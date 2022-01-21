青春本我｜姚焯菲、炎明熹、鍾柔美合唱歌首播 《#即影即友》大玩少女情懷
《青春本我》上集主角姚焯菲，其新歌《靈魂伴侶》在劇中首播，MV內容跟隨劇情，姚焯菲更幻想身在民初時期，向暗戀男教師朱敏瀚示愛，新歌推出五日觀看次數已逾41萬﹗在最新一集《青春本我》（23日），姚焯菲今次孖炎明熹GiGi及鍾柔美Yumi合唱歌《#即影即友》亦安排在劇中首播，三女rap出少女情懷﹗
文：東方新地｜圖：《青春本我》劇照
《青春本我》本周日（23日）晚八點半翡翠台播出第七集！姚焯菲、炎明熹及鍾柔美合唱的新歌《#即影即友》將會首播，為了配合歌曲清新及充滿少女情懷的風格，畫面除了偶爾以即影即有相片呈現三人互動的快樂時光外，更有三人的漫畫版同場「演出」，相當吸睛。三人又會以獨特的「少女甜蜜tone」Rap出友情，期待指數爆燈！
《青春本我》本周日（23日）晚八點半翡翠台播出第七集！姚焯菲、炎明熹及鍾柔美合唱的新歌《#即影即友》將會首播，為了配合歌曲清新及充滿少女情懷的風格，畫面除了偶爾以即影即有相片呈現三人互動的快樂時光外，更有三人的漫畫版同場「演出」，相當吸睛。三人又會以獨特的「少女甜蜜tone」Rap出友情，期待指數爆燈！
Chantel新歌《靈魂伴侶》完整版於上周日在劇中首播後好評不斷，上載5日觀看次數逾41萬。網友留言大讚：「每次聽到Chantel有新歌都會被感動到！」、「聽頭一句，已經唱入咗我心裏面，好似有個好朋友同我講心事，真係好入心！」、「人歌合一，少女情懷，令人勾起不少情竇初開嘅感覺。」
音樂監製Johnny Yim在社交網亦留言大讚Chantel新劇角色「無懈可擊」，並直指新歌《靈魂伴侶》就像為其度身訂造一樣：「李敏導演非常配合Chantel獨有的氣質而構思了這個場景，把這首只能屬於她的歌呈現。Chantel成功賦予這首歌靈魂。」
青春本我｜Felix與火雞吵大鑊
今集的主角是Felix及火雞，劇中兩人貧富懸殊，Felix生活富裕但缺乏家庭溫暖，自幼喪父的火雞與媽媽過著貧窮的生活，二人關係卻很親密。今集兩人互相體驗對方的生活，性格離地的Felix跳出舒適圈，去到火雞簡陋的家借宿，過程笑料百出；另Felix抄火雞功課一事被老師識破，火雞收錢幫人做功課的事情亦因而敗露，火雞陷入被學校開除危機…