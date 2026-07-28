非份之罪｜恐怖情人單元開播！何沛珈詭異行徑被指係兇手？網民驚呼：劉佩玥已死？
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TVB節目《非份之罪》結局周單元《恐怖情人》昨晚（27日）首播，劇情極度懸疑，即時引爆網民討論！故事圍繞室內設計師游有方Davis（阮浩棕飾）與前妻文雅淇Angie（劉佩玥飾）離婚後錯綜複雜的關係，加上女靈媒蕭紫遙Sylvia（余思霆飾）的介入，令謎團重重。究竟誰才是真正的「恐怖情人」？
昨晚首播劇情詭異 阮浩棕周旋劉佩玥余思霆
《恐怖情人》第一集劇情便峰迴路轉，Davis聲稱與前妻Angie和平離婚，但Angie明顯對他念念不忘，其閨蜜葉麗恩Liz（何沛珈飾）則對此看不過眼，經常全天候黐實Angie，並極力阻止她與Davis接觸。另一邊廂，Davis在酒吧遇上女靈媒Sylvia並對她一見鍾情，展開熱烈追求。然而，在他與Sylvia調情時，對方卻算出他的真命天子徵兆是「金太陽，五月雪，火燒天」，而這些奇異景象竟全數在他與前妻Angie的巧遇中應驗，令關係更添詭異！
網民熱估恐怖情人 何沛珈成頭號嫌疑犯
劇集播出後，網民立即化身偵探，熱烈競猜誰是「恐怖情人」，當中呼聲最高的，竟是飾演劉佩玥閨蜜的何沛珈！網民指出，每次只要劉佩玥提到或遇到阮浩棕，何沛珈總會想盡辦法扯開話題，甚至強行拉走好友。加上她經常向劉佩玥流露出古怪眼神，對其喜好瞭如指掌，而且像貼身膏藥般寸步不離，種種行徑讓她成為「恐怖情人」的頭號嫌疑犯。
劇情反轉再反轉 網民驚呼：劉佩玥一早死咗？
除了猜測誰是恐怖情人，更有大膽的網民提出驚人理論，懷疑劉佩玥飾演的Angie其實一早已死！有網民分析，由於劇中主角全然安好，令人好奇新單元的死者到底是誰。而劉佩玥在劇中經常「神出鬼沒」，加上在第一集結尾，余思霆完全看不見滾落山腳的劉佩玥，令不少網民留言表示毛骨悚然，紛紛猜測：「阿Moon個角色其實係鬼魂？」、「何沛珈咁緊張，可能係因為得佢見到阿Moon？」、「個氣氛好心寒，劉佩玥可能真係死咗！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期