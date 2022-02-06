青春不要臉｜大結局余德丞重演梁朝偉台慶牙拉車 向劉穎鏇告白成功

無綫劇《青春不要臉》大結局於周六（2月5日）晚播出，劇中重演了香港80年代無綫藝員訓練班的故事，此外一眾主角們的感情線發展亦備受觀眾關注，包括余德丞和劉穎鏇、丁子朗和戴祖儀、林正峰和游嘉欣這三對熒幕上的情侶。