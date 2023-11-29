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靚女插畫師KitKat日本寫真博到盡 性感程度拋離冼迪琦

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現年24歲的港女插畫師Kitty（何珮琪），近年以網名「KitKat」收穫極高人氣，擁有超火辣身材的她今年4月更勇闖日本，推出第一本個人寫真《東京秘密旅行》。早前KitKat宣布將會推出2024年的新寫真，令一眾fans超級期待！而KitKat更在社交平台大派福利，分享了多張性感指數爆燈的新相！

KitKat劇透寫真內容 挑戰性感極限

KitKat在社交平台上載了多張寫真的劇透相，照片中KitKat以多套比堅尼示人，又向鏡頭擺出超性感撩人的姿勢，令網民忍唔住了留言大讚：「若隱若現 又暈浪中！」、「地球最性感的女人…」、「真係好羨慕個攝影師」、「我又忍不住放大圖片」。就連霍哥都留言：「你試完IG底線未？！」，齊齊被KitKat的性感福利相震攝住！

靚女插畫師 kitkat KitKat在IG分享超性感的寫真相。
KitKat在IG分享超性感的寫真相。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
靚女插畫師 kitkat KitKat今年4月已推出過寫真。
KitKat今年4月已推出過寫真。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
靚女插畫師 kitkat KitKat食住個勢再推出2024年寫真。
KitKat食住個勢再推出2024年寫真。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
靚女插畫師 kitkat KitKat的新相性感到連霍哥都留言！
KitKat的新相性感到連霍哥都留言！（圖片來源：IG@kitkat_soleil）

KitKat新寫真性感超越冼迪琦

KitKat今次推出的寫真可謂性感天花板，更有網民指出KitKat的寫真，比起同於香港出身的「馬國明養女」冼迪琦的寫真性感：「本身以為小迪嘅寫真已經係港女之中最性感，點知KitKat直接拋離幾條街」、「KitKat身材真係冇得輸，簡直無人能及」、「冼迪琦今次都要認輸」、「繼冼迪琦之後，香港又有高質寫真」。

靚女插畫師 kitkat 冼迪琦今年亦推出過寫真。
冼迪琦今年亦推出過寫真。（圖片來源：IG@diccc0213）
靚女插畫師 kitkat KitKat今次的寫真被譽為性感天花板。
KitKat今次的寫真被譽為性感天花板。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
靚女插畫師 kitkat 網民表示KitKat的寫真性感程度遠超冼迪琦。
網民表示KitKat的寫真性感程度遠超冼迪琦。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）

靚女插畫師KitKat著超少布泳衣疑再失守洩春光 仲拍埋片出手夾到實

現年24歲的港女插畫師Kitty（何珮琪）網名「KitKat」，在今年4月曾勇闖日本推出首部個人日本寫真集《東京秘密旅行》，當日她已出過疑似失手的黑白走光露點相，近日她再推出2024年新寫真集，就再有新疑似走光相流出，今次不但有高清彩色照，仲拍埋雙手夾胸影片，即時睇到網民嘩嘩聲，今次連霍哥都有出聲！

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正職是插畫師的KitKat平時還會兼職做Model，身高153cm的她留了一頭清爽短髮，不時會在IG分享照片，深得一班宅男粉絲愛戴。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
靚女插畫師 kitkat KitKat KitKat生於香港，在英國長大，是一位專門從事繪畫和攝影的藝術家。
KitKat生於香港，在英國長大，是一位專門從事繪畫和攝影的藝術家。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）

港女插畫師KitKat 泳衣移位洩春光

正職是插畫師的KitKat平時還兼職做Model，其IG滿載她的超性感靚相，現時Follwers人數已經超過10.8萬人。近日她頻頻飛到日本拍攝寫真，日前她就上載了一段在東京淺草拍攝的自拍影片，並以日文介紹這是「今日拍攝的幕後花絮」，片中只見她穿著一件黑白色泳衣，對著鏡頭不停拉扯泳衣帶，又用手臂夾實上圍，但由於其上圍實在太豐滿，這件超少布的泳衣稍一移位，便洩出了KitKat的春光。

