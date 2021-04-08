青春不要臉｜余德丞劉穎鏇擔正 拍外景遺漏垃圾被網民鬧爆
文：東方新地｜圖：東星、丁子朗IG圖片、《東張西望》截圖
余德丞劉穎鏇擔正《香港愛情故事》監製開新青春劇
無綫全新青春劇集《青春不要臉》日前開拍，其後有網民踢爆劇組於郊區留下大量垃圾，包括口罩及劇本。最終監製親身表示有疏忽，並立即回到場地清理，而余德丞亦於《東張西望中》扮演垃圾蟲，此為事件致歉。
有傳丁子朗擔正做男一 直言：監製話有合作機會
無綫早前播出的劇集《香港愛情故事》大受好評，有指監製林肯將會以80年代娛樂圈為背景，開拍新一輯《娛樂插班生》，並搵來一班年輕演員「扮演」譚詠麟、張國榮、陳百強、陳慧嫻等80年代的歌星、演員。
不過監製林肯就澄清話新劇的確係講80年代娛樂圈，但並非翻拍《娛樂插班生》，而是一部青春、熱血、勵志的喜劇，他表示：「呢部劇集嘅主要演員全部都要Under 25歲，應該1月中會Confirm演員，暫時預計會喺3月頭開拍。」
據知目前男角人選主要有丁子朗、伍富橋及《#後生仔傾吓偈》的林正峰，女角則有戴祖儀、游嘉欣、劉穎鏇、應屆港姐季軍郭柏妍、上屆落選港姐謝采芝及《#後生仔傾吓偈》的「波波」黃凱儀等。
有網民猜測丁子朗將會扮演影射張國榮的角色，丁子朗日前出席活動時，透露已去了為新劇試鏡，他笑言：「《香港愛情故事》好成功，如果我可以拍到新劇嘅話真係好開心，不過依家仲未落實到，仲等緊消息。」
丁子朗透露自己在試鏡時試了兩、三場戲：「我面試時都好認真，有專登做多啲功課，希望可以得到個角色！」
丁子朗又表示聽聞過戴祖儀（Joey）都有去試鏡，他說：「都希望可以同Joey合作，因為我之前同佢喺《娛樂大家》合作咗成年，慣咗互寸，大家都好熟。」
丁子朗 港男出身
丁子朗在2016年參選《香港先生》，獲得亞軍及「最上鏡先生」、「現場最受歡迎香港先生」三獎入行，加入無綫後主要擔任主持工作，2018及2019年在《萬千星輝頒獎典禮》均曾獲提名「飛躍進步男藝員」獎。
拍劇方面，丁子朗透露《堅離地愛堅離地》是他第一部拍攝的劇集，他直言自己在三年前的演技的確慘不忍睹，令他睇到打冷震，他笑言：「當時好多反應我都唔識做，好似一嚿飯咁，我都替觀眾嘅眼睛難受，好彩間中有張振朗陪住同提點我。」
丁子朗透露在拍完《堅離地愛堅離地》後，他就開始跟住彭秀慧上堂學演戲，他直言：「希望大家可以睇到我嘅進步。」
無綫早前宣布翻拍新版《十月初五的月光》，劇中同君好有感情線的「司徒禮信」一角，原本丁子朗亦是人選之列，不過最後由羅天宇爭贏。
網民都猜測今次新青春劇女主角將會是劉穎鏇和戴祖儀之爭。
不過戴祖儀到今年3月就26歲，已經Over 25歲，有機會被監製踢出主角名單。
被譽為港版周子瑜的應屆港姐季軍郭柏妍現年23歲，雖然從未拍過劇，但也獲得不少網友支持她擔正女主角。
游嘉欣及林正峰都曾拍過《香港愛情故事》，有機會再獲《香》劇監製林肯睇中，給予更多發揮機會。