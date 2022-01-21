青春本我｜姚焯菲、炎明熹、鍾柔美合唱歌首播 《#即影即友》大玩少女情懷

《青春本我》上集主角姚焯菲，其新歌《靈魂伴侶》在劇中首播，MV內容跟隨劇情，姚焯菲更幻想身在民初時期，向暗戀男教師朱敏瀚示愛，新歌推出五日觀看次數已逾41萬﹗在最新一集《青春本我》（23日），姚焯菲今次孖炎明熹GiGi及鍾柔美Yumi合唱歌《#即影即友》亦安排在劇中首播，三女rap出少女情懷﹗