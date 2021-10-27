青春本我｜超強客串陣容拱照聲夢 錢嘉樂 湯盈盈夫妻檔 鄭伊健都有份？
《無綫節目巡禮2022》14套新劇中，其中令人頗為期待的有李敏執導編審、彭幼芳監製之青春校園劇《青春本我》，劇集10月初正式開機，除了眾所周知的15位聲夢學員，其他參演演員亦逐漸曝光，除了錢嘉樂和湯盈盈再度夫妻檔，有傳連鄭伊健都有份！
圖片來源：無綫娛樂新聞台片段截圖、[email protected]、[email protected]、[email protected]、聲夢傳奇觀眾評判區@fb
《青春本我》鄭伊健重操故業演Matt Sir？
劇集背景圍繞校園內發生，情竇初開的甜蜜滋味、分別的離愁別緒亦融入歌舞元素，多達15位「聲夢」學員上陣，無綫高層曾志偉和王祖藍都極其重視，重金邀請李敏執導編審，更邀請多位重量級藝人客串，其中錢嘉樂和湯盈盈亦相隔21年後銀幕前再合作，而在「聲夢傳奇觀眾評判區」討論區有人將《青春本我》在維基演員表po出，竟然有一欄寫上鄭伊健飾演飛行服務隊主任Matt Sir、亦即2005年擔演劇集《隨時候命》的角色，令人十分驚喜！
《青春本我》主演：《聲夢傳奇》及《盛．舞者》學員
故事大綱：中學時代是每個人最青春熱血的時期，亦是最迷茫的時期。看似無憂無慮，但青春期的躁動，令每個人有著無法說出的煩惱。一位初出茅廬的女心理學家加入了一間中學，瞭解學生們各種青春的煩惱。她面對著與學生的關係、學生之間各種感情、學業、家庭、前途的煩惱，積極幫助學生勇敢面對、處理問題，希望學生能享受短暫而美好的中學生涯。