《青春不要臉》大結局｜TVB自爆雪藏藝人內幕 當年高層直認雪藏劉德華

無綫劇《青春不要臉》大結局安排在年初五播放，全劇只有15集的《青春不要臉》以80年代演藝訓練的「TVB造星」歴史作藍本，其中余德丞的角色大幅度以劉德華的星途作參考，由飾演楊過靚仔一炮而紅、籌款節目心口碎大石，都用真實事件作參考，去到大結局余德丞飾演的「榮仔」因為合約問題而被電視台雪藏，都係當年真實發生過風波，當年的高層在多年後，亦有重提事件⋯⋯