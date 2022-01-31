青春不要臉 角色原型

青春不要臉｜角色原型：伍樂怡影射三個阿姐 余德丞係梁朝偉定劉德華？

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撰文：東方新地

TVB劇集《青春不要臉》以1980年代的香港電視行業作為故事情景，劇中若干 角色原型 亦以當時的電視台藝員作為藍本，當中兩位男主角余德丞飾演的柳德榮與丁子朗飾演的齊輕舟，不難理解是劉德華以及周星馳的化身。但原來另一方面，女主角伍樂怡所飾演的姜之妍，原來係三個「阿姐級」的混合體！至於劇中其他訓練班同學、電視台幕後高層，亦各有角色原型！

青春不要臉 角色原型
《青春不要臉》角色原型：1981-82年無綫訓練班學員：1）徐錦江｜2）黃耀明｜3）樓南光｜4）呂良偉｜5）駱應鈞｜6）吳鎮宇｜7）李子雄｜8）陶大宇｜9）吳啟華｜10）劉青雲｜11）廖啟智｜12）廖偉雄｜13）張兆輝｜14）關禮𠎀｜15）歐陽震華，至於周星馳就係1982年第11期藝員訓練班（圖片來源：資料圖片）

伍樂怡 飾 姜之妍「妍妹」影射陳玉蓮、翁美玲&汪明荃

伍樂怡飾演姜之妍是一名從英國回流的電視台花旦，個性善良單純、天真可愛、平易近人，是個充滿暖意的傻大姐。姜之妍在劇集初段登場就已經係《天龍八部》入面嘅王語嫣（陳玉蓮飾），又做埋小龍女；及後又扮阿姐汪明荃賣「床褥廣告」；而且仲參選《射鵰英雄傳》試鏡扮埋黃蓉翁美玲，的確係集三大美人於一身㗎！

伍樂怡影射翁美玲。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
伍樂怡影射翁美玲。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
伍樂怡影射陳玉蓮。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
伍樂怡影射陳玉蓮。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
伍樂怡影射汪明荃。（圖片來源：IG圖片/廣告截圖）
伍樂怡影射汪明荃。（圖片來源：IG圖片/廣告截圖）

余德丞 飾 柳德榮 角色原型係梁朝偉劉德華混合體

余德丞飾演的柳德榮被指影射劉德華加梁朝偉，是齊輕舟（丁子朗飾）的好兄弟，與其一同進入藝員訓練班，也是姜之雁（劉穎鏇飾）的歡喜冤家，與她及姜之妍（伍樂怡飾）均有感情線。齋見個名，好明顯就係影射劉德華，加埋佢有扮「楊過」，更加係冇 理解錯！不過佢同時又係影射周星馳的齊輕舟好兄弟，似乎都影射緊梁朝偉啵！

余德丞影射劉德華。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
余德丞影射劉德華。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
兄弟情，似足梁朝偉同周星馳，當年二人又係約定一齊投考訓練班，不過入圍就係一前一後，唔係同期。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
兄弟情，似足梁朝偉同周星馳，當年二人又係約定一齊投考訓練班，不過入圍就係一前一後，唔係同期。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）

丁子朗 飾 齊輕舟「舟仔」 角色原型影射 周星馳

丁子朗劇中飾演星途不濟、懷才不遇、一直寂寂無名的「舟仔」齊輕舟，明顯參考周星馳，更重演了星爺多個角色造型，也是一名李小龍迷。

丁子朗角色影射周星馳。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
丁子朗角色影射周星馳。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）

戴祖儀 飾 溫楚瑜角色原型影射「大笑姑婆」吳君如

戴祖儀飾演的溫楚瑜是一名星二代，卻透過投考藝訓班入行，是個爽快決斷的女漢子。受到舟的啟發而變得愛笑，造就了大笑姑婆和傻大姐的形象。其父在娛樂園甚有地位，自小便以立志投身演藝行業。

林正峰 飾演 許士賓 影射許紹雄及吳孟達

林正峰的角色名叫「許士賓」，以陸小鳳配角上位，紅到台灣後，在結局周變成「爛賭鬼」欠下一身賭倩，角色原型參考了吳孟達及許紹雄兩個綠葉王的演藝軌迹。

（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
林正峰飾演嘅許士賓正正影射許紹雄（賓士雄）（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
呢場「綺夢」，冇得抵賴喇啩？（圖片來源：TVB截圖）
呢場「綺夢」，冇得抵賴喇啩？（圖片來源：TVB截圖）

劉穎鏇 飾 姜之雁角色原型張曼玉

劉穎鏇飾演的姜之雁（Peggie）被指影射張曼玉（Maggie），姜之雁從英國回流香港，透過參選港姐得到亞軍入行，性格外剛內柔，為了保護自己而變得生人勿近，討厭別人以貌取人，為撕掉「花瓶」標籤而努力。

直頭一模一樣啦！（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
直頭一模一樣啦！（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）

鄒兆霆飾嘅莊之賢角色原型影射吳鎮宇

鄒兆霆的角色與「齊輕舟」拍檔合演「黑白殭屍」，他的角色曾患有斜視、後康復，角色原型參考了傳說初出道「鬥雞眼」的吳鎮宇。

（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
鄒兆霆飾演嘅莊之賢影射吳鎮宇。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）

鍾志光角色 原型影射 吳君如爸爸「東叔」夏春秋

（圖片來源：IG圖片/吳君如FaceBook）
鍾志光在劇中飾演戴祖儀爸爸，好明顯就係影射緊吳君如爸爸夏春秋啦！（圖片來源：IG圖片/吳君如FaceBook）

吳天佑飾「葉鎮煌」角色影射湯鎮業

（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
吳天佑飾演嘅葉鎮煌影射湯鎮業。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）

孔德賢 飾演路其中 角色影射杜琪峯

由幕前轉幕後的訓練班學員，影射與李國麟同期的大導演杜琪峯。

（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
孔德賢嘅角色路其中影射杜琪峯。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）

謝可逸飾演「老大」楊子萬 影射 萬梓良

（圖片來源：TVB截圖）
謝可逸飾演嘅楊子萬影射萬梓良。（圖片來源：TVB截圖）

資料來源：東方新地圖片來源：[email protected][email protected](official)、[email protected] Drama Channel、《青春不要臉》劇照、新傳媒照片庫、藝人IG、TVB節目截圖

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