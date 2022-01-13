青春本我｜姚焯菲表白慘食檸檬 吳業坤終於恨到同Chantel合唱
《青春本我》姚焯菲飾演性格怕醜的學生，在第六集（16日）劇情集中在她身上。劇中姚焯菲對飾演徐Sir的朱敏瀚有愛慕之情，今集劇情有突破性發展，姚焯菲向朱敏瀚表白﹗姚焯菲的第二首單曲《靈魂伴侶》完整版將在今集《青春本我》內首播，而MV中竟然有死忠粉絲吳業坤出現，網民即笑坤哥終於恨到﹗
文：東方新地｜圖：《青春本我》劇照、《靈魂伴侶》MV截圖
青春本我｜姚焯菲暗戀朱敏瀚
《青春本我》第六集劇情集中在姚焯菲身上，愛幻想兼經常活在漫畫世界的姚焯菲，趁著參與課外活動期間，鼓起勇氣向暗戀對象徐Sir （朱敏瀚飾）表白，可惜遭徐Sir斷言拒絕，大受打擊的姚焯菲隨即陷入分不清現實與漫畫世界的危機。
姚焯菲情詩流出的秘密亦會於今集揭曉，受到多重打擊下的姚焯菲情緒爆煲，更激動大罵同學：「你哋全部都係衰人！」姚焯菲連環爆seed，相當考演技﹗
坤哥Chantel隔空對唱《戀愛預告》
有「國民初戀」之稱的姚焯菲，其新歌《靈魂伴侶》完整版本將於今集《青春本我》首播，歌詞及曲風均充滿少女情懷，非常適合Sweet到爆的姚焯菲。而30秒的《靈魂伴侶》預告版本早前推出後，即引起網友熱烈討論，不少人留言大讚，並熱熾期待完整版本播放：「非常好聽！」、「真係甜美可愛」、「一首很好聽及有感情的歌，直接帶出清澈純真幻想愛情的歌，期待全首歌的發布」、「呢首歌必大熱」，並高呼姚焯菲是「初戀女神」。而曾自稱是姚焯菲忠粉的吳業坤，亦將「奉旨」與Chantel隔空對唱《戀愛預告》，羨煞旁人。