靚女插畫師KitKat日本寫真博到盡 性感程度拋離冼迪琦

現年24歲的港女插畫師Kitty（何珮琪），近年以網名「KitKat」收穫極高人氣，擁有超火辣身材的她今年4月更勇闖日本，推出第一本個人寫真《東京秘密旅行》。早前KitKat宣布將會推出2024年的新寫真，令一眾fans超級期待！而KitKat更在社交平台大派福利，分享了多張性感指數爆燈的新相！