青春不要臉｜回到80年代電視圈新劇角色宣傳片曝光 最新造型逐個捉

以80年代電視圈為背景的無綫新劇《青春不要臉》即將於1月17日（星期一）晚上8時半開播，近日劇中兩位男主角余德丞和丁子朗的角色宣傳片曝光，其中余德丞飾演的柳德榮，被指影射劉德華加梁朝偉，丁子朗飾演的齊輕舟，則被指影射周星馳，兩人同樣出身自80年代無綫藝員訓練班，在最近曝光的角色宣傳片中，就可以見到余德丞和丁子朗都極力復刻幾位巨星當年的造型和特點！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected](official)、[email protected] Drama Channel、《青春不要臉》劇照、新傳媒照片庫
《青春不要臉》最新角色宣傳片曝光
余德丞 飾 柳德榮
余德丞飾演的柳德榮被指影射劉德華加梁朝偉，是齊輕舟（丁子朗飾）的好兄弟，與其一同進入藝員訓練班，也是姜之雁（劉穎鏇飾）的歡喜冤家，與她及姜之妍（伍樂怡飾）均有感情線。
柳德榮透過投考藝訓班入行，自以為聰明，其實是個憨厚善良、樂天知命的笨男孩，有時容易鑽牛角尖，但每當他認定目標，就會排除萬難向著目標直跑。
丁子朗 飾 齊輕舟
丁子朗劇中飾演星途不濟、懷才不遇、一直寂寂無名的「舟仔」齊輕舟，明顯參考周星馳，更重演了星爺多個角色造型，也是一名李小龍迷，劇中他也是溫楚瑜（戴祖儀飾）的男友。
齊輕舟透過投考藝訓班入行，個性風趣幽默，自信且不甘平凡，矢志要活得精彩，懂得把握和創造機會。屢敗屢戰，確信能夠勝過命運。
劇中三位女主角
劉穎鏇 飾 姜之雁
劉穎鏇飾演的姜之雁（Peggie）被指影射張曼玉（Maggie），姜之雁從英國回流香港，透過參選港姐得到亞軍入行，性格外剛內柔，為了保護自己而變得生人勿近，討厭別人以貌取人，為撕掉「花瓶」標籤而努力。
戴祖儀 飾 溫楚瑜
戴祖儀飾演的溫楚瑜是一名星二代，卻透過投考藝訓班入行，是個爽快決斷的女漢子。受到舟的啟發而變得愛笑，造就了大笑姑婆和傻大姐的形象。其父在娛樂園甚有地位，自小便以立志投身演藝行業。
伍樂怡 飾 姜之妍
伍樂怡飾演姜之妍是姜之雁的姐姐，是一名從英國回流的電視台花旦，個性善良單純、天真可愛、平易近人，是個充滿暖意的傻大姐。待人溫柔體貼，但因太年輕入行，長期受保護，導致缺乏基本生活技能。
《青春不要臉》故事大綱
榮和舟一起考入藝員訓練班，並結識了香港小姐雁、「星二代」瑜和一班好同學。眾人約定不要變成自私的大人們，立誓：「誰人率先走紅，就要關照對方，否則退出幕前！」。榮一直追隨舟背後，誰料因緣際遇，本來屬於舟的機會落在榮身上，兩人交換了星途，榮成為當紥小生，舟就面臨被公司解約。榮遵守約定關照舟，舟表面接受但心生嫌隙，原來他們的初心已經不知不覺被殘酷的現實磨滅，他們已經成為最不想成為的大人……
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