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青春不要臉｜回到80年代電視圈新劇角色宣傳片曝光 最新造型逐個捉

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撰文：東方新地

以80年代電視圈為背景的無綫新劇《青春不要臉》即將於1月17日（星期一）晚上8時半開播，近日劇中兩位男主角余德丞和丁子朗的角色宣傳片曝光，其中余德丞飾演的柳德榮，被指影射劉德華加梁朝偉，丁子朗飾演的齊輕舟，則被指影射周星馳，兩人同樣出身自80年代無綫藝員訓練班，在最近曝光的角色宣傳片中，就可以見到余德丞和丁子朗都極力復刻幾位巨星當年的造型和特點！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected](official)、[email protected] Drama Channel、《青春不要臉》劇照、新傳媒照片庫

《青春不要臉》最新角色宣傳片曝光

余德丞 飾 柳德榮

余德丞飾演的柳德榮被指影射劉德華加梁朝偉，是齊輕舟（丁子朗飾）的好兄弟，與其一同進入藝員訓練班，也是姜之雁（劉穎鏇飾）的歡喜冤家，與她及姜之妍（伍樂怡飾）均有感情線。

柳德榮透過投考藝訓班入行，自以為聰明，其實是個憨厚善良、樂天知命的笨男孩，有時容易鑽牛角尖，但每當他認定目標，就會排除萬難向著目標直跑。

最近曝光的角色宣傳片中，可以見到余德丞身著格仔恤衫加牛仔褸，充滿80年代的時裝風格。（圖片來源：IG@freedomemories影片截圖）
最近曝光的角色宣傳片中，可以見到余德丞身著格仔恤衫加牛仔褸，充滿80年代的時裝風格。（圖片來源：[email protected]影片截圖）
仲有戴黑超的造型。（圖片來源：IG@freedomemories）
仲有戴黑超的造型。（圖片來源：[email protected]
但除眼鏡後來個close up，就見到他的黑眼圈和眼袋非常大！（圖片來源：IG@freedomemories）
但除眼鏡後來個close up，就見到他的黑眼圈和眼袋非常大！（圖片來源：[email protected]
之後手上揸住部即影即有相機，繼續chok。（圖片來源：IG@freedomemories）
遠鏡都見到佢兩隻熊貓眼，手上揸住部即影即有相機，繼續chok。（圖片來源：[email protected]
每個close up鏡頭余德丞都會變身熊貓。（圖片來源：IG@freedomemories）
每個close up鏡頭余德丞都會變身熊貓。（圖片來源：[email protected]
影片介紹他的角色是出身自1982年藝員訓練班的柳德榮。（圖片來源：IG@freedomemories）
影片介紹他的角色是出身自1982年藝員訓練班的柳德榮。（圖片來源：[email protected]
不過現實中劉德華其實出身自1981年藝員訓練班，而梁朝偉和周星馳則是出自1982年藝員訓練班。（圖片來源：IG@freedomemories）
不過現實中劉德華出身自1981年藝員訓練班，而梁朝偉和周星馳則是出自1982年藝員訓練班。（圖片來源：[email protected]
全身都係牛仔裝！（圖片來源：IG@freedomemories）
全身都係牛仔裝！（圖片來源：[email protected]

丁子朗 飾 齊輕舟

丁子朗劇中飾演星途不濟、懷才不遇、一直寂寂無名的「舟仔」齊輕舟，明顯參考周星馳，更重演了星爺多個角色造型，也是一名李小龍迷，劇中他也是溫楚瑜（戴祖儀飾）的男友。

齊輕舟透過投考藝訓班入行，個性風趣幽默，自信且不甘平凡，矢志要活得精彩，懂得把握和創造機會。屢敗屢戰，確信能夠勝過命運。

在角色宣傳片中，丁子朗一路聽住歌一路搖擺。（圖片來源：IG@freedomemories）
在角色宣傳片中，丁子朗一路聽住歌一路搖擺。（圖片來源：[email protected]
手上拎住一部walkman。（圖片來源：IG@freedomemories）
手上拎住一部walkman。（圖片來源：[email protected]
丁子朗劇中角色影射周星馳，也是一名李小龍迷，因此有不少模仿李小龍的經典小動作。（圖片來源：IG@freedomemories）
丁子朗劇中角色影射周星馳，也是一名李小龍迷，因此有不少模仿李小龍的經典小動作。（圖片來源：[email protected]
仲有向後摸頭髮的動作。（圖片來源：IG@freedomemories）
仲有向後摸頭髮的動作。（圖片來源：[email protected]
仲要吹住口哨！（圖片來源：IG@freedomemories）
仲要吹住口哨！（圖片來源：[email protected]
造型是白T恤、牛仔褲加藍色風褸。（圖片來源：IG@freedomemories）
造型是白T恤、牛仔褲加藍色風褸。（圖片來源：[email protected]

劇中三位女主角

劉穎鏇 飾 姜之雁

劉穎鏇飾演的姜之雁（Peggie）被指影射張曼玉（Maggie），姜之雁從英國回流香港，透過參選港姐得到亞軍入行，性格外剛內柔，為了保護自己而變得生人勿近，討厭別人以貌取人，為撕掉「花瓶」標籤而努力。

