青春不要臉｜余德丞為減磅將蟲硬塞入大腸 8點半播放被瘋狂投訴極不安

由余德丞、丁子朗、游嘉欣以及劉穎鏇等主演的《青春不要臉》於今晚（17/1）啟播。新劇最大賣點就係由一班TVB嘅年青演員去重演80年代新嘅「藝員訓練班」嘅娛樂圈情況，但第一集劇情嘅瘋狂程度，實令人嘆為觀止！