青春本我｜姚焯菲表白慘食檸檬 吳業坤終於恨到同Chantel合唱

《青春本我》姚焯菲飾演性格怕醜的學生，在第六集（16日）劇情集中在她身上。劇中姚焯菲對飾演徐Sir的朱敏瀚有愛慕之情，今集劇情有突破性發展，姚焯菲向朱敏瀚表白﹗姚焯菲的第二首單曲《靈魂伴侶》完整版將在今集《青春本我》內首播，而MV中竟然有死忠粉絲吳業坤出現，網民即笑坤哥終於恨到﹗