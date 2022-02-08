NFT熱潮｜戴祖儀投資草泥馬NFT火速售罄 一鋪勁賺500萬
NFT的熱潮席捲全球，不少藝人亦都加入戰團，望可於NFT元宇宙等分一杯羹， 除了早前周杰倫推出自家品牌的NFT後，連陳冠希亦宣布即將與The Heart Project合作推出NFT。而香港方面，原來戴祖儀亦是圈中首批低調玩NFT的藝人。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]_nft
一鋪勁賺500萬元
近年興起NFT、元宇宙這些名詞，由加密貨幣衍生出的加密藝術熱潮是近年潮流界最新玩意，任何人都可以透過加密鍵技術，將自家制藝術品上傳並保存，放在網上拍賣，吸引了不少圈中藝人參與。而近日因為演出《青春不要臉》而人氣急升的戴祖儀原來亦是圈中首批低調玩NFT的藝人，日前更有報導指，她有份投資為數6888隻的「草泥馬NFT」，在15分鐘內火速售罄，一鋪勁賺500萬元。
26歲戴祖儀投資有道
其實現年26歲的戴祖儀本身是一位藝術愛好者，除了喜歡收藏藝術品外，更頻頻舉辦展覽，又認為藝術品本身所蘊含的養分已經足以令她滿足。而今次她投資的「草泥馬NFT」成績理想，戴祖儀接受傳媒訪問時直言該project有份參與，但自己只是投資了一部分，所以500萬並非一人袋晒。她又指今個project是同一班志同道合的投資者合作，不是自己一個人的功勞。戴祖儀又表示自己比較負責任，不會因為NFT的project賺了錢便算數，會將賺到的錢繼續投資落個project，希望能夠持續發展。