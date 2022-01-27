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青春不要臉｜戴祖儀露波邊搶眼球 預告同丁子朗激情場口挑戰電視尺度

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撰文：東方新地

無綫青春喜劇《青春不要臉》第二周劇情直入戲肉，齊輕舟（丁子朗飾）與柳德榮（余德丞飾）藝訓班畢業後，原本舟仔發展較佳，但為了帶愛人溫楚瑜（戴祖儀飾）追星，令榮仔陰差陽錯下成為《神鵰俠侶》男主角。突然被榮仔大幅度拋離的舟仔，原本已不是味兒，之後再因為替女友出頭打人被列入劇組黑名單，事業告急。最終舟仔靠榮仔幫忙，勉強進入兒童組，雖然自此收入穩定，但因與夢想背道而馳，加上與兄弟距離愈拉愈遠，舟仔每天行屍走肉、胡亂花費，女友楚瑜看進眼裡百般滋味﹗

文：東方新地｜圖：《青春不要臉》截圖

青春不要臉｜丁子朗表演皮笑肉不笑

第八集（26日）丁子朗的Solo位，他向榮仔（余德丞）拋出的每句對白，包括：「你哋主角特別矜貴！」、「我連保護女朋友資格都冇」、「邊個叫我唔係楊過，可惜我連強姦犯都做唔到。」道出了「劇集開拍了，主角不是我」的辛酸，網民亦為兩兄弟決裂大感肉緊，之後在鏡頭前唱跳《共享陽光》的舟仔，將「皮笑肉不笑」狀態演繹到位，網民替其際遇感心痛。

「皮笑肉不笑」，睇到網民都戥阿舟仔好唔抵呀！（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
「皮笑肉不笑」，睇到網民都戥阿舟仔好唔抵呀！（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
呢件衫同呢個場口，係咪即刻有「看見令你想笑，像枝歡樂波板糖」嘅歌聲喺你腦入面出現？（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
呢件衫同呢個場口，係咪即刻有「看見令你想笑，像枝歡樂波板糖」嘅歌聲喺你腦入面出現？（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

《共享陽光》一段亦繼《童你一起長大了》後再度勾起網民對兒童節目的集體回憶，除了大數兒時喜愛的環節，亦討論當年除了在《青春不要臉》中擔任兒童節目監製的譚玉瑛外，還有哪位是爆Show王。

齊輕舟入咗兒童組之後，佢搵到好多錢，但佢明顯唔係咁開心，眼神好複雜，呢一度，好多網民都讚做得好。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

尋晚播緊《共享陽光》嘅時候，加插咗唔少丁丁扮開心但實則內心好空洞嘅鏡頭，呢幾個鏡頭，戴祖儀都演得唔錯，將擔心男朋友、但又要扮開心嘅狀態完全展示到出嚟。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

戴祖兒 丁子朗激情過後嗌分手 預告嚟緊仲激

舟仔與小瑜的感情發展亦像過山車般高低起跌，原本打得火熱的舟瑜，因舟仔得悉小瑜為妍妹（伍樂怡）擔任露背替身後出現暗湧；選擇對二人之間問題視而不見的舟仔，以浪漫方式向小瑜求婚逃避失意；就在最甜蜜一刻，小瑜竟提出分手，並聲淚俱下地揭開暗藏二人內心深處的瘡疤：「我每次見你笑到咁就好反胃」、「你最介意唔係我做替身，我畀人唱，而係點解楊過唔係你呀？！」舟仔聽畢亦坦承面對心結：「我恨不得430唔係穿梭機而係時光機，咁我咪可以係楊過咯！」最終二人分手收場。監製爆料指戴祖儀同丁子朗會有更激情場口，在下周播出﹗

戴祖儀同丁子朗親熱戲，大玩女上男下，相當激情，挑戰電視尺度﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
戴祖儀同丁子朗親熱戲，大玩女上男下，相當激情，挑戰電視尺度﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
戴祖儀同丁子朗呢場親熱戲好鬼激，但係監製就預告話嚟緊仲有更加激嘅場口會喺下星期播出，到底會係點架呢？（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
戴祖儀同丁子朗呢場親熱戲好鬼激，但係監製就預告話嚟緊仲有更加激嘅場口會喺下星期播出，到底會係點架呢？（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
戴祖儀同丁子朗「碌地沙」激咀﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
戴祖儀同丁子朗「碌地沙」激咀﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
大家講到好激動﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
大家講到好激動﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
戴祖兒同丁子朗的對白，句句揪心﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
戴祖兒同丁子朗的對白，句句揪心﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
對於舟仔事業與愛情同告失意的兩椎心位，網民留言大讚丁丁演技有進步，並普遍認為他與戴祖儀有CP感：「點解會分手架」、「兩個新人算演得不錯了」、「丁子朗及戴祖儀做得好，選角好」、「好有戲味、好感動」、「今晚丁丁做得幾好，睇到我喊咗出嚟」並大讚劇本對白紮實有共鳴：「場戲啲對白寫得好正」、「周仔嘅經歷係好多人嘅寫照，無風無浪嘅人好難明白」。

呢幕分手戲，兩位演員均表現出色。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
呢幕分手戲，兩位演員均表現出色。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

戴祖儀半裸演出被讚身材好

首度升呢女主角的戴祖儀（Joey）為新劇亦絕對是瞓身演出，除了為伍樂怡飾演的妍妹擔任露背替身外，與丁子朗的親熱場口亦相當纏綿震撼，不少網民留言大讚戴祖儀身型一流、胸部線條完美，兼且對其是否親身上陣作露背演出大感好奇。據知，戴祖儀昨晚的露背戲份確是親身演出，除了拍攝時做足防走光措施外，劇組事後更將穿崩的「防走光衣」部分以CG抹走。而原來丁丁與戴祖儀昨晚的親熱場口只是小兒科，在劇中將戲劇性經歷「三合三離」的二人，下周將會有挑戰眼球的床戲演出，期待指數爆燈。

戴祖儀飾演嘅溫楚瑜，為妍妹（伍樂怡飾）擔任露背替身。（圖片來源：）
戴祖儀飾演嘅溫楚瑜，為妍妹（伍樂怡飾）擔任露背替身。（圖片來源：）
戴祖儀呢場戲係親身上陣，專業精神可嘉。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
戴祖儀呢場戲係親身上陣，專業精神可嘉。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
不過為咗安全起見，梗係做足防走光措施啦。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
不過為咗安全起見，梗係做足防走光措施啦。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
為咗令畫面更唯美，劇組事後有用CG「抹走」穿崩位。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
為咗令畫面更唯美，劇組事後有用CG「抹走」穿崩位。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
見樣的鏡頭就由主角伍樂怡親自演出﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
見樣的鏡頭就由主角伍樂怡親自演出﹗（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
呢三個畫面，係咪見畫面有聲，呀呀呀呀呀呀呀。而當昨晚播出「玉女心經」呢場經典練功戲後，網民都話回憶返晒嚟，仲感嘆當年嘅電視劇歌曲除咗歌詞正，仲係百聽不厭。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
呢三個畫面，係咪見畫面有聲，呀呀呀呀呀呀呀。而當昨晚播出「玉女心經」呢場經典練功戲後，網民都話回憶返晒嚟，仲感嘆當年嘅電視劇歌曲除咗歌詞正，仲係百聽不厭。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

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