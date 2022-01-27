青春不要臉｜戴祖儀露波邊搶眼球 預告同丁子朗激情場口挑戰電視尺度
無綫青春喜劇《青春不要臉》第二周劇情直入戲肉，齊輕舟（丁子朗飾）與柳德榮（余德丞飾）藝訓班畢業後，原本舟仔發展較佳，但為了帶愛人溫楚瑜（戴祖儀飾）追星，令榮仔陰差陽錯下成為《神鵰俠侶》男主角。突然被榮仔大幅度拋離的舟仔，原本已不是味兒，之後再因為替女友出頭打人被列入劇組黑名單，事業告急。最終舟仔靠榮仔幫忙，勉強進入兒童組，雖然自此收入穩定，但因與夢想背道而馳，加上與兄弟距離愈拉愈遠，舟仔每天行屍走肉、胡亂花費，女友楚瑜看進眼裡百般滋味﹗
文：東方新地｜圖：《青春不要臉》截圖
青春不要臉｜丁子朗表演皮笑肉不笑
第八集（26日）丁子朗的Solo位，他向榮仔（余德丞）拋出的每句對白，包括：「你哋主角特別矜貴！」、「我連保護女朋友資格都冇」、「邊個叫我唔係楊過，可惜我連強姦犯都做唔到。」道出了「劇集開拍了，主角不是我」的辛酸，網民亦為兩兄弟決裂大感肉緊，之後在鏡頭前唱跳《共享陽光》的舟仔，將「皮笑肉不笑」狀態演繹到位，網民替其際遇感心痛。
戴祖兒 丁子朗激情過後嗌分手 預告嚟緊仲激
舟仔與小瑜的感情發展亦像過山車般高低起跌，原本打得火熱的舟瑜，因舟仔得悉小瑜為妍妹（伍樂怡）擔任露背替身後出現暗湧；選擇對二人之間問題視而不見的舟仔，以浪漫方式向小瑜求婚逃避失意；就在最甜蜜一刻，小瑜竟提出分手，並聲淚俱下地揭開暗藏二人內心深處的瘡疤：「我每次見你笑到咁就好反胃」、「你最介意唔係我做替身，我畀人唱，而係點解楊過唔係你呀？！」舟仔聽畢亦坦承面對心結：「我恨不得430唔係穿梭機而係時光機，咁我咪可以係楊過咯！」最終二人分手收場。監製爆料指戴祖儀同丁子朗會有更激情場口，在下周播出﹗
對於舟仔事業與愛情同告失意的兩椎心位，網民留言大讚丁丁演技有進步，並普遍認為他與戴祖儀有CP感：「點解會分手架」、「兩個新人算演得不錯了」、「丁子朗及戴祖儀做得好，選角好」、「好有戲味、好感動」、「今晚丁丁做得幾好，睇到我喊咗出嚟」並大讚劇本對白紮實有共鳴：「場戲啲對白寫得好正」、「周仔嘅經歷係好多人嘅寫照，無風無浪嘅人好難明白」。
戴祖儀半裸演出被讚身材好
首度升呢女主角的戴祖儀（Joey）為新劇亦絕對是瞓身演出，除了為伍樂怡飾演的妍妹擔任露背替身外，與丁子朗的親熱場口亦相當纏綿震撼，不少網民留言大讚戴祖儀身型一流、胸部線條完美，兼且對其是否親身上陣作露背演出大感好奇。據知，戴祖儀昨晚的露背戲份確是親身演出，除了拍攝時做足防走光措施外，劇組事後更將穿崩的「防走光衣」部分以CG抹走。而原來丁丁與戴祖儀昨晚的親熱場口只是小兒科，在劇中將戲劇性經歷「三合三離」的二人，下周將會有挑戰眼球的床戲演出，期待指數爆燈。