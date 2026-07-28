非份之罪｜恐怖情人單元開播！何沛珈詭異行徑被指係兇手？網民驚呼：劉佩玥已死？

TVB節目《非份之罪》結局周單元《恐怖情人》昨晚（27日）首播，劇情極度懸疑，即時引爆網民討論！故事圍繞室內設計師游有方Davis（阮浩棕飾）與前妻文雅淇Angie（劉佩玥飾）離婚後錯綜複雜的關係，加上女靈媒蕭紫遙Sylvia（余思霆飾）的介入，令謎團重重。究竟誰才是真正的「恐怖情人」？