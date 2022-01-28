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青春不要臉｜余德丞神還原劉德華心口碎大石 為求逼真狂煲83年舊片

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撰文：東方新地

《青春不要臉》下周更會播出結局篇，原本藝訓班畢業後乏人問津的柳德榮（余德丞飾），在陰差陽錯下升呢男主角、為《神鵰俠侶》飾演楊過一角。由於生得靚仔，劇集播出後德榮一炮而紅，更同時打動女神妍妹（伍樂怡飾）芳心抱得美人歸，事業愛情兩得意。

文：東方新地｜圖：《青春不要臉》劇照、《青春不要臉》截圖、IG＠yuduck

青春不要臉｜出現肥姐踩雞蛋、發哥噴火輪畫面

昨晚（27日）劇情講述德榮（余德丞）與妍妹（伍樂怡）及妍妹細妹之雁（劉穎鏇） 齊齊在家中觀看台慶，席間三人對肥姐的踩雞蛋及發哥的「噴火輪」表演嘆為觀止，德榮更嚇到腳軟並感嘆謂：「咁危險，會出人命㗎喎？！」

青春不要臉｜余德丞神還原劉德華心口碎大石 為求逼真狂煲1983年《星光熠熠》舊片
余德丞在《青春不要臉》擔正，在劇中亦升呢男主角﹗（圖片來源：IG＠yuduck）
肥姐沈殿霞在台慶表現踩雞蛋﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
肥姐沈殿霞在台慶表現踩雞蛋﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
發哥周潤發表演「噴火輪」，呢啲畫面好經典﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
發哥周潤發表演「噴火輪」，呢啲畫面好經典﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
五虎之一苗僑偉，在心口碎大石環節前同司儀何守信對答﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
五虎之一苗僑偉，在心口碎大石環節前同司儀何守信對答﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

豈料鏡頭一轉，德榮（余德丞）已「肉隨砧板上」，原來公司安排了在藝訓班功夫堂屢次「墊底」的他，在《星光熠熠勁爭輝》中表演心口碎大石，並由台慶武指吳俊立（李家鼎飾）進行特訓。經過多輪艱苦訓練，德榮終在螢光幕前作正式演出，同場的之雁看得相當肉緊。

（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
余德丞在慈善活動上脫去上衣準備表演﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
原來表演心口碎大石﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
個樣好辛苦﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
跟1983年劉德華表演心口碎大石一樣有兩大嚿大石﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
青春不要臉｜余德丞神還原劉德華心口碎大石 為求逼真狂煲1983年《星光熠熠》舊片
綵排時的情形﹗（圖片來源：《青春不要臉》劇照）

余德丞：我真係睇咗條片無數咁多次

事後問到余德丞埋位拍攝前有沒有翻看劉德華當年（1983年）的演出片段作練習，以及拍攝期間會否很危險時，Dickson回應謂：「我哋全程都係對住華仔當年條片嚟拍嘅。其實我自己真係睇咗條片無數咁多次，主要係想拍嗰陣盡量跟番啲位同動作要一模一樣，因為唔知道個後期會點做，所以跟番足就最好。」

睇到好緊張﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
之雁睇到好緊張﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
在電視機旁睇住德榮表演心口碎大石。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

余德丞：好佩服華仔咁賣命

余德丞又話：「拍嗰陣係有少少危險嘅，因為雖然嗰塊唔係真嘅石頭，但因為個物料都好粗糙，所以喺冇著衫嘅情況之下一定會刮到同埋會損晒。所以佢哋打塊石嘅時候，啲碎一定會飛落個身同埋塊臉度。但你話係咪好危險呢？當然唔係啦，只係因為想盡量像真，所以會有一定嘅難度喺度。真係好佩服當年嘅藝人為咗籌款可以咁勇敢專業同埋賣命，真係好值得我哋學習。」

（圖片來源：《青春不要臉》劇照）
余德丞拍攝呢場戲的花絮﹗（圖片來源：《青春不要臉》劇照）
（圖片來源：《青春不要臉》劇照）
佢都話其實係有一定危險﹗（圖片來源：《青春不要臉》劇照）
（圖片來源：《青春不要臉》劇照）
余德丞在IG分享拍攝時，同時播放住劉德華當年的片段，大家為求逼真，跟到足﹗（圖片來源：IG＠yuduck）
（圖片來源：《青春不要臉》劇照）
未開始時仲識笑﹗（圖片來源：《青春不要臉》劇照）

重溫廿九年前劉德華心口碎大石

1983年劉德華在《星光熠熠勁爭輝》（《星光熠熠耀保良》前身）中表演心口碎大石，當時劉德華先與苗僑偉、梁朝偉、黃日華和湯鎮業以「五虎」陣容，表演多人單車、人體疊羅漢等，之後到劉德華表演心口碎大石，當晚司儀何守信不停問：「華仔你得唔得？我雖然係隊長，但太驚我入番去先﹗」

司儀何守信同苗僑偉。（圖片來源：TVB）
司儀何守信同苗僑偉。（圖片來源：TVB）
劉德華脫去上衣好健碩。（圖片來源：TVB）
劉德華脫去上衣好健碩。（圖片來源：TVB）
準備啦﹗（圖片來源：TVB）
準備啦﹗（圖片來源：TVB）
被兩大嚿石責住的華仔，被苗僑偉問心情﹗（圖片來源：TVB）
被兩大嚿石責住的華仔，被苗僑偉問心情﹗（圖片來源：TVB）
黃日華和苗僑偉，苗僑偉仲問華仔有冇乜說話留低﹗（圖片來源：TVB）
黃日華和苗僑偉，苗僑偉仲問華仔有冇乜說話留低﹗（圖片來源：TVB）
梁朝偉等幫手搬石﹗（圖片來源：TVB）
梁朝偉等幫手搬石﹗（圖片來源：TVB）
嘩﹗嘩﹗嘩﹗（圖片來源：TVB）
嘩﹗嘩﹗嘩﹗（圖片來源：TVB）
睇見好牙煙﹗（圖片來源：TVB）
睇見好牙煙﹗（圖片來源：TVB）

91年劉德華再上演心口碎大口後吐血

1991年演藝界齊心為華東水災在大球場籌款﹗（圖片來源：《東方新地》013期）
1991年演藝界齊心為華東水災在大球場籌款﹗（圖片來源：《東方新地》013期）
劉德華重現在1983年心口碎大石演出去籌款，大傻及陳欣健都在台上﹗（圖片來源：《東方新地》013期）
劉德華重現在1983年心口碎大石演出去籌款，大傻及陳欣健都在台上﹗（圖片來源：《東方新地》013期）
當時劉德華表演完口心碎大石之後，突然吐血，嚇死台下及電視機前觀眾，但睇見旁邊的曾志偉、大傻及周星馳個笑容，就知佢哋早有預謀﹗（圖片來源：《東方新地》013期）
當時劉德華表演完口心碎大石之後，突然吐血，嚇死台下及電視機前觀眾，但睇見旁邊的曾志偉、大傻及周星馳個笑容，就知佢哋早有預謀﹗（圖片來源：《東方新地》013期）

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