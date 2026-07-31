非份之罪大結局｜劉佩玥爆真面目驚天反轉 將余思霆人頭藏公仔極心寒

《非份之罪》壓軸單元恐怖情人迎來大結局，室內設計師游有方（阮浩棕 飾）周旋於前妻劉佩玥與現任靈媒女友余思霆之間的致命三角戀終於真相大白。網上累積超過1,500條留言狂估連環兇殺案幕後黑手，結果竟然推翻所有表面證據。原來身邊最親近之人隱藏著極度扭曲瘋狂真面目，其殘酷殺戮手段絕對令全城觀眾不寒而慄。