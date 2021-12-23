青春本我｜吳若希演mean爆Miss 罰學生Hugo又舌戰校長鄧梓峰

《青春本我》集《聲夢傳奇》學員於一身的青春校園劇，除了有吳業坤和JW王灝兒飾演阿Sir同主任之外，吳若希亦在《青春本我》中擔演老師，劇中飾演一名mean爆又經常黑面的Miss Yim，只求學生求分數的教學理念之下，成為學生們不受歡迎的老師，不但同學生們好有火花，更同校長鄧梓峰舌戰﹗