青春本我｜ 大結局搞校園祭 炎明熹扮火星女神造返自己 冼靖峰扮熱狗

集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者的無綫全新青春劇《青春本我》，將於2月13日播出大結局，劇情講述所有學生排除萬難成功升Grade舉行校園祭，眾人各出奇謀扮鬼扮馬爭奪最佳造型，當中鄧梓峰與炎明熹都做回自己，分別扮演巴斯光年同火星女神，造型非常神似。