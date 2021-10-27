青春本我｜超強客串陣容拱照聲夢 錢嘉樂 湯盈盈夫妻檔 鄭伊健都有份？

《無綫節目巡禮2022》14套新劇中，其中令人頗為期待的有李敏執導編審、彭幼芳監製之青春校園劇《青春本我》，劇集10月初正式開機，除了眾所周知的15位聲夢學員，其他參演演員亦逐漸曝光，除了錢嘉樂和湯盈盈再度夫妻檔，有傳連鄭伊健都有份！

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