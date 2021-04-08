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青春不要臉｜余德丞劉穎鏇擔正 拍外景遺漏垃圾被網民鬧爆

東方新地

入行僅四年、現年23歲的丁子朗備受無綫力捧，將有機會主演由《香港愛情故事》監製林肯開拍的新青春劇，而女角則有戴祖儀、游嘉欣、劉穎鏇等，全部主要角色都在25歲以下。最終新劇名為《青春不要臉》，男一則改為余德丞，丁子朗則為男二。而日前劇集拍外景遺漏垃圾一事，更受網民關注，最後余德丞於《東張西望》中扮垃圾蟲，代表劇集全體出演者及工作人員致歉！

 

文：東方新地｜圖：東星、丁子朗IG圖片、《東張西望》截圖

余德丞劉穎鏇擔正《香港愛情故事》監製開新青春劇

無綫全新青春劇集《青春不要臉》日前開拍，其後有網民踢爆劇組於郊區留下大量垃圾，包括口罩及劇本。最終監製親身表示有疏忽，並立即回到場地清理，而余德丞亦於《東張西望中》扮演垃圾蟲，此為事件致歉。

網民踢爆《青春不要臉》劇組，於郊區拍劇後遺下大量垃圾。
網民踢爆《青春不要臉》劇組，於郊區拍劇後遺下大量垃圾。
余德丞扮垃圾蟲致歉。（圖片來源：《東張西望》截圖）
余德丞扮垃圾蟲致歉。（圖片來源：《東張西望》截圖）
余德丞及劉穎鏇為劇中男女主角。（圖片來源：《東張西望》截圖）
余德丞及劉穎鏇為劇中男女主角。（圖片來源：《東張西望》截圖）
網民欣賞余德丞帶頭道歉。（圖片來源：《東張西望》截圖）
網民欣賞余德丞帶頭道歉。（圖片來源：《東張西望》截圖）
亦有人質疑，為何劇組做錯要演員受靶。（圖片來源：《東張西望》截圖）
亦有人質疑，為何劇組做錯要演員受靶。（圖片來源：《東張西望》截圖）

有傳丁子朗擔正做男一 直言：監製話有合作機會

無綫早前播出的劇集《香港愛情故事》大受好評，有指監製林肯將會以80年代娛樂圈為背景，開拍新一輯《娛樂插班生》，並搵來一班年輕演員「扮演」譚詠麟、張國榮、陳百強、陳慧嫻等80年代的歌星、演員。

有網民猜測丁子朗將會扮演影射張國榮的角色。
有網民猜測丁子朗將會扮演影射張國榮的角色。

不過監製林肯就澄清話新劇的確係講80年代娛樂圈，但並非翻拍《娛樂插班生》，而是一部青春、熱血、勵志的喜劇，他表示：「呢部劇集嘅主要演員全部都要Under 25歲，應該1月中會Confirm演員，暫時預計會喺3月頭開拍。」

林肯監製的新青春劇主要演員將會全部都係Under 25歲。
林肯監製的新青春劇主要演員將會全部都係Under 25歲。

據知目前男角人選主要有丁子朗、伍富橋及《#後生仔傾吓偈》的林正峰，女角則有戴祖儀、游嘉欣、劉穎鏇、應屆港姐季軍郭柏妍、上屆落選港姐謝采芝及《#後生仔傾吓偈》的「波波」黃凱儀等。

雖然伍富橋都被指是男主角人選之一，但其實他現年已26歲，Over 25歲。
雖然伍富橋都被指是男主角人選之一，但其實他現年已26歲，Over 25歲。

有網民猜測丁子朗將會扮演影射張國榮的角色，丁子朗日前出席活動時，透露已去了為新劇試鏡，他笑言：「《香港愛情故事》好成功，如果我可以拍到新劇嘅話真係好開心，不過依家仲未落實到，仲等緊消息。」

丁子朗透露已去了為新劇試鏡。
丁子朗透露已去了為新劇試鏡。

丁子朗透露自己在試鏡時試了兩、三場戲：「我面試時都好認真，有專登做多啲功課，希望可以得到個角色！」

丁子朗笑指自己有為試鏡做足功課。
丁子朗笑指自己有為試鏡做足功課。

丁子朗又表示聽聞過戴祖儀（Joey）都有去試鏡，他說：「都希望可以同Joey合作，因為我之前同佢喺《娛樂大家》合作咗成年，慣咗互寸，大家都好熟。」

丁子朗笑指過年期間曾借頭借路向監製「拜年」探聽口風，他笑言：「佢話應該有合作機會嘅。」
丁子朗笑指過年期間曾借頭借路向監製「拜年」探聽口風，他笑言：「佢話應該有合作機會嘅。」

丁子朗 港男出身

丁子朗在2016年參選《香港先生》，獲得亞軍及「最上鏡先生」、「現場最受歡迎香港先生」三獎入行，加入無綫後主要擔任主持工作，2018及2019年在《萬千星輝頒獎典禮》均曾獲提名「飛躍進步男藝員」獎。

今年丁子朗亦憑《踩過界II》、《娛樂大家》等演出，有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2020》「飛躍進步男藝員」獎。
今年丁子朗亦憑《踩過界II》、《娛樂大家》等演出，有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2020》「飛躍進步男藝員」獎。

拍劇方面，丁子朗透露《堅離地愛堅離地》是他第一部拍攝的劇集，他直言自己在三年前的演技的確慘不忍睹，令他睇到打冷震，他笑言：「當時好多反應我都唔識做，好似一嚿飯咁，我都替觀眾嘅眼睛難受，好彩間中有張振朗陪住同提點我。」

丁子朗指三年前在《堅離地愛堅離地》的演技睇到他自己都打冷震。
丁子朗指三年前在《堅離地愛堅離地》的演技睇到他自己都打冷震。

丁子朗透露在拍完《堅離地愛堅離地》後，他就開始跟住彭秀慧上堂學演戲，他直言：「希望大家可以睇到我嘅進步。」

丁子朗為求進步，曾跟彭秀慧學演戲。
丁子朗為求進步，曾跟彭秀慧學演戲。

無綫早前宣布翻拍新版《十月初五的月光》，劇中同君好有感情線的「司徒禮信」一角，原本丁子朗亦是人選之列，不過最後由羅天宇爭贏。

羅天宇現在已33歲。
羅天宇現在已33歲。

網民都猜測今次新青春劇女主角將會是劉穎鏇和戴祖儀之爭。

劉穎鏇年僅23歲，又有拍劇經驗，好大機會爭贏女主角。
劉穎鏇年僅23歲，又有拍劇經驗，好大機會爭贏女主角。

不過戴祖儀到今年3月就26歲，已經Over 25歲，有機會被監製踢出主角名單。

戴祖儀人氣勁，但原來到今年3月就滿26歲。
戴祖儀人氣勁，但原來到今年3月就滿26歲。

被譽為港版周子瑜的應屆港姐季軍郭柏妍現年23歲，雖然從未拍過劇，但也獲得不少網友支持她擔正女主角。

應屆港姐季軍郭柏妍有港版周子瑜之稱。
應屆港姐季軍郭柏妍有港版周子瑜之稱。

游嘉欣及林正峰都曾拍過《香港愛情故事》，有機會再獲《香》劇監製林肯睇中，給予更多發揮機會。

游嘉欣只得21歲，但林正峰已經26歲。
游嘉欣只得21歲，但林正峰已經26歲。

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