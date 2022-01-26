青春本我｜推出限量紀念冊 炎明熹寫感性長文 姚焯菲Yumi等可愛學生照曝光

青春劇《青春本我》集合《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者，成功引起話題。為了紀念美好回憶《青春本我》推出同名紀念冊，更引發搶購潮，不少網友在社交網「哭訴」一書難求，為了滿足一眾劇迷，劇組現正趕印第二版。