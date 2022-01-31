青春不要臉｜余德丞伍樂怡郊區拍戲遺漏垃圾 急扮垃圾蟲現身《東張》致歉
《青春不要臉》近日熱播，但早前有網民發現，該劇於郊野公園拍攝後遺留大批垃圾，狠批劇組毫無公德心，而4位當日有份參與拍攝嘅演員余德丞、伍樂怡、丁子朗及劉穎鏇現身《東張西望》親身解釋，余德丞更著住垃圾蟲裝扮致歉。而當日拍攝的集數，在第8集已經播出。
文：東方新地 ｜圖：無綫《青春不要臉》截圖、[email protected] USA Official、《東張西望》截圖
郊區拍攝遺漏垃圾
無綫劇集《青春不要臉》近日熱播，本周更會播出結局篇。而第8集劇情講到監製打算重拍《神鵰俠侶》重要場口，德榮（余德丞演）及之妍（伍樂怡演）戲假情真，二人擦出愛火，金童玉女成為佳話。不過早前有網友就發現余德丞與伍樂怡該場戲假情真戲，於郊野公園拍攝後留下大量垃圾，包括口罩、劇本、水樽及黑色垃圾膠袋等，狠批劇組人員毫無公德心。4位當日有份參與拍攝的演員余德丞、伍樂怡、丁子朗及劉穎鏇，要親身到《東張西望》解畫，余德丞更穿上垃圾蟲裝扮致歉。
急扮垃圾蟲現身致歉
余德丞指：「嗰度係一個郊野公園，入夜後真係無晒街燈，我哋演員嗰啲戲服要靠電筒或車頭燈照明，收拾嗰陣一時疏忽執漏咗一袋黑色垃圾膠袋，的確係我哋疏忽。」而丁子朗補充說：「很多謝網民提醒我哋，原來我哋留咗嘢，我覺得我哋係一個團隊，有責任清理返，監製都好好，知道件事即刻處理。」至於伍樂怡承諾以後會加倍小心：「我相信大家都有公德心嘅意識，可能長期拍攝同埋暗黑嘅情況下，先會發生呢個疏忽嘅問題，當然大家都好警惕，以後會更加小心啲。」而劉穎鏇亦承認責無旁貸：「點樣都係我哋唔啱唔好意思。」
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