劉穎鏇劇中角色雖然有泳裝又有Deep V造型，但似乎走玉女路線，造型不及戴祖儀及伍樂怡多變。（圖片來源：YouTube@TVB(official)影片截圖）
劉穎鏇劇中角色雖然有泳裝又有Deep V造型，但似乎走玉女路線，造型不及戴祖儀及伍樂怡多變。（圖片來源：[email protected](official)影片截圖）
新人劉穎鏇飾演選美出身的張曼玉。（圖片來源：青春不要臉預告@TVB 截圖）
劉穎鏇飾演的姜之雁（Peggie）被指影射選美出身的張曼玉（Maggie）。（圖片來源：[email protected](official)影片截圖）
張曼玉曾在1983年18歲時參加「香港小姐」選美，並獲得亞軍及最上鏡小姐獎。（圖片來源：新傳媒照片庫）
張曼玉曾在1983年18歲時參選香港小姐，並獲得亞軍及最上鏡小姐獎，而劉穎鏇本身亦是2016年港姐亞軍。（圖片來源：新傳媒照片庫）

戴祖儀 飾 溫楚瑜

戴祖儀飾演的溫楚瑜是一名星二代，卻透過投考藝訓班入行，是個爽快決斷的女漢子。受到舟的啟發而變得愛笑，造就了大笑姑婆和傻大姐的形象。其父在娛樂園甚有地位，自小便以立志投身演藝行業。

劇中飾演星二代的戴祖儀多個造型都相當青春。（圖片來源：YouTube@TVB(official)影片截圖）
劇中飾演星二代的戴祖儀多個造型都相當青春。（圖片來源：[email protected](official)影片截圖）
呢個似乎是譚玉瑛姐姐的「烏卒卒」 造型！（圖片來源：YouTube@TVB(official)影片截圖）
呢個似乎是譚玉瑛姐姐的「烏卒卒」 造型！（圖片來源：[email protected](official)影片截圖）
仲有喊戲。（圖片來源：YouTube@TVB(official)影片截圖 ）
仲有喊戲。（圖片來源：[email protected](official)影片截圖 ）

伍樂怡 飾 姜之妍

伍樂怡飾演姜之妍是姜之雁的姐姐，是一名從英國回流的電視台花旦，個性善良單純、天真可愛、平易近人，是個充滿暖意的傻大姐。待人溫柔體貼，但因太年輕入行，長期受保護，導致缺乏基本生活技能。

伍樂怡劇中有機會演小龍女，造型都好有仙氣！（圖片來源：YouTube@TVB(official)影片截圖）
伍樂怡劇中有機會演小龍女，造型都好有仙氣！（圖片來源：[email protected](official)影片截圖）
仲有瑪麗蓮夢露造型，但性感不足。（圖片來源：YouTube@TVB(official)影片截圖）
仲有瑪麗蓮夢露造型，但性感不足。（圖片來源：[email protected](official)影片截圖）

《青春不要臉》故事大綱

榮和舟一起考入藝員訓練班，並結識了香港小姐雁、「星二代」瑜和一班好同學。眾人約定不要變成自私的大人們，立誓：「誰人率先走紅，就要關照對方，否則退出幕前！」。榮一直追隨舟背後，誰料因緣際遇，本來屬於舟的機會落在榮身上，兩人交換了星途，榮成為當紥小生，舟就面臨被公司解約。榮遵守約定關照舟，舟表面接受但心生嫌隙，原來他們的初心已經不知不覺被殘酷的現實磨滅，他們已經成為最不想成為的大人……

余德丞飾演「柳德榮」，入行不久受力棒，劇中重現了劉德華的楊過造型，角色亦有梁朝偉的影子，相反一同入行的好友「齊輕舟」就只能做兒童節目主持⋯⋯（圖片來源：青春不要臉預告@TVB 截圖）
余德丞飾演的柳德榮重現了劉德華的楊過造型，角色亦有梁朝偉的影子。（圖片來源：[email protected](official)影片截圖）
32歲的余德丞，飾演20出頭的訓練班學員。（圖片來源：青春不要臉預告@TVB 截圖）
32歲的余德丞，飾演20出頭的訓練班學員。（圖片來源：[email protected](official)影片截圖）
丁子朗飾演年輕版星爺，另外還有《蓋世豪俠》的造型。（圖片來源：青春不要臉預告@TVB 截圖）
丁子朗飾演年輕版星爺，另外還有《蓋世豪俠》的造型。（圖片來源：[email protected](official)影片截圖）
丁子朗飾演的舟仔要拍兒童節目。（圖片來源：YouTube@TVB(official)影片截圖）
要拍兒童節目。（圖片來源：[email protected](official)影片截圖）
重演星爺凌凌漆造型，實在有少少尷尬。（圖片來源：青春不要臉預告@TVB 截圖）
重演星爺凌凌漆造型，實在有少少尷尬。（圖片來源：[email protected](official)影片截圖）
（圖片來源：青春不要臉預告@TVB 截圖）
又扮埋星爺版李小龍。（圖片來源：[email protected](official)）
青春不要臉｜回到80年代電視圈新劇角色宣傳片曝光 最新造型逐個捉
此外劇中還有孔德賢、游嘉欣和林正峰。（圖片來源：[email protected](official)）
青春不要臉｜回到80年代電視圈新劇角色宣傳片曝光 最新造型逐個捉
劇中又以CG後期製作技術，讓經典電視明星與本劇演員做「對手戲」。（圖片來源：[email protected](official)）
《青春不要臉》將於1月17日（星期一）晚上8時半開播。（圖片來源：《青春不要臉》劇照）
《青春不要臉》將於1月17日（星期一）晚上8時半開播。（圖片來源：《青春不要臉》劇照）

即睇《青春不要臉》預告：

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