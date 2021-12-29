青春不要臉｜回到80年代電視圈新劇角色宣傳片曝光 最新造型逐個捉

以80年代電視圈為背景的無綫新劇《青春不要臉》即將於1月17日（星期一）晚上8時半開播，近日劇中兩位男主角余德丞和丁子朗的角色宣傳片曝光，其中余德丞飾演的柳德榮，被指影射劉德華加梁朝偉，丁子朗飾演的齊輕舟，則被指影射周星馳，兩人同樣出身自80年代無綫藝員訓練班，在最近曝光的角色宣傳片中，就可以見到余德丞和丁子朗都極力復刻幾位巨星當年的造型和特點！