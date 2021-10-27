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青春本我｜超強客串陣容拱照聲夢 錢嘉樂 湯盈盈夫妻檔 鄭伊健都有份？

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撰文：東方新地

《無綫節目巡禮2022》14套新劇中，其中令人頗為期待的有李敏執導編審、彭幼芳監製之青春校園劇《青春本我》，劇集10月初正式開機，除了眾所周知的15位聲夢學員，其他參演演員亦逐漸曝光，除了錢嘉樂和湯盈盈再度夫妻檔，有傳連鄭伊健都有份！

圖片來源：無綫娛樂新聞台片段截圖、[email protected][email protected][email protected]、聲夢傳奇觀眾評判區@fb

《青春本我》鄭伊健重操故業演Matt Sir？

劇集背景圍繞校園內發生，情竇初開的甜蜜滋味、分別的離愁別緒亦融入歌舞元素，多達15位「聲夢」學員上陣，無綫高層曾志偉和王祖藍都極其重視，重金邀請李敏執導編審，更邀請多位重量級藝人客串，其中錢嘉樂和湯盈盈亦相隔21年後銀幕前再合作，而在「聲夢傳奇觀眾評判區」討論區有人將《青春本我》在維基演員表po出，竟然有一欄寫上鄭伊健飾演飛行服務隊主任Matt Sir、亦即2005年擔演劇集《隨時候命》的角色，令人十分驚喜！

鄭伊健當年在《隨時候命》飾演型仔Matt Sir。（圖片來源：《隨時候命》劇照）
鄭伊健當年在《隨時候命》飾演型仔Matt Sir。（圖片來源：《隨時候命》劇照）
有網民貼出一張來至維基的截圖，除了《青》劇已知的陣容，竟然加入了吳業坤飾演變態老師和鄭伊健飾演的飛行服務隊主任！（圖片來源：聲夢傳奇觀眾評判區@fb）
有網民貼出一張來至維基的截圖，除了《青》劇已知的陣容，竟然加入了吳業坤飾演變態老師和鄭伊健飾演的飛行服務隊主任！（圖片來源：聲夢傳奇觀眾評判區@fb）
網民均表示期待鄭伊健客串，不過據知此乃粉絲擅自竄改ff而成，並非真實cast。（圖片來源：聲夢傳奇觀眾評判區@fb）
網民均表示期待鄭伊健客串，不過據知此乃粉絲擅自竄改ff而成，並非真實cast。（圖片來源：聲夢傳奇觀眾評判區@fb）
飾演家長的楊玉梅率先曝光錢嘉樂和湯盈盈夫妻檔客串。（圖片來源：strawberry_yeung_yuk_mui@ig）
飾演家長的楊玉梅率先曝光錢嘉樂和湯盈盈夫妻檔客串。（圖片來源：[email protected]
有吳若希飾演索老師。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
有吳若希飾演索老師。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
備受力捧的朱敏瀚亦由一貫的學生哥角色升呢混血兒老師，劇中大受學生歡迎，其餘老師仲有JW、陳苑澄、麥秋成等。（圖片來源：brianchu0523@ig）
備受力捧的朱敏瀚亦由一貫的學生哥角色升呢混血兒老師，劇中大受學生歡迎，其餘老師仲有JW、陳苑澄、麥秋成等。（圖片來源：[email protected]
月初的開鏡拜神儀式，一眾聲夢學員以春青校服look上陣。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
月初的開鏡拜神儀式，一眾聲夢學員以春青校服look上陣。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
李佳芯 有種好男人 母子 黃奕斌
劇中黃奕斌和黎燕珊飾演一對母子，珊姐透露Hugo要先返回北京戲劇學院上學，故要先拍他的戲份，大讚呢個仔好戲﹗（圖片來源：黎燕珊IG）

《青春本我》主演：《聲夢傳奇》及《盛．舞者》學員

故事大綱：中學時代是每個人最青春熱血的時期，亦是最迷茫的時期。看似無憂無慮，但青春期的躁動，令每個人有著無法說出的煩惱。一位初出茅廬的女心理學家加入了一間中學，瞭解學生們各種青春的煩惱。她面對著與學生的關係、學生之間各種感情、學業、家庭、前途的煩惱，積極幫助學生勇敢面對、處理問題，希望學生能享受短暫而美好的中學生涯。

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