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青春不要臉｜大結局余德丞重演梁朝偉台慶牙拉車 向劉穎鏇告白成功

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撰文：東方新地

無綫劇《青春不要臉》大結局於周六（2月5日）晚播出，劇中重演了香港80年代無綫藝員訓練班的故事，此外一眾主角們的感情線發展亦備受觀眾關注，包括余德丞和劉穎鏇、丁子朗和戴祖儀、林正峰和游嘉欣這三對熒幕上的情侶。

文：東方新地｜圖：《青春不要臉》截圖、[email protected][email protected]_lamcf

《青春不要臉》大結局 余德丞拒續約被玩殘

到大結局，余德丞飾演的柳德榮已成電影男主角，不滿被加簽而拒絕電視台續約，惟丁子朗飾演的齊輕舟卻獨自簽下合約，令兩兄弟反目成仇，拒絕續約後余德丞除了被雪藏外更連續被玩，包括要做活力之星、跑龍套，及在台慶表演用牙拉車等，這些劇情都分別以80年代劉德華和梁朝偉的經歷作為原型來演繹。

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拒絕續約後，余德丞由本來的一線小生，被調去做綜藝節目兼做活力之星，要上山下海做各種運動。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
青春不要臉｜大結局余德丞拒續約被玩殘 向劉穎鏇告白成功 與丁子朗反面再和好
又要在丁子朗擔正的劇集中做跑龍套。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
青春不要臉｜大結局余德丞拒續約被玩殘 向劉穎鏇告白成功 與丁子朗反面再和好
劇中播出了87年梁朝偉在台慶上用牙拉車的片段。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
青春不要臉｜大結局余德丞拒續約被玩殘 向劉穎鏇告白成功 與丁子朗反面再和好
當年連肥姐沈殿霞都上埋車！（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
青春不要臉｜大結局余德丞拒續約被玩殘 向劉穎鏇告白成功 與丁子朗反面再和好
余德丞重演用牙拉車一幕。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
青春不要臉｜大結局余德丞拒續約被玩殘 向劉穎鏇告白成功 與丁子朗反面再和好
演到青筋都現埋！（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
87年台慶時的梁朝偉。（圖片來源：無綫影片截圖）
87年台慶時的梁朝偉。（圖片來源：無綫影片截圖）
個樣似乎拉得輕鬆過余德丞。（圖片來源：無綫影片截圖）
個樣似乎拉得輕鬆過余德丞。（圖片來源：無綫影片截圖）

向劉穎鏇告白成功

劉穎鏇飾演的姜之雁也因拒絕續約而被抽起角色，余德丞陪她在街頭漫步，在安慰她之時更趁機用紅藥水在手心畫上心形圖案向她表白，成功奪得芳心，上演浪漫Kiss戲。之後劉穎鏇奪得影后獎座，兩人又再深情一吻，非常Sweet。

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見劉穎鏇心情低落，余德丞不惜赤腳陪她在街頭漫步。（圖片來源：[email protected]
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劉穎鏇本來飾演《新紮師兄》張曼玉的角色，但臨時被飛，一度未能走出角色，以劇中造型走在街上遇上余德丞。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
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余德丞趁機向劉穎鏇表白，更用紅藥水在手心上畫心，劉穎鏇也以同樣方式回應。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
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表白後唔少得浪漫一吻。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
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在劉穎鏇奪得影后獎座後，兩人又再深情一吻。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
青春不要臉｜大結局余德丞拒續約被玩殘 向劉穎鏇告白成功 與丁子朗反面再和好
非常Sweet！（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

丁子朗求婚失敗

丁子朗和戴祖儀飾演的溫楚瑜在大結局中幾乎由頭Sweet到尾，丁子朗更第二度向戴祖儀求婚，不過被戴祖儀以未攞到最佳女主角獎為由而拒絕。

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丁子朗和戴祖儀這一對在大結局中幾乎由頭Sweet到尾。（圖片來源：[email protected]
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擺脫唔到做醜角命運的戴祖儀，在家中著緊身衫做Aerobic減肥。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
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結果丁子朗突然驚喜送禮服和戒指向她求婚，但被戴祖儀以未攞到最佳女主角獎為由而拒絕。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

林正峰、游嘉欣分手收場

林正峰、游嘉欣這一對在大結局中，因林正峰妒忌余德丞比他受公司重視，在失落下染上賭癮，游嘉欣屢勸其不改，終決定與他分手，但兩人之後仍有與其他人一起重啟藝員訓練班。

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林正峰和游嘉欣這一對分手收場。（圖片來源：[email protected]
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兩人因林正峰沉迷賭桌球而吵大鑊導致分手。（圖片來源：[email protected]_lamcf）
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林正峰更在社交網預告兩人「完了吧，如無意外」。（圖片來源：[email protected]_lamcf）

郭栢妍再現身變小影迷

曾以陽光學生妹形象曇花一現的郭柏妍，在大結局中以余德丞小影迷的身份再次現身，更表示會參加藝員訓練班，成為余德丞的小師妹，但之後就出現了藝員訓練班被停辦的消息。

青春不要臉｜大結局余德丞拒續約被玩殘 向劉穎鏇告白成功 與丁子朗反面再和好
郭栢妍在《青春不要臉》第2度現身，依然充滿仙氣。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

余德丞與丁子朗反面再和好

丁子朗推薦余德丞在台慶活動上表演用牙拉車，令兩兄弟關係進一步惡化，但之後林正峰欠上賭債，眾兄弟為幫助他而聚首，余德丞透露已理解丁子朗讓他在鏡頭面前露面的苦心，兩兄弟重遊舊地，終於和好，最後余德丞、丁子朗、劉穎鏇和戴祖儀4人更一起點燃仙女棒煙花，代替BBQ結局。

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因林正峰欠上賭債，眾兄弟為幫助他而再度聚首。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
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最後余德丞和丁子朗兩兄弟成功和好。（圖片來源：[email protected]
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最後余德丞、丁子朗、劉穎鏇和戴祖儀4人一起點燃仙女棒煙花，代替BBQ結局。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
青春不要臉｜大結局余德丞拒續約被玩殘 向劉穎鏇告白成功 與丁子朗反面再和好
眾人仲出埋yes閃卡！（圖片來源：[email protected]

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