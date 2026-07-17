非份之罪劇情｜16-20集危險遊戲結局 吳偉豪被殺真兇因一件事誓要復仇
《非份之罪》第14集劇情[ 危險遊戲(1)] ：吳偉豪直播吸氣即場暴斃
三個月前，網台「每週一渣」導演兼創辦人危家仁（吳偉豪 飾）在直播期間吸入罐裝氣體後隨即斃命，探員高文森（鄭衍峰 飾）負責調查此案卻一直未有進展。直至另一網台上載的新片段，讓文森發現重要線索。原來家仁一直逼迫網紅藍芯凌（胡敏芝 飾）進行大尺度拍攝以推高收入，網台主持曾駿傑（張翼東 飾）為阻止家仁而暗中找網台總監徐忠泰介入。家仁表面下放權力予駿傑，實則暗中做手腳令駿傑揹鑊，甚至逼駿傑進行「閉氣挑戰」補鑊。駿傑邀得女網紅戴逸思（蘇韻姿 飾）上陣，反而促成家仁主動提出代替駿傑進行直播挑戰，結果一命嗚呼。
《非份之罪》第15集劇情[ 危險遊戲(2)]：蘇韻姿送上氣樽成最大嫌疑人
家仁暴斃後，送上氣樽的戴逸思（蘇韻姿 飾）頓成嫌疑犯，但逸思明言只是照家仁指示從其背包內取出氣樽。高文森整合各人口供後鎖定兇手行兇時間，另外亦查出駿傑曾和家仁暗中收受某富商回佣，推斷駿傑因錢和拍檔洪梓朗（繆家慶 飾）合謀殺害家仁。駿傑為保護不知情的梓朗，將發現家仁收受回佣的細節和盤托出，同時強調自己只是拉梓朗一起整蠱家仁，對家仁最終吸入致命氣體而死毫不知情。文森追截黑衣團夥期間拾到一個襟章，章上圖案曾在家仁辦公室內見過，案情出現重大轉折。
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《非份之罪》第16集劇情[ 危險遊戲(3)]：江嘉敏身上配飾露出破綻
高文森發現駱曉善（江嘉敏 飾）身上一件配飾，印有與家仁辦公室找到的襟章相同標誌，更發現曉善與家仁是同校學生，開始對曉善展開調查。另一邊廂，袁潔清（羅冠蘭 飾）也表現得神秘異常，在家仁死後急速辭職。文森查出潔清和曉善的母女關係，但依然未能查證高濃度硫化氫來源，以及曉善到底有否合謀。這時曉善收到喜訊，表示有機會到外國治療或可重新站起來，兩母女下定決心離港重過新生，想不到芯凌發現二人關係後對潔清大興問罪之師，甚至對潔清不利。
《非份之罪》第17集劇情[ 危險遊戲(4)]：羅冠蘭被正式起訴
高文森已找到曉善和家仁的衝突片段，正式拉曉善和潔清回去問話。然而表面證據無法控告曉善合謀殺人，文森放虎歸山令事情變得更明朗，潔清（羅冠蘭 飾）亦將一切和盤托出。文森細思案情，發現潔清、芯凌和逸思口供存着微微的矛盾，卻礙於表面證供成立，只能對潔清作出起訴。這時為文森帶來頭緒的頻道再上載新影片，讓文森發現頻道是在復刻家仁生前的得意整蠱作品，表面是向家仁致敬，背後卻想將「閉氣挑戰」重演，案件遠比想像中複雜。
《非份之罪》第18集劇情[ 危險遊戲(5)]：真兇因吳偉豪導致流產誓要復仇
高文森認定該影片頻道跟家仁的死有關，全力調查背後操控者。文森發現該人更曾因為家仁導致流產，警方即鎖定該人全力通緝。頻道預告會重演「閉氣挑戰」並針對某人復仇，文森趕往救人卻發現中了圈套。然而頻道又再策劃一場驚天動地的大型直播整蠱，文森擔心會出意外到場勸止，但直播已經開始，「危險遊戲」單元的結局將揭曉真兇身份，觀眾記得留意最新集數更新。
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《非份之罪》第19至20集進入全新單元鄭子誠譚凱琪「骯髒的子彈」
