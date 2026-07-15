非份之罪劇情｜吳偉豪危險遊戲出場即死！每週一渣兇手竟是身邊人？
《非份之罪》羅冠蘭難得出山原因曝光 對年輕演員一番話盡顯風範
《非份之罪》危險遊戲(1)第14集劇情線上看吳偉豪直播暴斃揭開序幕
3個月前，網台「每週一渣」導演兼創辦人危家仁（吳偉豪 飾）在直播期間吸入罐裝氣體後隨即斃命，探員高文森（鄭衍峰 飾）負責調查此案，卻一直未有進展。直至另一網台上載的新片段，讓文森發現重要線索。原來家仁一直逼迫網紅藍芯凌（胡敏芝 飾）進行大尺度拍攝以推高收入，網台主持曾駿傑（張翼東 飾）為阻止家仁，暗中找網台總監徐忠泰介入。家仁表面下放權力予駿傑，卻暗中做手腳令駿傑揹鑊，甚至逼駿傑進行「閉氣挑戰」補鑊。駿傑邀得女網紅戴逸思（蘇韻姿 飾）上陣，反而促成家仁主動提出代替駿傑進行直播挑戰。
《非份之罪》危險遊戲(2)第15集劇情線上看蘇韻姿送氣樽成最大嫌疑人
家仁暴斃後，送上氣樽的戴逸思（蘇韻姿 飾）頓成嫌疑犯，逸思明言只是照家仁指示從其背包內取出氣樽。高文森（鄭衍峰 飾）整合各人口供，鎖定兇手行兇時間，另外亦查出曾駿傑（張翼東 飾）曾和家仁暗中收受某富商回佣，推斷駿傑因錢和拍檔洪梓朗（繆家慶 飾）合謀殺害家仁。駿傑為保護不知情的梓朗，將發現家仁收受回佣之細節和盤托出，同時強調自己只是拉梓朗一起整蠱家仁，對家仁最終吸入致命氣體而死毫不知情。文森追截黑衣團夥期間拾到一個襟章，章上圖案曾在家仁辦公室內見過。
《非份之罪》第16至20集劇情線上看更新持續追蹤真兇
《非份之罪》單元四《危險遊戲》第16至20集劇情尚未播出，預計將進一步揭開危家仁死亡案的真兇身份，以及襟章背後隱藏的組織秘密。高文森能否從錯綜複雜的人物關係中抽絲剝繭，鎖定最終兇手？觀眾請密切留意每晚更新，劇情發展勢必帶來更多震撼反轉。
《非份之罪 – 危險遊戲》案件角色人物關係介紹及演員陣容
以下為單元四《危險遊戲》的主要角色關係整理，涵蓋案中各人的動機與嫌疑。
吳偉豪飾演危家仁是網台導演兼死者
危家仁（吳偉豪 飾）是網台「每週一渣」的導演兼創辦人，性格自大貪玩，從小喜歡整蠱人，長大後利用自己的平台和權力操控身邊所有人。他深知身邊人崇拜自己，便利用這一點逼迫他們做各種事情以谷高點擊率和討論度。吳偉豪在訪問中形容角色是「渣到無得再渣嘅男人」，首次為劇集演奸角的他表示完全沒有包袱，「演奸角就是沒有任何顧慮，可以放手好好發揮地去做。」家仁在直播中吸入疑似氧氣的罐裝氣體後暴斃，成為整個單元的核心命案。
胡敏芝飾演藍芯凌是家仁狂迷兼女友
藍芯凌（胡敏芝 飾）是危家仁的女朋友，同時也是他的狂熱粉絲，對家仁言聽計從、毫無底線。胡敏芝直言角色十分有挑戰性，「佢係好戀愛腦，做好多嘢都冇底線。」家仁正正利用芯凌對自己的崇拜，捉住她「點都聽我話」這一點加以操控。胡敏芝在劇中更會以泳衣造型性感上陣，她自認現實中也喜歡壞男人，「因壞男人有種吸引力，但不一定要做壞事，外表很壞但內心善良最吸引。」芯凌作為被利用的一方，其動機與反撲值得觀眾留意。
羅冠蘭飾演袁潔清是資深演技派擔當
袁潔清（羅冠蘭 飾）在《危險遊戲》中與吳偉豪及胡敏芝均有大量對手戲，更與胡敏芝有衝突場口。羅冠蘭難得再於公仔箱露面，她透露今次參演全因劇本吸引力極大，「拍過幾次Amy姐（王心慰）監製嘅戲，俾我嘅感覺都非常好，同埋本身劇本嘅吸引力都好大。」對於與年輕演員合作，她表示當作學習機會，「唔覺得佢哋係後輩，因為我太耐冇拍劇，都好想接觸吓依家年輕嘅演員。」袁潔清在案中的角色定位神秘，是否與家仁之死有關仍待揭曉。
蘇韻姿飾演戴逸思是送上致命氣樽的網紅
戴逸思（蘇韻姿 飾）是女網紅，在直播當日負責將氣樽交給危家仁，令她在案發後即時成為最大嫌疑人。逸思堅稱只是照家仁指示從其背包內取出氣樽，對氣體被調包一事毫不知情。她究竟是被人利用的棋子，還是精心佈局的兇手？
張翼東飾演曾駿傑是網台主持兼家仁拍檔
曾駿傑（張翼東 飾）是網台主持，與家仁有金錢瓜葛，二人曾暗中收受富商回佣。駿傑因不滿家仁的行為而暗中找人介入，更被警方懷疑與拍檔洪梓朗（繆家慶 飾）合謀殺害家仁。駿傑供稱只是想整蠱家仁，並非蓄意謀殺，但其動機和行為令他始終無法完全洗脫嫌疑。
《危險遊戲》最可能兇手分析及懸念
綜合目前已播出的劇情線索，案中每一位角色都有動機：芯凌長期被利用可能反撲、逸思親手送上致命氣樽、駿傑因財起殺機、梓朗被懷疑是共犯、袁潔清的角色定位成謎。而高文森拾到的神秘襟章更暗示案件背後可能涉及更大的組織陰謀。從吳偉豪透露的「倒敘」敘事方式來看，真兇身份勢必在後續集數帶來重大反轉，觀眾請繼續留意《非份之罪》每晚更新。