非份之罪劇情｜吳偉豪危險遊戲出場即死！每週一渣兇手竟是身邊人？

TVB劇集《非份之罪》單元四《危險遊戲》正式登場，吳偉豪飾演的網台導演危家仁在直播中離奇暴斃，究竟誰是幕後真兇？這個以「倒敘」方式展開的懸疑單元，牽涉網紅圈的貪婪與背叛，每一位身邊人都有嫌疑，劇情反轉令觀眾大呼過癮。