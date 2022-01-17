青春不要臉｜余德丞為減磅將蟲硬塞入大腸 8點半播放被瘋狂投訴極不安
由余德丞、丁子朗、游嘉欣以及劉穎鏇等主演的《青春不要臉》於今晚（17/1）啟播。新劇最大賣點就係由一班TVB嘅年青演員去重演80年代新嘅「藝員訓練班」嘅娛樂圈情況，但第一集劇情嘅瘋狂程度，實令人嘆為觀止！
文：東方新地 ｜圖：TVB《青春不要臉》劇照、《青春不要臉》截圖、連登討論區截圖
第一集劇情玩蟲被網民投訴：
柳德榮（余德丞飾）和齊輕舟（丁子朗飾）自細喺木屋村長大，大家都好鍾意睇電視，由於一次「破壞天線」嘅意外，導致兩個人被木屋村嘅人笑肥同笑矮，繼而令到舟立心增高，可惜榮就肥到大個。直至二人一齊上到公屋，舟仔繼續發奮，反而阿榮保持頹廢，為咗減肥更加無所不用其極，竟然將「寄生蟲」強行塞進屁股…..畫面真係異常嘔心！加上《青春不要臉》的播放時間為晚上8點半至9點半，正值不少觀眾食飯時間，又難怪網民會瘋狂鬧爆！
余德丞似《瘦身男女》肥版劉德華
自從《青春不要臉》公布人物角色之後，雖然不少觀眾都認為影射劉德華的余德丞並不是太似樣，仲封他為「黑眼圈劉德華」，但第一集那個肥版柳德榮，又確實與電影《瘦身男女》的中的肥版劉德華有七、八分相似。加上又係減肥、又係玩蟲，或者又係向劉德華作品致敬！
有關第一集在劇集用到的「舊片段」：
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