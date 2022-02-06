青春不要臉｜大結局余德丞重演梁朝偉台慶牙拉車 向劉穎鏇告白成功

無綫劇《青春不要臉》大結局於周六（2月5日）晚播出，劇中重演了香港80年代無綫藝員訓練班的故事，此外一眾主角們的感情線發展亦備受觀眾關注，包括余德丞和劉穎鏇、丁子朗和戴祖儀、林正峰和游嘉欣這三對熒幕上的情侶。
文：東方新地｜圖：《青春不要臉》截圖、[email protected]、[email protected]_lamcf
《青春不要臉》大結局 余德丞拒續約被玩殘
到大結局，余德丞飾演的柳德榮已成電影男主角，不滿被加簽而拒絕電視台續約，惟丁子朗飾演的齊輕舟卻獨自簽下合約，令兩兄弟反目成仇，拒絕續約後余德丞除了被雪藏外更連續被玩，包括要做活力之星、跑龍套，及在台慶表演用牙拉車等，這些劇情都分別以80年代劉德華和梁朝偉的經歷作為原型來演繹。
向劉穎鏇告白成功
劉穎鏇飾演的姜之雁也因拒絕續約而被抽起角色，余德丞陪她在街頭漫步，在安慰她之時更趁機用紅藥水在手心畫上心形圖案向她表白，成功奪得芳心，上演浪漫Kiss戲。之後劉穎鏇奪得影后獎座，兩人又再深情一吻，非常Sweet。
丁子朗求婚失敗
丁子朗和戴祖儀飾演的溫楚瑜在大結局中幾乎由頭Sweet到尾，丁子朗更第二度向戴祖儀求婚，不過被戴祖儀以未攞到最佳女主角獎為由而拒絕。
林正峰、游嘉欣分手收場
林正峰、游嘉欣這一對在大結局中，因林正峰妒忌余德丞比他受公司重視，在失落下染上賭癮，游嘉欣屢勸其不改，終決定與他分手，但兩人之後仍有與其他人一起重啟藝員訓練班。
郭栢妍再現身變小影迷
曾以陽光學生妹形象曇花一現的郭柏妍，在大結局中以余德丞小影迷的身份再次現身，更表示會參加藝員訓練班，成為余德丞的小師妹，但之後就出現了藝員訓練班被停辦的消息。
余德丞與丁子朗反面再和好
丁子朗推薦余德丞在台慶活動上表演用牙拉車，令兩兄弟關係進一步惡化，但之後林正峰欠上賭債，眾兄弟為幫助他而聚首，余德丞透露已理解丁子朗讓他在鏡頭面前露面的苦心，兩兄弟重遊舊地，終於和好，最後余德丞、丁子朗、劉穎鏇和戴祖儀4人更一起點燃仙女棒煙花，代替BBQ結局。