《非份之罪》最後單元阮浩棕劉佩玥捲入恐怖情人血案！結局幕後真兇竟是誰？！

《非份之罪》迎來大結局，壓軸單元〈恐怖情人〉由阮浩棕、劉佩玥及余思霆譜出一段錯綜複雜致命三角戀。這宗改編自真實恐怖情人案故事充滿背叛與猜忌，連環索命血案背後更牽涉深層次前世今生糾葛。網民對於誰是真兇爭論不休，最終真相絕對令全城觀眾不寒而慄。