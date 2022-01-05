青春不要臉｜無綫搵年輕演員擔正洗「老人台」形象 8位主角平均不足26歲
平均年齡不足26歲
無綫新劇《青春不要臉》將於一月十七日首播，是金牌監製潘嘉德夥拍憑《香港愛情故事》為人熟悉的新一代監製林肯的作品。該劇一連十五集、以八十年代無綫藝員訓練班為背景的勵志熱血青春喜劇。潘嘉德及林肯更大膽起用大量年青新演員，除了五位主角余德丞（32歲）、丁子朗（24歲）、劉穎鏇（24歲）、戴祖儀（26歲）及伍樂怡（28歲）是首度擔正外，林正峰（27歲）、游嘉欣（21歲）及孔德賢（24歲）亦在劇中佔戲甚重，八位年青主角平均年齡不足26歲，聽落都好青春！除了年紀夠晒輕，主角們色彩繽紛、集合集體回憶及浮誇於一身的造型亦是亮點之一，青春活力兼而有之！
監製給余德丞開出四大條件
劇組日前發布了《青春不要臉》首輪宣傳照，重點圍繞四大年青男主角，分別為慵懶軟弱笨小孩柳德榮（余德丞Dickson飾）、熱血愛追夢、為原則堅持到底的齊輕舟（丁子朗飾）、自視過高又帶點才華的騎呢男許士賓（林正峰飾），以及書生型好好先生路其中（孔德賢）。自小生成是肥仔的德榮，不但好食懶飛、且意志力薄弱，長大後一事無成、只顧追星…；機緣巧合下，德榮在短期內暴瘦肥仔變靚仔，及後在好友輕舟鼓勵下齊齊考入訓練班。早年因踢波期間昏迷的Dickson，曾在無綫節目《Mean Talk》中透露事後一直被標籤，沒有監製願意冒險；幸好最終Dickson遇上了「乜都夠膽試」的林肯及潘嘉德，二人看中Dickson外型俊朗，是「TVB年青演員最好樣一位」，故此很快落實起用他做男主角，並給Dickson開出四大條件—學好做戲、聞氫氣、有充足睡眠及擊退黑眼圈，Dickson笑言：「佢哋首先要我學好做戲，我哋埋位之前圍讀咗好多次，阿肯同德哥都畀咗好多寶貴意見我，加上我嘅拍檔同屋企人都有幫我一齊圍讀，所以都練習咗好多次，好多謝大家嘅付出。另外兩位監製都有叫我聞多啲氫氣，幫助排走毒素，同有充足嘅睡眠，因為佢哋想我整細番個黑眼圈。」
丁子朗一出場就除衫
與德榮相反、自小擁有鐵一般意志的齊輕舟（丁子朗飾），自小為了增高無所不用其極，且為人聰明、努力、熱血兼完美主義，但卻因為某些執念，令其星途及情路一度受阻…舟仔在劇中是熱愛功夫的李小龍狂迷，為了增強角色說服力，丁丁除自動自覺減磅增肌打造屈「肌」Body外，更跟隨公司武指日操夜操：「都係學拉筋同踢腿等，開拍前不斷咁練咗一個月度，我啲筋本身唔係特別鬆，要武指不斷陪我拉、拉到鬆為止、咁踢腳先踢到高同靚。都好開心有咁嘅時間去畀我準備呢個角色。」丁丁又笑指有為自己自訂「特別口音」：「希望大家聽得出個分別。」他又指監製沒有要求他操腹，是他自己要求自己：「呢套戲我一出場就要除衫，要做倒吊SIT UP，咁冇理由核突架嘛。」
林正峰破例『裸顏』演出
至於林正峰與孔德賢亦同樣接獲特別任務，由於正峰劇中角色是搞笑擔當，為了增加騎呢感，兩位監製要求正峰「除咗副眼鏡」，正峰謂：「其實我身邊啲工作人員成日提我唔好除眼鏡，話我戴眼鏡好睇啲；所以今次可以話係摒除心理障礙、破例『裸顏』演出，希望觀眾會接受到啦。」至於飾演靈感不絕幕後精英的孔德賢，則獲下令「減肌」：「因為我試鏡時都幾大隻吓，咁監製覺得同個角色唔係咁夾；不過佢哋都有幫我度身訂造咗一個造型，就係Rambo喇。」