「危險遊戲」完結後，《非份之罪》隨即進入第五個單元「骯髒的子彈」，由單立文、鄭子誠、譚凱琪、翟威廉、江欣燕及張彥博等主演，以黑色幽默風格諷刺荒誕犯罪與人性險惡。故事圍繞虛擬貨幣fullcoin害人無數，黑商黃世龍（鄭子誠 飾）被指為始作俑者，背後還有老闆錢大富（單立文 飾），一把用於暗殺的手槍經多人之手輾轉流轉，最終錢大富被發現離奇死於密閉房間內全無外傷，案件充滿懸念，詳細劇情請留意每日更新。
「危險遊戲」角色人物關係全解構
「危險遊戲」單元的核心人物是網台「每週一渣」導演兼創辦人危家仁（吳偉豪 飾），他利用身邊所有崇拜他的人去達到自己目的，包括逼網紅拍大尺度內容、暗中收受回佣、整蠱同事等，最終在直播「閉氣挑戰」中吸入高濃度硫化氫暴斃。案中涉及的嫌疑人包括送上氣樽的戴逸思（蘇韻姿 飾）、被逼拍攝的藍芯凌（胡敏芝 飾）、曾被家仁陷害的曾駿傑（張翼東 飾）及其拍檔洪梓朗（繆家慶 飾），以及與家仁有深仇的駱曉善（江嘉敏 飾）和其母袁潔清（羅冠蘭 飾）。
吳偉豪首演奸角一出場就死
吳偉豪在「危險遊戲」中飾演網台導演危家仁，是他入行以來首次演奸角。他在訪問中透露角色由細到大都鍾意整蠱人、玩人，長大後有了自己的平台就繼續利用身邊崇拜他的人去谷點擊率和討論度。吳偉豪笑言角色「渣到無得再渣」，但作為演員完全沒有包袱，「演奸角就是沒有任何顧慮，可以放手好好發揮地去做。」他更透露自己一出場就死，全個單元以倒敘方式追查兇手，而他拍攝死亡場面其實相當輕鬆，「吸完一個疑似氧氣嘅嘢，跟住暈低咗就死咗，都幾快。」造型方面他特意染了一撮白色頭髮營造死飛仔感覺，希望與以往角色有所區別。
羅冠蘭被劇本吸引難得出山
資深演員羅冠蘭在「危險遊戲」中飾演袁潔清，是江嘉敏角色駱曉善的母親，在家仁死後急速辭職的行為令她成為重大嫌疑人之一。今年將踏入71歲的羅冠蘭難得再在公仔箱露面，她在訪問中透露今次參演全因劇本吸引力太大，「拍過幾次Amy姐（王心慰）監製嘅戲，俾我嘅感覺都非常好，同埋本身劇本嘅吸引力都好大。」她更直言今次與年輕演員合作是一次學習機會，「唔覺得佢哋係後輩，因為我太耐冇拍劇，都好想接觸吓依家年輕嘅演員，唔想個gap太大。」羅冠蘭超過40年演藝經驗，曾憑電影《我和春天有個約會》奪得金像獎最佳女配角，實力毋庸置疑。
江嘉敏演輪椅女子與家仁有深仇
江嘉敏在「危險遊戲」中飾演駱曉善，與家仁是同校學生，身上配飾更印有與家仁辦公室襟章相同的標誌，加上她與母親潔清（羅冠蘭 飾）的母女關係被揭穿後，二人成為案件的最大嫌疑人。從劇情線索推斷，曉善似乎因家仁而受到嚴重傷害需要坐輪椅，有機會到外國治療才可能重新站起來，動機極為充分。江嘉敏表示能夠與羅冠蘭合作感到非常開心，而從目前已播出的集數來看，駱曉善與袁潔清這對母女的嫌疑最大，但真兇是否另有其人，觀眾要繼續追看才能揭曉。
胡敏芝演狂迷戴假胸泳裝上陣
胡敏芝在「危險遊戲」中飾演網紅藍芯凌，是危家仁的狂迷兼女朋友，對方做的所有事都會力撐到底。胡敏芝直言角色十分有挑戰性，「佢係好戀愛腦，做好多嘢都冇底線。」她更透露劇中會以性感泳衣造型上陣，需要戴上假胸拍攝，看到早年拍攝的自己也不禁嚇一跳。現實中被問到是否同樣喜歡壞男人，她笑言壞男人確實有種吸引力，「但不一定要做壞事，外表很壞但內心善良最吸引。」她與羅冠蘭在劇中亦有不少衝突場口，更爆料拍攝期間每晚都與羅冠蘭在飯堂食飯，對方成日叫她食多啲，她就要解釋因為等陣要拍泳衣所以不敢食太多。
「危險遊戲」結局真兇分析：最大嫌疑人係邊個
綜合目前已播出的劇情線索，「危險遊戲」單元中最大嫌疑人指向駱曉善（江嘉敏 飾）與其母袁潔清（羅冠蘭 飾）。曉善與家仁是同校學生且有深仇，身上配飾與案發現場襟章吻合，而潔清在家仁死後急速辭職、行為神秘，加上第18集揭露真兇曾因家仁導致流產，種種證據都指向這對母女。不過《非份之罪》向來以反轉劇情見稱，監製王心慰擅長在最後關頭拋出驚天真相，究竟真兇是否真的是她們，抑或背後還有更大的幕後黑手，觀眾記得繼續留意每晚更新。