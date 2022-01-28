青春不要臉｜余德丞神還原劉德華心口碎大石 為求逼真狂煲83年舊片

《青春不要臉》下周更會播出結局篇，原本藝訓班畢業後乏人問津的柳德榮（余德丞飾），在陰差陽錯下升呢男主角、為《神鵰俠侶》飾演楊過一角。由於生得靚仔，劇集播出後德榮一炮而紅，更同時打動女神妍妹（伍樂怡飾）芳心抱得美人歸，事業愛情兩得意。