靚女插畫師 kitkat KitKat KitKat似乎在影片中加了美白濾鏡，但仍可清晰見到泳衣下方洩出兩處啡色位。
KitKat似乎在影片中加了美白濾鏡，但仍可清晰見到泳衣下方洩出兩處啡色位。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）
靚女插畫師 kitkat KitKat KitKat拉完泳衣肩帶後，又用雙臂夾胸，全片充滿動感。
KitKat拉完泳衣肩帶後，又用雙臂夾胸。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）

網民勁擔心挑戰IG底線

似乎為了證明網民冇睇錯，之後KitKat再上載了一輯她穿著這件泳衣拍攝的高清照，照片中可以清楚見到她的一側泳衣下，明顯有一處啡色位，網民紛紛表示睇到噴晒血，同時仲非常擔心她的走光相會再次被刪：「確定IG唔會ban？」、「挑戰IG條底線wor」、「暈都出埋，大癲」、「VAR表示：個波已經出咗界」、「今次真係一波未平一波又起」等，連霍哥都有留言同KitKat講「Thxxx」，KitKat亦有搞笑回應他「welcome」，仲附送埋一個水蜜桃的emoji！

靚女插畫師 kitkat KitKat 高清照亦有疑似漏「暈」情況。
高清照亦有疑似漏「暈」情況。（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）
靚女插畫師 kitkat KitKat 霍哥講多謝！
霍哥講多謝！（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）
靚女插畫師 kitkat KitKat KitKat與霍哥。
KitKat與霍哥。（圖片來源：KitKat）
靚女插畫師 kitkat KitKat KitKat即將再推新寫真集，近日已開始預售。
KitKat即將再推新寫真集，近日已開始預售。（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）

KitKat上次疑失手露點曾急del

睇番KitKat第一次的走光相是在今年4月發放，是一輯黑白風的床照。照片中KitKat用手擋住重要部位然後擺出誘人的姿勢瞓喺床度，雙眼迷人注視鏡頭，不過唔知係咪睇漏眼，有網民就發現KitKat疑似走光露點。事後KitKat已快手刪走照片，其IG現在只得番裁剪後無走光的相片。

靚女插畫師 kitkat KitKat 照片已刪除
照片已刪除（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）
靚女插畫師 kitkat KitKat 事後KitKat已刪走照片，得返限時動態無走光光的相
事後KitKat已刪走照片，得返限時動態無走光的相（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）

網民大讚KitKat好出色：真係好完美！

網民對這張相片大感驚艷，表示「以為係朱古力」，大讚KitKat身材勁正之餘，胸部外形十分完美，其大小亦適中：「你係要唯一挑剔嘅，係矮+身形1:1」、「佢除左矮之外真係好完美」、「點解我唔去學攝影，我到底而家做緊啲乜」等，仲有網民大爆有join過KitKat的賣相會員制，表示當中的照片比呢張相更爆更衝擊！

靚女插畫師 kitkat KitKat KitKat影相風格一向好大膽！
KitKat影相風格一向好大膽！（圖片來源：IG@kitkat_soleil）

KitKat深受港台網民歡迎

由於KitKat的社交網站經常分享清涼靚相，除了在連登討論區網民認證之10大出眾「Double May」KOL之外，KitKat亦曾引起台灣媒體的關注，當地媒體以「兇猛藝術家」來報導Kitty，亦有台灣網民以「兇、短髮、藝術家」為標題，吸引了上千名網友讚好，有網民更力讚：「影相有誠意，為人進取，連捆綁都影埋，身材好屈機」。

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曾有台灣媒體報導Kitty，大讚她是香港網紅。（圖片來源：IG@kitkat_soleil）

