青春不要臉｜余德丞神還原劉德華心口碎大石 為求逼真狂煲83年舊片
《青春不要臉》下周更會播出結局篇，原本藝訓班畢業後乏人問津的柳德榮（余德丞飾），在陰差陽錯下升呢男主角、為《神鵰俠侶》飾演楊過一角。由於生得靚仔，劇集播出後德榮一炮而紅，更同時打動女神妍妹（伍樂怡飾）芳心抱得美人歸，事業愛情兩得意。
文：東方新地｜圖：《青春不要臉》劇照、《青春不要臉》截圖、IG＠yuduck
青春不要臉｜出現肥姐踩雞蛋、發哥噴火輪畫面
昨晚（27日）劇情講述德榮（余德丞）與妍妹（伍樂怡）及妍妹細妹之雁（劉穎鏇） 齊齊在家中觀看台慶，席間三人對肥姐的踩雞蛋及發哥的「噴火輪」表演嘆為觀止，德榮更嚇到腳軟並感嘆謂：「咁危險，會出人命㗎喎？！」
豈料鏡頭一轉，德榮（余德丞）已「肉隨砧板上」，原來公司安排了在藝訓班功夫堂屢次「墊底」的他，在《星光熠熠勁爭輝》中表演心口碎大石，並由台慶武指吳俊立（李家鼎飾）進行特訓。經過多輪艱苦訓練，德榮終在螢光幕前作正式演出，同場的之雁看得相當肉緊。
余德丞：我真係睇咗條片無數咁多次
事後問到余德丞埋位拍攝前有沒有翻看劉德華當年（1983年）的演出片段作練習，以及拍攝期間會否很危險時，Dickson回應謂：「我哋全程都係對住華仔當年條片嚟拍嘅。其實我自己真係睇咗條片無數咁多次，主要係想拍嗰陣盡量跟番啲位同動作要一模一樣，因為唔知道個後期會點做，所以跟番足就最好。」
余德丞：好佩服華仔咁賣命
余德丞又話：「拍嗰陣係有少少危險嘅，因為雖然嗰塊唔係真嘅石頭，但因為個物料都好粗糙，所以喺冇著衫嘅情況之下一定會刮到同埋會損晒。所以佢哋打塊石嘅時候，啲碎一定會飛落個身同埋塊臉度。但你話係咪好危險呢？當然唔係啦，只係因為想盡量像真，所以會有一定嘅難度喺度。真係好佩服當年嘅藝人為咗籌款可以咁勇敢專業同埋賣命，真係好值得我哋學習。」
重溫廿九年前劉德華心口碎大石
1983年劉德華在《星光熠熠勁爭輝》（《星光熠熠耀保良》前身）中表演心口碎大石，當時劉德華先與苗僑偉、梁朝偉、黃日華和湯鎮業以「五虎」陣容，表演多人單車、人體疊羅漢等，之後到劉德華表演心口碎大石，當晚司儀何守信不停問：「華仔你得唔得？我雖然係隊長，但太驚我入番去先﹗」