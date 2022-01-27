青春不要臉｜戴祖儀露波邊搶眼球 預告同丁子朗激情場口挑戰電視尺度

無綫青春喜劇《青春不要臉》第二周劇情直入戲肉，齊輕舟（丁子朗飾）與柳德榮（余德丞飾）藝訓班畢業後，原本舟仔發展較佳，但為了帶愛人溫楚瑜（戴祖儀飾）追星，令榮仔陰差陽錯下成為《神鵰俠侶》男主角。突然被榮仔大幅度拋離的舟仔，原本已不是味兒，之後再因為替女友出頭打人被列入劇組黑名單，事業告急。最終舟仔靠榮仔幫忙，勉強進入兒童組，雖然自此收入穩定，但因與夢想背道而馳，加上與兄弟距離愈拉愈遠，舟仔每天行屍走肉、胡亂花費，女友楚瑜看進眼裡百般滋味﹗