外援組學徒沒有上鏡機會，而大台親生女伍樂怡、王卓淇、單文柔等就有大特寫同對白。
其實，伍樂怡作為親生女在大台發展得算是不錯，在藝員訓練班培訓了幾個月，就已經安排她主持《Think Big 天地》、《3日2夜》、《安樂窩》等節目，待遇甚至比同屆港姐冠軍雷莊𠒇更好！