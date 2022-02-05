《青春不要臉》大結局｜TVB自爆雪藏藝人內幕 當年高層直認雪藏劉德華
《青春不要臉》大結局兩小時劇情劇透：
高層要榮仔體會「天堂與地獄」！
一眾小生、花旦面臨與電視台加簽合約的分岔口，余德丞、林正峰力勸好友一同不續約，決心向電影圈闖。好友丁子朗思量良久，最後決定加簽，遺下余德丞被視為「扭計」的藝人，續約風波後，余德丞、丁子朗兄弟心生芥蒂，余德丞、林正峰遭雪藏，被公司投閒置散，原本擔正的劉穎鏇更遭「退劇」！余德丞只能參與演出一些吃力不討好的綜藝節目環節，游嘉欣勸林正峰放棄對抗。余德丞要於台慶夜表演高難度項目，丁子朗當眾承認他是始作俑者……
無綫雪藏劉德華 當年高層直認有原因
當年任職無綫藝員科高層的May姐馮美基，有份參與雪藏劉德華的決定，多年後接受訪問，坦言「劉德華好牛頸」。
May姐受訪時表示：「當年我入TVB嗰時，周潤發啱啱俾出面撬走去拍電影，所以要捧五虎接力，當時五虎份合約係包薪，份約都相當長，劉德華唔肯簽，因為出面畀佢可能更好嘅offer，佢唔簽，我哋唔敢俾嘢佢做，唔想拍完部劇捧紅佢，但佢又過檔，於是雪藏佢，淨係俾佢拍海外劇，佢明知部劇係海外，但佢仍然好專業，吊威吔，辛苦到不得了，仍然好專業地去做，我好佩服佢。」
雪藏劉德華被投閒置散 拍劇只能海外播
劉德華在1983年演出《神鵰俠侶》後在無綫電視正值當紅，考慮到自己事業起飛，也有電影演出機會（1985年《法外情》大獲好評），所以不願意在續約5年的合同上簽字，因為TVB不允許劉德華將演藝重心放在電影，不但拒絕縮短合約的條件，更激怒了無綫高層，將雪藏了接近一年！
傳五虎因簽約不和黃日華斥無綫財雄勢大
當年五虎亦因為簽約問題而解散，不願意續約5年的通通遭雪藏，當中包括苗僑偉及劉德華。一直有傳梁朝偉及黃日華因為願意簽約而造成兄弟不和，多年後黃日華受訪時否認這說法，更指無綫「是傳統家長式文化」。其實當年的「五虎將」﹐黃日華指他是第一個遭封殺的人﹐ 他剛剃完頭拍劇﹐公司又要他再剃頭拍《天龍八部之虛竹傳奇》﹐ 他最初不答應﹐即損失了拍電影《投奔怒海》的機會﹐讓了給劉德華演出﹐但最後他亦要再度剃頭。華仔指後來劉德華也不好過﹐ 他不肯續約﹐就被雪藏了一年﹐只做茄喱菲﹐而苗僑偉、湯鎮業結果一樣被雪藏。
黃日華接受採訪時指無線財雄勢大﹐自有惡得起地方﹐ 亞視又不能動搖到無線的一哥地位﹐不過華仔認為無線多年來打穩了 基礎﹐近年的製作卻停滯不前﹐似有倒退的情況。
《青春不要臉》預告
電視台決定停辦藝訓班，余德丞往找高層理論。戴祖儀以為丁子朗有心安排余德丞充當臨時演員，余德丞卻明白丁子朗的想法。林正峰沉迷賭博，眾好友合力拯救他。藝訓班一眾畢業生表達心聲，盼可打動高層改變初衷……