非份之罪大結局｜劉佩玥爆真面目驚天反轉 將余思霆人頭藏公仔極心寒
劉佩玥化身恐怖情人揭真相
劇中連環兇殺案迎來驚人反轉，原來一直表現得溫柔賢良的雅淇（劉佩玥飾），才是背後最冷血殘忍的終極兇手。劇中她被有方（阮浩棕飾）設局揭穿真面目的一幕，長達 20 分鐘的情緒對決張力十足，令觀眾大呼震撼！有方早已懷疑雅淇才是殺人真兇，特意在親熱時錯叫舊愛紫遙（余思霆飾）的名字，更說出送上同款耳環激怒對方。
斬首余思霆藏屍公仔極恐怖
雅淇當場失控大摑有方，痛心表示：「我同你經歷咗咁多嘢都唔夠咩，點解你仲要三心兩意呀？」、「我係佢嘅替代品呀？點解你要對我咁殘忍呀？」並揮刀相向。阮以公仔擋開時，余思霆的頭顱從公仔中跌出來！阮痛心說：「我最愛嘅Angie咁溫柔咁純，點會去殺人，依家畀我一試就試到，兇手原來真係你」
劉佩玥坦認涉多宗兇案
劉佩玥更坦認是連串兇案的兇手。她原本向靈媒余思霆求助希望與前夫阮浩棕復合，怎料對方將八字與男方綁定並橫刀奪愛。劉佩玥出於嫉妒狠下毒手殺害余思霆，更將其頭顱斬下藏於公仔內。她亦坦認因為好閨蜜何沛珈撞破她殺死余思霆，加上她知道余曾與游有方發生關係，因而設局陷害她被警方認為是殺人疑兇，最終何沛珈被劉佩玥推落天台墜樓身亡，兩宗血案徹底展現愛慾交織下最黑暗一面。
阮浩棕游有方設局揭破前妻惡行
面對前妻陷入極度瘋狂狀態，阮浩棕最終親自設下陷阱踢爆其連串恐怖惡行，當阮浩棕發現余思霆的頭顱從公仔跌出後，劉佩玥持刀怒吼：「我就係要佢日日睇住我哋有幾恩愛！我要佢死不瞑目呀！」劉佩玥更激動刺傷阮浩棕，劉最終被判終身監禁。這幕長達20分鐘的場口，劉佩玥將愛到瘋狂、歇斯底里的情緒發揮得淋漓盡致，獲大批網民力讚演技功架十足。 阮浩棕坦言拍攝這場戲十分辛苦，roll機應該最少半個鐘keep住喊，他指這場口考驗與劉佩玥的默契。
劇情取材自美國恐怖情人血案
壓軸單元劇情其實取材自2012年發生於美國一宗轟動全球真實恐怖情人血案，當年案件涉及極度扭曲情感糾葛與殘酷謀殺手段。製作團隊將真實案件融入劇本並加入華人社會熟悉碟仙及前世今生靈異元素重新包裝。余思霆飾演充滿神秘色彩女靈媒，甫出場便以詭異作風及惹火身材成功吸引男主角目光，她與男方經歷玩碟仙及廢校探靈後互生情愫，卻萬萬想不到這段危險關係最終牽扯出民初童養媳恩怨與投資騙局。
何沛珈慘死惹網民熱烈討論
隨著劇情進入白熱化階段，網上討論區累積超過1,500條留言討論誰才是操控一切幕後黑手。大批觀眾原本推斷深藏不露母親姚慧蘭嫌疑最大，甚至有網民留言「見到黎燕珊出場已經覺得好有壓迫感」。當揭曉真正兇手竟然是一直看似受害者的前妻時，整個網絡瞬間炸開鍋，大批觀眾對她殘殺好閨蜜何沛珈狠毒手段感到極度震驚，無數觀眾在網上發文討論這場驚心動魄復仇大戲：「呢個故仔幾好睇，拍得幾好，玩埋個前世今世導你班人入局，原來係冇關係根本。」、「成單野都係moon亂咁投射」、「無啦啦整個前世想點」、「呢單最尾兩集反轉反轉再反轉幾好睇，但前面幾集全部廢戲！」、「前世嗰part好多餘 搞到拖咗幾集」、「呢個單元開頭好慢，後尾好癲」，亦有網民坦言最愛看陳煒主演的單元：「恐情唔會差得過煒哥爭身家個單元！」