《非份之罪》最後單元阮浩棕劉佩玥捲入恐怖情人血案！結局幕後真兇竟是誰？！
《非份之罪》壓軸單元恐怖情人劉佩玥阮浩棕激吻惹熱議
《非份之罪》最後五集播出大結局單元〈恐怖情人〉，劇情包含大量震撼眼球親熱戲份及靈異元素。男主角阮浩棕周旋於前妻劉佩玥與現任靈媒女友余思霆之間，三人上演大尺度激吻場口引發網民熱烈討論。阮浩棕更自爆拍攝時連環咀兩位女星壓力爆煲，直言擔憂劇集播出後會成為男人公敵，這段交織著慾望與貪婪危險關係註定以悲劇收場。
非份之罪第21集劇情：恐怖情人阮浩棕遇桃花劫
游有方（阮浩棕 飾）與前妻文雅淇（劉佩玥 飾）結束一年婚姻後，母親姚慧蘭（黎燕珊 飾）為兒子求姻緣卻算出他將遇桃花劫。有方其後於酒吧結識女靈媒蕭紫遙（余思霆 飾），兩人經歷玩碟仙及廢校探靈後互生情愫。碟仙預言有方會跟有緣女子於三個特定環境相遇，最終出現於眼前的竟然是前妻雅淇，令人懷疑兩人緣分未盡。
非份之罪｜阮浩棕周旋兩女激吻連場！笑言壓力爆煲恐變男人公敵
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非份之罪第22集劇情：余思霆失蹤成謎
陷入熱戀後紫遙（余思霆 飾）慫恿有方（阮浩棕 飾）放棄室內設計本業參與投資，雅淇（劉佩玥 飾）見狀隨即鬧醒前夫。有方懸崖勒馬婉拒投資計劃導致與紫遙關係破裂，紫遙直播時遭黑粉攻擊後離奇失蹤。雅淇無辜受牽連被迷暈綁架，幸得有方及時趕到營救，此時神秘人正暗中監視兩人一舉一動，伺機策劃下一步殘忍行動。
非份之罪第23集劇情：劉佩玥揭前世恩怨
雅淇（劉佩玥 飾）在半夢半醒間驚見身穿裙褂詭異女子，有方（阮浩棕 飾）陪同她前往圍村做資料搜集時竟發現同款裙褂。雅淇透過前世回溯揭開一段牽涉少爺與童養媳民初時代愛恨情仇，兩人懷疑紫遙（余思霆 飾）正是童養媳轉世。警方接報找到紫遙失車，網民紛紛留言「女靈媒肯定凶多吉少」，案情發展越發撲朔迷離。
非份之罪第24集劇情：阮浩棕助警緝兇
警方翻看直播片段推斷有人以Deepfake技術冒充紫遙（余思霆 飾），有方（阮浩棕 飾）對冒充者身份已有頭緒並誘導對方開直播。警方確認疑兇身份後發出通緝令，雅淇（劉佩玥 飾）慘遭疑兇刺傷，疑兇最終疑似畏罪自殺。正當眾人以為事件告一段落，紫遙父親蕭邦澤（何啟南 飾）卻在工作室發現驚人線索。
非份之罪第25集劇情：連環兇殺案大結局真相曝光
工作室內隱藏證物將連環兇殺案推向意想不到高潮，有方（阮浩棕 飾）與雅淇（劉佩玥 飾）驚覺身邊最親近之人才是幕後黑手。警方動員大批警力重返圍村進行地毯式搜查，試圖找回失蹤多時女靈媒紫遙（余思霆 飾）下落。跨越前世今生連環血案終於迎來水落石出的一刻，徹底揭露人性在愛慾與貪婪交織下最黑暗一面。
劇集改編美國震驚全球真實恐怖情人血案
壓軸單元劇情其實取材自2012年發生於美國一宗轟動全球恐怖情人案，當年案件涉及極度扭曲情感糾葛與殘酷謀殺手段。製作團隊將真實案件核心精神融入劇本，並加入華人社會熟悉碟仙及前世今生靈異元素重新包裝。這種將真實犯罪與本土迷信結合手法大幅增加劇情張力，成功帶給觀眾雙重心理恐懼與強烈視覺衝擊。
