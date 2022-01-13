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青春本我｜姚焯菲表白慘食檸檬 吳業坤終於恨到同Chantel合唱

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撰文：東方新地

《青春本我》姚焯菲飾演性格怕醜的學生，在第六集（16日）劇情集中在她身上。劇中姚焯菲對飾演徐Sir的朱敏瀚有愛慕之情，今集劇情有突破性發展，姚焯菲向朱敏瀚表白﹗姚焯菲的第二首單曲《靈魂伴侶》完整版將在今集《青春本我》內首播，而MV中竟然有死忠粉絲吳業坤出現，網民即笑坤哥終於恨到﹗

文：東方新地｜圖：《青春本我》劇照、《靈魂伴侶》MV截圖

青春本我｜姚焯菲暗戀朱敏瀚

《青春本我》第六集劇情集中在姚焯菲身上，愛幻想兼經常活在漫畫世界的姚焯菲，趁著參與課外活動期間，鼓起勇氣向暗戀對象徐Sir （朱敏瀚飾）表白，可惜遭徐Sir斷言拒絕，大受打擊的姚焯菲隨即陷入分不清現實與漫畫世界的危機。

Chantel今集鼓起勇氣告白，可惜慘食檸檬，個樣幾慘慘豬﹗（圖片來源：《青春本我》劇照）
Chantel今集鼓起勇氣告白，可惜慘食檸檬，個樣幾慘慘豬﹗（圖片來源：《青春本我》劇照）
姚焯菲在《青春本我》暗約徐Sir（朱敏瀚）。（圖片來源：《青春本我》劇照）
姚焯菲在《青春本我》暗戀徐Sir（朱敏瀚）。（圖片來源：《青春本我》劇照）

姚焯菲情詩流出的秘密亦會於今集揭曉，受到多重打擊下的姚焯菲情緒爆煲，更激動大罵同學：「你哋全部都係衰人！」姚焯菲連環爆seed，相當考演技﹗

姚焯菲向朱敏瀚表白慘遭拒絕，心情大受打擊﹗（圖片來源：《青春本我》截圖）
姚焯菲向朱敏瀚表白慘遭拒絕，心情大受打擊﹗（圖片來源：《青春本我》截圖）
姚焯菲在劇中把怒氣遷怒同學，爆seed鬧同學﹗呢場是吳業坤（左）首次同姚焯菲同場﹗（圖片來源：《青春本我》截圖）
姚焯菲在劇中把怒氣遷怒同學，爆seed鬧同學﹗呢場是吳業坤（左）首次同姚焯菲同場﹗（圖片來源：《青春本我》截圖）
JW飾演Miss Wong同吳業坤飾演的葉Sir﹗（圖片來源：《青春本我》截圖）
JW飾演Miss Wong同吳業坤飾演的葉Sir﹗（圖片來源：《青春本我》截圖）
姚焯菲嬲豬﹗（圖片來源：《青春本我》截圖）
姚焯菲嬲豬﹗（圖片來源：《青春本我》截圖）

坤哥Chantel隔空對唱《戀愛預告》

有「國民初戀」之稱的姚焯菲，其新歌《靈魂伴侶》完整版本將於今集《青春本我》首播，歌詞及曲風均充滿少女情懷，非常適合Sweet到爆的姚焯菲。而30秒的《靈魂伴侶》預告版本早前推出後，即引起網友熱烈討論，不少人留言大讚，並熱熾期待完整版本播放：「非常好聽！」、「真係甜美可愛」、「一首很好聽及有感情的歌，直接帶出清澈純真幻想愛情的歌，期待全首歌的發布」、「呢首歌必大熱」，並高呼姚焯菲是「初戀女神」。而曾自稱是姚焯菲忠粉的吳業坤，亦將「奉旨」與Chantel隔空對唱《戀愛預告》，羨煞旁人。

忠粉吳業坤終於有機會同Chantel隔空對唱《戀愛預告》。（圖片來源：《青春本我》劇照）
忠粉吳業坤終於有機會同Chantel隔空對唱《戀愛預告》。（圖片來源：《青春本我》劇照）
Chantel因為表白遭拒絕，一直愁眉苦臉﹗（圖片來源：《青春本我》劇照）
Chantel因為表白遭拒絕，一直愁眉苦臉﹗（圖片來源：《青春本我》劇照）
今集另一亮點是吳業坤與JW在劇中將關係大躍進，兩人更一起睇日出。（圖片來源：《青春本我》劇照）
今集另一亮點是吳業坤與JW在劇中將關係大躍進，兩人更一起睇日出。（圖片來源：《青春本我》劇照）
Yumi、Chantel同Gigi變咗姊妹淘。（圖片來源：《青春本我》劇照）
Yumi、Chantel同Gigi變咗姊妹淘。（圖片來源：《青春本我》劇照）
Aska同Windy和好如初，仲翹到實返學。（圖片來源：《青春本我》劇照）
Aska同Windy和好如初，仲翹到實返學。（圖片來源：《青春本我》劇照）
Windy同Sherman都破咗冰。（圖片來源：《青春本我》劇照）
Windy同Sherman都破咗冰。（圖片來源：《青春本我》劇照）

Chantel新歌《靈魂伴侶》30秒預告版

姚焯菲在MV中同朱敏瀚以民初打扮現身，原來是她的幻想世界中出現。（圖片來源：《靈魂伴侶》MV截圖）
姚焯菲在MV中同朱敏瀚以民初打扮現身，原來是她的幻想世界中出現。（圖片來源：《靈魂伴侶》MV截圖）
在《青春本我》中的姚焯菲愛幻想，其個性MV中呈現出來﹗（圖片來源：《靈魂伴侶》MV截圖）
在《青春本我》中的姚焯菲愛幻想，其個性MV中呈現出來﹗（圖片來源：《靈魂伴侶》MV截圖）
印有《青春本我》廣告的城巴現已開始行駛直至3月尾。（圖片來源：TVB）
印有《青春本我》廣告的城巴現已開始行駛直至3月尾。（圖片來源：TVB）

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