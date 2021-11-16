青春本我｜12月極速啟播 姚焯菲簡介洩「師生戀」劇情 網民：唔係坤哥就得
文：東方新地｜圖片來源：TVB facebook片段截圖、藝人IG、聲夢傳奇觀眾評判區@fb
《青春本我》3個月拍攝趕出街
雖然由15位「聲夢」學員擔正演出的TVB青春劇《青春本我》於9月底才開工拍攝，12月初就已經趕住播出。其實在年中《聲夢傳奇》的賽事完結後，一班學員已經合作舉行過一個音樂會，及後又馬不停蹄，個別學員推出自己的音樂作品、廣告，到9月底更合體拍攝新劇，人氣至今有增無減，《青春本我》食住個勢播出亦合情合理。然而，由拍攝到播出至今僅短短三個月，這樣短促的進程實屬TVB少見。一般而言，整個過程大概歷時9個月至年半，部份作品需時更長，例如在2019年5月完成拍攝的《唐人街》，至今依然未有確實的播放日期。
姚焯菲角色介紹有玄機
女主角之一姚焯菲在《青春本我》中飾演的角色叫陳婷，英文名亦叫Chantel。在最新的「預告片中」陳婷的角色簡介為：「性格害羞、愛看漫畫，如《靈魂伴侶》，暗戀校內中文老師」。片段出街後，不少網民都猜測TVB今次有可能大玩「師生戀」劇情，同時亦開始推測「中文老師」到底時誰。鑑於同劇演出的有自認是「小菲象」的吳業坤，加上早前坤哥與姚焯菲一同接受訪問時表現得非常尷尬，部分網民都認為TVB今次可能會一圓坤哥所願。不過，網民似乎唔多喜歡坤哥與姚焯菲飾演一對，更在影片下方留言「唔係暗戀坤哥就得啦」、「咁會搞到個中文老師好黑人憎喎」，似乎唔多討好！
即重溫當日的訪問片段：
中文老師其實是朱敏瀚！
如果現在搜尋《青春本我》的維基百科，大家可能發現資料非常簡陋，人物關係亦極之含糊，最詳細的亦只得女主角炎明熹和姚焯菲，而內容亦與TVB剛悉出的片段資料無分別。但其實在大約半個月之前，網友已經翻出更仔細的資料，包括部分「神秘角色」的描述。而在早前的資料備份得知，坤哥的角色其實是一位「變態老師」，任教性教育，第二集任教期間突然暈倒，由飛行服務隊直升機送院。至於「中文老師」即清楚寫明是朱敏瀚飾演，正如上述影片中預告，朱敏瀚與姚焯菲有大量對手戲，實在令吳業坤相當羨慕！