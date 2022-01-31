青春不要臉｜余德丞伍樂怡郊區拍戲遺漏垃圾 急扮垃圾蟲現身《東張》致歉

《青春不要臉》近日熱播，但早前有網民發現，該劇於郊野公園拍攝後遺留大批垃圾，狠批劇組毫無公德心，而4位當日有份參與拍攝嘅演員余德丞、伍樂怡、丁子朗及劉穎鏇現身《東張西望》親身解釋，余德丞更著住垃圾蟲裝扮致歉。而當日拍攝的集數，在第8集已經播出。