曾與YES!合作推出寫真年曆卡

KitKat束有一頭清爽短髮，身高153cm，皮膚白滑，又不時會在IG分享照片，深得一班宅男粉絲愛戴，有網民力讚：「短髮大波好難得」、「影相有誠意，為人進取，連捆綁都影埋，身材好屈機」等，去年因為上ViuTV節目《戀講嘢》而人氣急升，令KitKat愈來愈受歡迎，年尾更加參與由司徒夾帶與YES!合作的寫真年曆卡，推出「KitKat年曆」，亦大受網民喜愛。

靚女插畫師 kitkat KitKat 大IG女神2023年曆
KitKat在這次年曆中穿著多款火辣水着造型，以超邪惡視角勁曬G級上圍。（圖片來源：IG＠yesculture）

KitKat自爆被日籍男友被拉入後巷親熱

去年KitKat以Kitty之名接受ViuTV節目《戀講嘢》訪問，大方分享自己曾三度與日本男性戀上，有藝術家，亦有咖啡師！被主持人問到港男與日男的分別寺，KitKat表示日本男士比較直接，初次約會就會直接向自己表示好感，頭幾次約會就已經拖手同攬攬！但最估唔到係日本男友竟然大膽到在約會期間突然將KITKAT拖入後巷親熱：「行行吓街，拉我入後巷錫，佢有少少上 下其手，可能當時係熱戀期，（主持人193：當時你衣著係點？）我着吊帶衫，見到少少身形，佢出街全程都會望住我。」

靚女插畫師 kitkat 郭奕芯 《戀講嘢》嘉賓KITKAT是日本男仔磁石，分享同日男拍拖經驗。
KitKat話自己被拉入後巷嗰時嘅衣著大概同上節目差唔多。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
靚女插畫師 kitkat 佢仲大爆日本男友要求自己在親熱的時候講日文，但其實KITKAT並不太懂日文，平時與日籍男友是以英文或國語溝通。
佢仲大爆日本男友要求自己在親熱的時候講日文，但其實KitKat並不太懂日文，平時與日籍男友是以英文或國語溝通。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
靚女插畫師 kitkat KitKat KitKat與《戀講嘢》4位主持合照，只得153cm高的KitKat站在193身邊，被笑有最萌身高差。
KitKat與《戀講嘢》4位主持合照，只得153cm高的KitKat站在193身邊，被笑有最萌身高差。（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）

「馬國明養女」冼迪琦返港跳萌舞 經典比堅尼look一睇再睇！

現年24歲的「馬國明養女」冼迪琦（小迪）身材出眾，推出個人寫真集《在你心迪》開售銷情理想，反應熱烈。小迪亦相當勤力，為報答大家，晒出多張寫真花絮照！仲有個好消息，小迪近日返港見大家了！

靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 冼迪琦日前正式從組合AKB48 Team TP中正式畢業。
冼迪琦日前正式從組合AKB48 Team TP中正式畢業。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

冼迪琦返港跳萌舞

小迪近日返回香港，她在IG分享於機場的起舞影片，近日去了西貢街頭大跳萌舞，又去了迪士尼樂園玩，行程緊密！網民紛紛大讚小迪相當可愛，收獲唔少讚好。

靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 冼迪琦近日又於西貢街頭大跳萌舞。
冼迪琦近日又於西貢街頭大跳萌舞。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 非常可愛！
非常可愛！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

小迪上演出水芙蓉

小迪曾擔心寫真集賣不出「原本還很擔心銷量🌝結果你們都很捧場！」於是為報答大家，晒出多張寫真花絮照，她還指「這次的拍攝去了宜蘭的#川湯春天♨️很喜歡那邊的環境 大家來宜蘭玩 也可以去泡泡溫泉」。照片中，小迪穿手工編織藍色比堅尼，在風呂上演出水芙蓉，不少網民表示睇到流鼻血！

靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 小迪穿手工編織藍色比基尼，在風呂上演出水芙蓉
小迪穿手工編織藍色比堅尼，在風呂上演出水芙蓉（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 網民表示睇到流鼻血！
網民表示睇到流鼻血！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

