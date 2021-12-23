青春本我｜吳若希演mean爆Miss 罰學生Hugo又舌戰校長鄧梓峰
《青春本我》集《聲夢傳奇》學員於一身的青春校園劇，除了有吳業坤和JW王灝兒飾演阿Sir同主任之外，吳若希亦在《青春本我》中擔演老師，劇中飾演一名mean爆又經常黑面的Miss Yim，只求學生求分數的教學理念之下，成為學生們不受歡迎的老師，不但同學生們好有火花，更同校長鄧梓峰舌戰﹗
文：東方新地｜圖：《青春本我》官方圖片
《青春本我》第四集主角落在吳若希飾演的Miss Yim及Hugo（黃奕斌）飾演的「跳舞網紅」身上。吳若希飾演的Miss Yim是一名十分著重學生分數的老師，除了會表揚高分學生外，更會點名斥責低分學生，一早已令學生們大感壓力。
Hugo上堂睇手機被吳若希罰
熱愛跳舞Hugo卻毋懼嚴師吳若希飾演的Miss Yim，更於上堂考試期間用手機欣賞自己的跳舞短片，結果與Miss Yim陷爭執，事件驚動鄧梓峰飾演的校長、Hugo媽咪（黎燕珊飾）及輔導心理學家兼老師Miss Wong（JW飾），Hugo更被懷疑患有ADHD（專注力失調及過度活躍症）。
吳若希全程黑面演戲有難度
吳若希對這次玩突破全程黑起塊臉做戲，感覺相當新鮮、有難度但又好有挑戰性。觀乎劇組發布的最新劇照，吳若希飾演的Miss Yim與平時形象判若兩人，眼神凌厲有氣勢之餘，加上服裝造型甚有「女王」風範，讓人望而生畏！談到拍攝難忘事，吳若希笑謂：「有一場同鄧梓峰嘅戲，因為啲對白要講得好快之餘，又要好mean，又要強調某啲字眼，都有啲難度。」
吳若希大讚Hugo處男劇表現
吳若希表示自己雖著重小朋友學業成績，但與虎媽仍有一段相當大距離，吳若希話：「我自己都好緊張小朋友成績，但都係盡力就算，唔會強求。」她又大讚初次拍劇的Hugo好有拍劇sense：「Hugo好有talent，我都幾喜歡。」