青春不要臉｜無綫搵年輕演員擔正洗「老人台」形象　8位主角平均不足26歲

無綫不時被網民指劇集的小生花旦年紀大，就連作風低調的大股東黎瑞剛亦曾公開批評節目老化，要急須全面改革，務求擺脫根深柢固的「老人台」形象，所以近年無綫推出的新劇《青春本我》、《十月初五的月光》、《愛上我的衰神》等都起用新人，而將於一月十七日首播的《青春不要臉》亦大膽用上大量年青新演員，8位主角平均年齡不足26歲，聽落都好青春！