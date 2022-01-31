青春不要臉｜角色原型：伍樂怡影射三個阿姐 余德丞係梁朝偉定劉德華？

TVB劇集《青春不要臉》以1980年代的香港電視行業作為故事情景，劇中若干 角色原型 亦以當時的電視台藝員作為藍本，當中兩位男主角余德丞飾演的柳德榮與丁子朗飾演的齊輕舟，不難理解是劉德華以及周星馳的化身。但原來另一方面，女主角伍樂怡所飾演的姜之妍，原來係三個「阿姐級」的混合體！至於劇中其他訓練班同學、電視台幕後高層，亦各有角色原型！