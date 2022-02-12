青春本我｜ 大結局搞校園祭 炎明熹扮火星女神造返自己 冼靖峰扮熱狗
集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者的無綫全新青春劇《青春本我》，將於2月13日播出大結局，劇情講述所有學生排除萬難成功升Grade舉行校園祭，眾人各出奇謀扮鬼扮馬爭奪最佳造型，當中鄧梓峰與炎明熹都做回自己，分別扮演巴斯光年同火星女神，造型非常神似。
《青春本我》校長一飛衝天
是集亮點當然是眾人「校園祭」造型，先說在劇中飾演校長的鄧梓峰，曾多次被指與動畫人物「巴斯光年」撞樣的他，於校園祭穿太空裝上陣，神還原巴斯光年，噱頭十足！鄧梓峰接受訪問時表示：「我覺得呢個Look係好英偉嘅一個太空人，因為天氣凍，呢件類似膠袋嘅衫，相當保暖，所以好啱用，尤其拍到半夜兩、三點嘅時候，係好使好用。
炎明熹最入形入格
至於Gigi炎明熹、Chantel姚焯菲及Yumi鍾柔美等戲中學生，齊齊以Cosplay打扮現身，有「火星女神」之稱的炎明熹穿上銀色緊身衣、畫了銀色唇膏及戴了尖耳的她，型爆地向鏡頭展示《星空奇遇記》的「冼樸」招牌手勢，化身「真．火星女神」。
麥秋成晒舞技
有「國民初戀」之稱的Chantel則繼續甜美風，一身純白天使造型、加上小翅膀及光環頭箍，化身甜美愛神發放《戀愛預告》。Yumi則化身童話故事角色「小紅帽」，配以紅色披肩型格十足！至於其他師生造型亦十分精彩，朱敏瀚穿上民初衫扮徐志摩，麥秋成化身李小龍，陳苑澄（Tania）則以瑪麗蓮夢露造型亮相，麥秋成和Tania更會在校園祭內大晒舞技，引領一眾學生起舞，場面精彩！