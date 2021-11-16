青春本我｜12月極速啟播 姚焯菲簡介洩「師生戀」劇情 網民：唔係坤哥就得

由15位「聲夢」學員包括炎明熹和姚焯菲擔正演出的TVB青春劇《青春本我》於9月底10月初才正式拍攝，早前更出現在《無綫節目巡禮2022》的14套新劇名單當中。正當觀眾以為仲要等多一排先睇到炎明熹同姚焯菲嘅演出之時，無綫近日突然宣布《青春本我》將於12月5日正式啟播，雖然正式預告片都仲未有，但TVB都非常佛心，率先推出兩大女主角的「角色簡介」短片讓粉絲止渴，而且內有玄機！

文：東方新地｜圖片來源：TVB facebook片段截圖、藝人IG、聲夢傳奇觀眾評判區@fb