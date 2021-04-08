青春不要臉｜余德丞劉穎鏇擔正 拍外景遺漏垃圾被網民鬧爆

入行僅四年、現年23歲的丁子朗備受無綫力捧，將有機會主演由《香港愛情故事》監製林肯開拍的新青春劇，而女角則有戴祖儀、游嘉欣、劉穎鏇等，全部主要角色都在25歲以下。最終新劇名為《青春不要臉》，男一則改為余德丞，丁子朗則為男二。而日前劇集拍外景遺漏垃圾一事，更受網民關注，最後余德丞於《東張西望》中扮垃圾蟲，代表劇集全體出演者及工作人員致歉！