阮浩棕化身室內設計師捲入致命三角關係
阮浩棕在單元中飾演男主角游有方，職業設定為一名充滿才華卻事業遇上瓶頸室內設計師。他夾在前妻與現任靈媒女友之間左右為難，更因為誤信女方甜言蜜語險些斷送事業與性命。他親自上陣演繹多場高強度親熱戲與動作場面，將直男面對桃花劫時軟弱與掙扎演繹得淋漓盡致，展現出極高專業素養。
劉佩玥飾演前妻文雅淇展現超強角色氣場
實力派女星劉佩玥今次破格飾演文雅淇一角，與阮浩棕經歷離婚後依然維持著剪不斷理還亂微妙聯繫。她在劇中不僅要面對靈異現象騷擾，更慘遭綁架及刺傷，挑戰極大體能極限。網民盛讚她將前妻那種刀子嘴豆腐心細膩情感完美還原，成為引領觀眾查出真相關鍵人物，演技再次獲得廣泛認同。
余思霆挑戰女靈媒蕭紫遙大玩神秘邪魅風
余思霆飾演充滿神秘色彩女靈媒蕭紫遙，甫出場便以詭異作風及惹火身材成功吸引男主角目光。她在劇中大玩碟仙及深宵探靈等高危活動，其後更牽扯出投資騙局與民初童養媳前世恩怨。這個極具反差感蛇蠍美人角色為劇集增添濃厚懸疑色彩，絕對是她入行以來最大膽嘗試，令觀眾留下深刻印象。
何沛珈參演恐怖情人飾演劉佩玥最好閨蜜
何沛珈在劇中飾演葉麗恩一角，作為文雅淇身邊最忠誠朋友，她時刻為對方感情與安危擔憂。她與男主角阮浩棕之間亦有不少火花四濺對手戲，更牽涉入拍攝詭異家庭照重要情節當中。雖然何沛珈戲份不算極多，但她成功演活了現代都市女性直率性格，為緊湊劇情帶來些許緩衝空間。
吳子沖神秘現身全家福照片暗藏致命殺機
吳子沖今次參與演出角色充滿謎團，他在劇中主要出現在一張包含黎燕珊及何沛珈等人家庭照內。這張看似普通全家福實則隱藏著解開連環殺人案重要拼圖，他的存在無形中將多個角色命運緊緊綁在一起。觀眾需要金睛火眼留意他在閃回片段中細微表情，隨時是破壞整個佈局並找出真兇關鍵所在。
關楓馨驚喜加盟客串演出推動懸疑新劇情
關楓馨在單元中驚喜客串登場，為這個原本已經錯綜複雜愛情迷局投下另一枚震撼彈。她的角色在劇中雖然著墨未算最深，卻在男女主角調查前世今生謎團時起著推波助瀾作用。製作團隊巧妙地將她的戲份穿插於圍村古宅調查線索之中，進一步豐富了整個故事架構與層次，令劇情走向更加變幻莫測。
黎燕珊演繹控制狂母親姚慧蘭算盡兒女命
實力前輩黎燕珊飾演游有方母親姚慧蘭，打從心底反對兒子與女靈媒交往，更四處為兒子求神問卜尋找真命天子。她將那種過度干涉子女私生活傳統控制狂母親演繹得入木三分，強大氣場壓迫著劇中每一位年輕角色。網民留言表示「見到黎燕珊出場已經覺得好有壓迫感」，充分展現老戲骨深厚功力。
網民熱烈推測連環局中局幕後終極真兇身份
隨著劇情進入白熱化階段，網上討論區累積超過1,500條留言討論誰才是操控一切幕後黑手。雖然表面證據一直指向失蹤女靈媒蕭紫遙（余思霆 飾），但不少網民認為深藏不露母親姚慧蘭（黎燕珊 飾）嫌疑最大。她極有可能為了拆散兒子與邪門女友，利用風水玄學佈下這個天羅地網，甚至不惜借刀殺人以絕後患。