連環「比堅尼轟炸」應有盡有

小迪連日來在IG連環「比堅尼轟炸」，清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有，引起網民關注！小迪仲自爆呢套黑色比堅尼的小秘密：「但這款設計還讓我有點害羞 所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。網民紛紛表示：「小迪的辣無法抵擋」、「沒有抵抗力的類型」、「小迪好正」

靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 小迪仲自爆：「但這款設計還讓我有點害羞 所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。
小迪仲自爆：「但這款設計還讓我有點害羞 所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有
清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦
（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦
（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦
（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

水着Look曬蜜桃臀

小迪在IG公開自己去玩水的片段，穿上比堅尼的她站在泳池中央跟住音樂跳舞，大展青春可人的一面！之後她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀，令大批網民睇到噴血：「畢業後也太解放了吧」、「大癲」、「大家再看請去買寫真集看，這些其實不能免費看太多」。

靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 小迪公開自己去玩水的片段。
小迪公開自己去玩水的片段。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀！
她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

寫真盛惠799台幣

冼迪琦於Instagram公開寫真集的預購詳情，一本盛惠799台幣（約197港元），預購時間由今日（3日）中午12時開始，開放至8月24日的中午12時，預購成功的人將能於本月26日在台北出席冼迪琦的寫真簽名會。不過，由於反應實在太過熱烈，預購名額在短短幾個小時內就已經全部售罄，如果想買就要等到簽名會之後才能於網上購買。從pcstore官網中亦見到多張小迪未公開的寫真預覽圖，連濕身照亦一併出動，繼續震撼網民眼球！

靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 冼迪琦宣布推出個人寫真集《在你心迪》。
冼迪琦宣布推出個人寫真集《在你心迪》。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 預購開放幾個小時就已經售罄！
預購開放幾個小時就已經售罄！（圖片來源：pcstore官網）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 官網中公開多張未公開過的預覽圖。
官網中公開多張未公開過的預覽圖。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 極震撼！
極震撼！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 畫面非常唯美。
畫面非常唯美。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 可愛性感兼備！
可愛性感兼備！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 濕身照都有。
濕身照都有。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

宣布推出首本個人寫真集

現年24歲的冼迪琦於9歲時參演劇集《律政新人王II》並飾演馬國明養女而為人熟悉，因此又有「馬國明養女」的稱號，樣貌甜美的她早前宣布推出首本個人寫真集《在你心迪》，她在Instagram公開寫真預覽照，僅穿上白色喱士內衣的冼迪琦舉高雙手撫摸頭髮，並側身回頭望著鏡頭，性感得來又不失清純的味道，引起大批網民留言：「等了這麼久就是在等這一天」、「太性感了吧」、「又性感又漂亮」。不過依然有粉絲對於冼迪琦突然改變風格大感失望：「不要走性感路線啊！」、「就算媽媽說可以但還是不可以！！！！」

靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 冼迪琦激罕以超性感形象示人，一班粉絲看到熱血沸騰！
冼迪琦激罕以超性感形象示人，一班粉絲看到熱血沸騰！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 可愛風格的照片少女味滿瀉！
可愛風格的照片少女味滿瀉！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

超破格暗黑造型令網民噴血

冼迪琦昨晚再公開另一張寫真預覽照，她屈膝坐在地上挑戰出道以來的性感極限，穿上中間開了一個大窿的黑色內衣，以超嫵媚眼神望實鏡頭大騷傲人身材，與向來走清純路線的她形象極大反差，令大批網民留言表示舉手投降：「這是免費可以看的東西嗎」、「噴血」、「這是一向認識的小迪嗎？！」、「太辣了吧」。

靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 在IG公開超噴血造型！
在IG公開超噴血造型！（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）
靚女插畫師 kitkat 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 間中才會小露性感。
間中才會小露性感。（圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@kitkat_soleil、IG@diccc0213

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